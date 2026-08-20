ИОРДАН

Готский историк VI в.

О жизни Иордана нам известно мало, все со слов самого Иордана. Он происходил из романизированной остготской семьи. Некоторое время, «до своего обращения» Иордан был нотарием у магистра армии Гунтигиса. Позже — епископом Кротона.

Перу Иордана принадлежали два сочинения: практически утраченная «Римская история» и работа «О происхождении и деяниях готов». В первой работе, компилятивной по своей сути, повествование доводилось до 552 г.

Второе сочинение, называемое также «Гетикой», — монументальный труд, представляющий собой изложение истории готов от возникновения народа до завоевания королевства Остготов Византией. Заключительные слова «Гетики» повествуют о 551 г.

Иордан первым приводит версию о происхождении готов, полагая, что народ происходит с некоего большого северного острова Скандза (отождествляемого со Скандинавией). Затем, по мнению автора, готы разграбили Трою. Первые нелегендарые сведения в «Гетике» относятся к III в., когда готы впервые столкнулись с римской армией.

При работе над своим сочинением Иордан в значительной мере опирался на несохранившуюся «Историю готов» Кассиодора, таким образом, «Гетика» является еще и важным источником по творчеству Кассиодора. Существует мнение, что Иордан фактически переписал «Гетику», незначительно дополнив ее собственными сведениями, а оригинал уничтожил.

Иордан пишет, что дополнял свое сочинение выдержками из других латинских и греческих авторов, кроме того, очевидно, он пользовался фольклорными источниками.

О достоверности сведений Иордана между историками идут ожесточенные споры: одни полагают, что можно доверять только в описании современных Иордану событий, другие полагают, что все повествование легендарно.

Стоит отметить, однако, что отдельные сообщения, например, о скандинавском происхождении готов, не идут в разрез с выводами современных ученых. Пассаж Иордан, в котором он отождествлял венетов, упоминаемых Тацитом, Плинием Старшим и Птолемеем, со славянами, давал долгое время историкам основания говорить о присутствии славян в Подунавье задолго до падения Римской империи. Ныне эта точка зрения полностью отвергнута.

Иллюстрации:

Средневековый писец.

Сочинения:

Иордан. О происхождении и деяниях гетов. — СПб.: Алетейя, 1997. — С. 67.