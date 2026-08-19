ИОНИЯ

Иония — область в центральной части западного побережья Малой Азии, включая о-ва Хиос и Самос, получившая свое название от ионийцев (И. как место обитания восточных ионийцев впервые упоминается ок. 600 до н. э. у Сапфо, фр. 98.12).

На востоке И. граничила с Лидией , на юго-востоке — с Карией , на севере — с Эолидой . Население И. не было однородным, в его состав входили различные элементы, среди которых античные авторы называли собственно ионийцев, абантов с о. Эвбеи, минийцев, кадмейцев, дриопов, фокейцев, молоссов, аркадских пеласгов и дорийцев из Эпидавра. Согласно легендарной традиции, И. была заселена в результате миграции части ионийцев из материковой Греции. В большинстве легенд эта «ионийская миграция» предстает как единовременное переселение из одного центра, произошедшее через 140 лет после падения Трои и соответственно через 60 лет после возвращения Гераклидов и после «эолийской миграции». На роль метрополии претендуют мессенский Пилос, Эгиалея-Ахайя, но главным образом Афины; ойкистами называются сыновья афинского царя Кодра, отпрыски царей Пилоса или сам Ион. Переселившись в Малую Азию (в Лидию и Карию), ионийцы основали 12 городов — числом, как в Ахайе, на побережье (Фокея, Клазомены , Эрифры, Теос, Лебедос, Колофон, Эфес , Приена, Миунт, Милет ) и на о-вах Самос и Хиос. Позднее в состав И. вошла захваченная Колофоном эолийская Смирна . Города И. были объединены в религиозно-культовый союз — Ионийскую лигу — и участвовали в совместном празднестве Геликониях, справлявшемся в честь Посейдона на мысе Микале в Панионийском святилище. В отличие от ионийцев Аттики, у которых было четыре филы, у азиатских ионийцев их было шесть: исконные ионийские по имени сыновей Иона (гоплеты, гелеонты, эгикореи, аргады), а также ойнопы и бореи.

Наивысшего расцвета полисы И. достигли в архаический период, превратившись в крупные центры морской торговли и ремесла и став активными участниками Великой греческой колонизации, выдающаяся роль в которой принадлежит Милету, основавшему наибольшее число колоний. Ионийские колонисты выводили свои апойкии в районы Пропонтиды, по берегам Черного моря и в Италию. Благодаря выдающимся достижениям в науке, литературе и искусстве И. стала центром культурной жизни Греции того времени. Именно там зародилась философия (милетская школа натурфилософии), многие знаменитые философы были родом из И.: Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, Гераклит , Пифагор, Ксенофан. Из И. происходят и первые историки-логографы; на ионийском диалекте было создано множество литературных произведений: поэмы Гомера (на так называемом гомеровском диалекте с включением эолизмов), сочинения Геродота , Мимнерма, Архилоха, Феогнида, Анакреонта. И. стала колыбелью ионийской школы скульптуры и архитектуры, представители которой работали над украшением Афинского акрополя. В И. зародился новый архитектурный ордер — ионический. Здесь же появились самые ранние монументальные храмы: Герайон Самосский, храм Артемиды в Эфесе, храм Аполлона в Дидимах и др.

Долгое время города И. оставались автономными, о внутриполитической жизни многих из них сохранились сведения у античных авторов, сообщающих об ожесточенной борьбе за власть и установлении тиранических режимов. С конца VIII в. до н. э. полисы И. стали объектом лидийской экспансии; в правление Креза все они оказались под властью Лидии, а с 546 до н. э. вошли в состав Персидской державы Ахеменидов . Персы насаждали и поддерживали в городах тиранов из местных жителей, деспотическое правление которых нанесло значительный ущерб гражданской жизни полисов. В 500 до н. э. по инициативе тиранов Милета Гистиея и Аристагора вспыхнуло восстание против персов (так называемое Ионийское восстание), к которому примкнули многие полисы северного и восточного побережья и островов Эгейского моря. Поддержали его также Афины и Эретрия. Восставшим поначалу сопутствовал успех, им удалось захватить и сжечь Сарды — главный город персидской сатрапии. Однако в 494 до н. э. в морской битве при о. Лада персы нанесли сокрушительное поражение грекам, а затем после осады разрушили Милет. Окончательно восстание было подавлено в 493 до н. э. Ионийское восстание положило начало Греко-персидским войнам , в которых ионийцы сначала сражались в рядах персов, но в битве при Микале (479 до н. э.) перешли на сторону греков. В ходе Греко-персидских войн И. была освобождена из-под власти персов. После освобождения ионийские полисы стали членами Делосского союза, а затем Афинской архэ, сохраняя свою автономию до Анталкидова мира (387 до н. э.), в результате которого И. была передана под власть Персии. Окончательно она была освобождена от персидского владычества в 334 до н. э. Александром Македонским . В эпоху эллинизма города И. входили в состав различных государств (птолемеевского Египта, Пергама , государства Селевкидов ). Со II в. до н. э. И. как часть провинции Азии вошла в состав Римской державы. В настоящее время территория И. (кроме о-вов Хиос и Самос) входит в состав Турции.

Лит.: Лаптева М. Ю. У истоков древнегреческой цивилизации: Иония XI—VI вв. до н. э. СПб., 2009; Gorman V. B. Miletos. The Ornament of Ionia: A History of the City to 400 B.C.E. Ann Arbor, 2001. Greaves A. M. The Land of Ionia: Society and Economy in the Archaic Period. Chichester–Malden (MA), 2010. Sakellariou M. B. La migration grecque en Ionie. Athènes, 1958.