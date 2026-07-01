ИОНА СЫСОЕВИЧ

Епископ Русской православной церкви, митрополит Ростовский и Ярославский, местоблюститель патриаршего престола в 1664 г. Сподвижник патриарха Никона.

Происхождение. Начало пути

Из семьи крестьян Кобановской вотчины, принадлежавшей Воскресенскому Угличскому монастырю. Сохранившиеся синодики содержат информацию о ряде родственников Ионы, одним из них был схимник Кирилл. Также в синодиках отмечается Сысой – отец Ионы. Предположительно, последний в раннем возрасте осиротел и ушел в Авраамиев Богоявленский монастырь, после чего продолжил свой духовный путь в качестве инока Воскресенской обители в Угличе.

С 1639 по 1646 гг. был архимандритом Белогостицкого Георгиевского, в 1646 г. – Авраамиевского Богоявленского монастырей. В последнем начал политику возведения новых церквей и храмовых комплексов, благодаря чему в XVII в. Ростовская митрополия стала одной из наиболее прогрессивных в плане зодчества. В 1650 г. и 1655 г. в Авраамиевской обители были возведены Введенская трапезная и Никольская церкви.

Митрополит

В 1652 г. патриархом Московским и Всея Руси становится Никон. Сразу после интронизации он рукополагает Иону Сысоевича в епископы и возводит в митрополичий сан.

В новом качестве Иона продолжает каменное строительство в Ростове. В 1657 и 1658 гг. строятся Благовещенский собор и Михало-Архангельская церковь Белогостицкого монастыря.

В 1670 г. начинается создание Ростовского кремля – Митрополичьего двора. Именование его кремлем происходило в силу того, что Иона III решил оформить свою резиденцию, используя приемы русского оборонного зодчества. Она также должна была своей архитектурой и композицией олицетворять идею земного рая: она представляла собой защищенный стенами с башнями сад с прудом в центре.

Идея земного рая волновала и патриарха Никона, который, создавая Новоиерусалимский, Валдайский и Кийский монастыри, стремился перенести на русскую землю основные православные святынию В 1670-1675 гг. были выстроены стены и башни Митрополичьего двора, в 1670 г. - церкви Воскресения и Григорьевского затвора, с 1672 по 1680 гг. - Белая, Отдаточная и Ионинская палаты, в 1675 г. - церковь Спаса на Сенях, в 1683 г. - церковь Иоанна Богослова, в 1682-1687 гг. была возведена звонница с церковью Входа в Иерусалим. Кроме того, в кремле был разбит висячий сад.

Помимо этого, митрополит занимался обустройством, ремонтом и возведением храмов в Борисоглебском, Петровском, Зачатьевском, Спасо-Яковлевском монастырях, в Воскресенском обители в Угличе. Он же выстроил митрополичий двор в Ярославле. Его усилиями был восстановлен разоренный в 1609 г. Варницкий монастырь.

При возведении церковных зданий использовались нетипичные архитектурные приёмы: надвратные церкви с симметричными башнями, малые звонницы, кроме того, интерьер украшался фресками.

Иона III также создал знаменитые ростовские звоны. Он руководил отливкой колоколов, самый крупный из которых получил имя его отца — «Сысой».

Как архипастыря митрополита характеризует «Окружное послание», созданное им во время принятия митрополичьей кафедры, которое историки признали одним из лучших образчиков данного жанра. Митрополит говорит о необходимости чтения, анализа и толкования текста Священного Писания, о том, что батюшки и игумены должны учить этому прихожан и монахов.

Иоана и Никон

В 1654 г. Иона проводил в жизнь богослужебную реформу патриарха Никона, был на Соборах 1654, 1656 гг., где обсуждалась проблема исправления церковных книг и обрядов. В 1657 г. принимал меры против староверов.

В 1663 г. разбирал дело Никона, после низвержения которого был назначен местоблюстителем Патриаршего престола.

В ночь с 17 на 18 декабря 1664 г. в Успенском соборе Московского кремля на заутрене принял благословение от пришедшего опального патриарха, то же сделали и остальные люди в храме. За это был удален с занимаемого места и отослан назад в Ростовскую митрополию.

Был на Большом Московском Соборе 1666-1667 гг., который осудил Никона, в 1667 г. принимал участие в избрании и хиротонии патриарха Иоасафа II.

В 1690 г. отошел на покой, через несколько месяцев умер и был захоронен в кафедральном соборе Ростова.