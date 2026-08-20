ИОНОВ Игорь Николаевич

Родился 1952 г. Окончил исторический факультет МГУ в 1974 г.

Кандидатская диссертация : Московское рабочее движение во второй период первой российской революции (МГУ, 1978).

Старший научный сотрудник Центра интеллектуальной истории Института всеобщей истории РАН ; редактор отдела «Российская цивилизация» журнала «Общественные науки и современность.

Область интересов : История России, теория истории, история мировых цивилизаций.

Сочинения: Профсоюзы рабочих Москвы в революции 1905-1907 годов. М.: Наука, 1986;

Российская цивилизация. IX- конец ХХ вв.: Учебник для 10-11 классов общеобразовательных школ. М.: Просвещение, 2003;

Теория цивилизаций от античности до конца XIX в. СПб., 2002 (в соавторстве с В.М. Хачатурян);

Кризис исторического сознания в России и пути его преодоления // Общественные науки и современность. 1994. № 6;

Теория цивилизаций и эволюция науч. знания // Общественные науки и современность. 1997. № 6;

Теория цивилизаций и неклассическое знание (социокультурные предпосылки макроисторических интерпретаций) // Общественные науки и современность. 2004. № 5.

Глобальная история и изучение прошлого России // Общественные науки и современность. Статья 1-2. 2011. № 5; 2012. № 6.

Идея "цивилизации" в Европе XIX в. в контексте связанной и перекрестной истории // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. Вып. 40. М.: 2012.

Постколониальная критика и трансформация цивилизационных представлений // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. Вып. 30. М.: ИВИ РАН, 2010.

Стратегии деисторизации // Образы времени и исторические представления. Россия — Восток — Запад. Под ред. Л.П. Репиной. М.: Круг, 2010.