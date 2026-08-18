ИОН (др.-греч. ῎Ιων)

Древнегреческий трагический и лирический поэт, писатель.

Ион, сын Ортомена, был родом с острова Хиос . Также имел прозвание сына Ксуфа, данное ему древними комедиографами в качестве аллюзии на мифического Иона (Schol. ad Aristoph. Pac. 830; Suid., Eudoc., Harpocr. s. v. Ion). Страбон упоминает его в списке знаменитых людей острова Хиос (XIV, 35).

В молодости бывал в Афинах, где познакомился с Кимоном . В ряде его произведений, цитируемых Плутархом, присутствовали хвалебные отзывы о Кимоне (Cim. 5, 9, 16). Плутарх также сообщает нам о том, что Ион резко критиковал Перикла (Peric. 5, 28), который, по свидетельству Афинея, являлся соперником трагика в любви (Ath. X. 436). Кроме того, Ион был близко знаком с Эсхилом (Plut. De Profect. in Virt. 8) и встречался с Софоклом на Хиосе (ap. Athen. XIII. 603), когда последний был командиром экспедиции во время Самосской войны в 440 г. до н. э.

Впервые трагедия Иона была представлена на сцене в 82-ю олимпиаду (452-449 гг. до н. э.). В 87-ю олимпиаду (432-429 гг. до н. э.) он стал третьим в драматическом состязании с Еврипидом и Иофонтом. Источники сообщают лишь об одной победе Иона в состязаниях трагиков: завоевав первый приз, он угостил каждого афинянина кувшином хиосского вина (Schol. ad Aristoph. Pac. 830; Suid. s. v.᾿Αθήναιος; Ath. I. 3; Eustath. ad Hom. p. 1454, 24), что свидетельствует о солидном состоянии поэта.

Иона называют автором 12, 30 или 40 трагедий. Нам известны названия одиннадцати из них: «Агамемнон», «Алкмена», «Аргивяне», «Большая драма», «Стражи», «Финикиянин» или «Кеней», «Второй финикиянин», «Тевкр», «Омфала», «Эвритиды» и «Лаэрт». «Омфала» была сатировской драмой. Древние отзывались о стиле Иона как о не отличавшемся большой изысканностью и живостью (Pseudo-Long., 33). Тем не менее, его произведения любили за прекрасное остроумие.

Помимо трагедий Ион писал лирические поэмы, комедии, эпиграммы, пеаны, гимны, элегии, историческую и философскую прозу. Из прозаических произведений Иона в схолиях к Аристофану упоминается «Основание Хиоса» – исторический труд на ионийском диалекте, выполненный, скорее всего, как подражание Геродоту . Ион был также автором философского произведения под названием «Триагмы» – трактата о строении вещей согласно теории триад, создание которой ряд древних авторов приписывает Орфею. Также нам известны «Воспоминания» или «Путешествия» Иона, рассказывающие либо о собственных путешествиях Иона, либо о посещениях Хиоса великими людьми.

Умер Ион незадолго до 421 г. до н. э., что становится ясно из комедии Аристофана «Мир» (830), представленной в вышеупомянутом году.

Исторические источники :

Аристофан. Мир. 830;

Страбон. География. XIV, 35;

Плутарх. Моралии. 79D;

Плутарх. Перикл. 5, 28. Кимон. 5, 9, 16;

Диоген Лаэртский. VIII, 4;

Павсаний. Описание Эллады. V, 14, 9; VII, 4, 8-10;

Лексикон Свиды s. v. Ἴων;

Афиней, X, 436; XI. 468; XIV, 634.

Фрагменты :

Müller C. Historicorum graecorum fragmenta (FGH). Paris, 1848. Т. II. S. 44-51;

Jacoby F. Fragmente der Griechischen Historiker (FGrHist). T. 3. Brill, Leiden, 1954. № 392.