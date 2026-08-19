ИОКАСТА

ИОКАСТА (др.-греч. Ἰοκάστη, лат. Iocaste, Iocasta) - в древнегреческой мифологии фиванская царица, жена Лая, мать, а затем жена Эдипа .

Иокаста была дочерью Менекия, ее братом был Креонт. У Лая и его жены Иокасты долго не было детей, а когда наконец родился сын, то отец велел бросить своего новорожденного ребенка на горе Киферон (Eur. Phoen., 13-26)., т.к. незадолго до этого ему было предсказано, когда он пришел в Дельфы вопросить бога о потомстве, что он примет смерть от руки собственного сына. Однако ребенок выжил и попал в дом коринфского царя Полиба и его жены Меропы , которые назвали его Эдипом. Когда Эдип подрос, то отправился к Аполлону в Дельфы, где получил пророчество, что ему суждено убить отца и жениться на матери; возвращаясь из Дельф Эдип о дороге встречает какого-то знатного человека на колеснице (а это был Лай), и в завязавшейся ссоре убивает его.

После гибели Лая и освобождении Фив от Сфинкс Эдип получил в награду царскую власть в Фивах и царицу Фив в жены. Так Иокаста стала женой собственного сына и матерью его детей (у них родились сыновья Этеокл и Полиник и дочери Антигона и Эсмена). В «Царе Эдипе» Софокла Иокаста, когда открылась правда и она поняла, с кем делила ложе, уходит во дворец и кончает жизнь самоубийством. У Еврипида в «Финикиянках» она, переживая ужасную правду, пытается примирить враждующих между собой сыновей. А когда Иокаста узнает о начавшемся братоубийственном поединке, она устремляется на поле боя и, застав сыновей при последнем издыхании, закалывает себя мечом над их телами (1427-1459).

Иллюстрация :

Эдип и сфинкс. Краснофигурный килик. 480-470 гг. до н.э. Ватикан, Этрусский музей.