ИОН, сын Креусы

ИОН (др.-греч. Ἴων) - в древнегреческой мифологии сын Креусы, эпоним ионийцев.

Большинство античных авторов считает его, как и Ахея, сыном Ксуфа , внуком Эллина , который был сыном Девкалиона и Пирры, единственных, кто сумел спастись после потопа. В этой версии мифа потомки Эллина выступают эпонимами и родоначальниками главных греческих племен: от Эола происходят эолийцы, от Дора – дорийцы, от сыновей Ксуфа Иона и Ахея – соответственно ионийцы и ахейцы (Apollod., I, 7, 3).

Еврипид в трагедии «Ион» излагает иной вариант мифа, который опирается на местную аттическую традицию и стремится сделать Иона местным героем, а не сыном выходца из Фессалии Ксуфа. Согласно Еврипиду, настоящим отцом Иона был Аполлон . Аполлон сошелся с Креусой в одной из пещер на склоне акрополя, где Креуса потом вынуждена была оставить родившегося от этого союза ребенка. По просьбе Аполлона Гермес принес его в Дельфы, где ребенок вырос при храме Аполлона. Креуса, выданная замуж за Ксуфа, вместе с супругом прибыла в Дельфы (Ксуф, чтобы вопросить оракул о потомстве, а Креуса, чтобы узнать о судьбе брошенного ребенка); там, по совету бога, Ксуф стал приемным отцом Иона.

Многочисленные версии мифа о том, как Ион стал правителем Афин, сходятся в том, что по его имени как жители самих Афин, так и переселившиеся отсюда в Ионию в Малой Азии стали называться ионянами. По преданию, к Иону восходит деление ионийцев на четыре филы, названные по именам его сыновей Гоплета, Гелеонта, Эгикорея, Аргада (Hdt., V, 66; VII, 94; VIII, 44).

Иллюстрация :

Девкалион и Пирра. Гравюра Вергила Солиса к «Метаморфозам» Овидия (I, 347-315).