КАСТА

КАСТА - со­ци­аль­ный ин­сти­тут , от­ли­чаю­щий­ся замк­ну­то­стью, эн­до­га­ми­ей и на­след­ст­вен­но­стью об­ществественного ста­ту­са и про­фес­сии.

Про­ис­хож­де­ние каст в це­лом свя­зы­ва­ет­ся с об­щественным раз­де­ле­ни­ем тру­да. Ие­рар­хия ста­ту­сов каст свя­за­на с пред­став­ле­ния­ми о ри­ту­аль­ной чис­то­те/не­чис­то­те, жё­ст­ко ре­гу­ли­рую­щи­ми нор­мы по­ве­де­ния и фор­мы об­ще­ния ме­ж­ду чле­на­ми од­ной кастой и ме­ж­ду пред­ста­ви­те­ля­ми раз­ных каст. Кас­то­вые раз­ли­чия час­то со­че­та­ют­ся с эт­ни­че­ски­ми и кон­фес­сио­наль­ны­ми. Касты ха­рак­тер­ны для мно­гих ар­ха­ичных об­ществ Аф­ри­ки, Юго-Восточной Азии, Аме­ри­ки и других: каста жре­цов в Древ­нем Егип­те и Древ­нем Ира­не, каста тор­гов­цев в средне-вековых об­ще­ст­вах Ближ­не­го и Среднего Во­сто­ка и у на­ро­дов Западной Аф­ри­ки (например, тор­гов­цы-ман­ден - дью­ла, или ван­га­ра), при­ви­ле­ги­ро­ван­ные касты ха­са­нов у мав­ров и ско­то­во­дов-тут­си у на­ро­дов восточно-африканского Меж­озе­рья, касты охот­ни­ков, вои­нов, ска­зи­те­лей-грио­тов, му­зы­кан­тов, куз­не­цов, тка­чей, ко­же­вен­ни­ков и других (например, у ку­ши­тов и ман­де­языч­ных на­ро­дов Аф­ри­ки), зем­ле­дель­цев сре­ди ко­чев­ни­ков-ско­то­во­дов (например, ха­ра­ти­ны в оази­сах Са­ха­ры или ри­май­бе у фуль­бе) или пасту­хов сре­ди осед­лых зем­ле­дель­цев (груп­пы фуль­бе сре­ди хау­са и бам­ба­ра). Близ­кие к касте профессиональные кор­по­ра­ции су­ще­ст­во­ва­ли в Древ­нем Ри­ме (кол­ле­гии) и средне-вековых ев­ропейских го­ро­дах (це­хи). В Ин­дии сис­те­ма каст ста­ла ос­но­вой тра­дицией со­ци­аль­ной струк­ту­ры.

В рас­ши­рительном зна­че­нии кастой на­зы­ва­ет­ся зам­кну­тая со­ци­аль­ная груп­па, обе­ре­гаю­щая свою об­особ­лен­ность, при­ви­ле­гии и ин­те­ре­сы.

Кас­ты в Ин­дии. Тер­мин «каста» упо­треб­ля­ет­ся для обо­зна­че­ния струк­тур­ной еди­ни­цы тра­диционного ин­ду­ист­ско­го об­ще­ст­ва вме­сто и на­ря­ду с санскритским «джа­ти» (буквально - род­ня), пе­ре­даю­щим пред­став­ле­ния брах­ма­низ­ма о раз­лич­ных от ро­ж­де­ния ка­те­го­ри­ях лю­дей. Индийское об­ще­ст­во по-преж­не­му вос­про­из­во­дит­ся по за­ко­нам каст, но в административно-об­щественной прак­ти­ке современной Ин­дии кас­то­вая при­над­леж­ность счи­та­ет­ся су­гу­бо ча­ст­ным де­лом и тер­мин «каста» за­ме­нён на по­ня­тие «об­щи­на» (com­munity). В спи­сках Ан­тро­по­ло­гической служ­бы Ин­дии на­счи­ты­ва­ет­ся около 3,5 тысяч об­щин-каст, на­зва­ния ко­то­рых про­из­вод­ны от на­след­ст­вен­ной про­фес­сии, эт­но­ни­ма, то­по­ни­ма, сек­ты ин­ду­из­ма и др.

В ин­ду­из­ме касты рас­смат­ри­ва­ют­ся как ре­зуль­тат дроб­ле­ния и сме­ше­ния варн. На­вер­ху кас­то­вой ие­рар­хии сто­ят ри­ту­аль­но чис­тые «два­ж­ды ро­ж­дён­ные» (т. е. про­шед­шие по­свя­тительный об­ряд) брах­ман­ские, кшат­рий­ские (касты рад­жпу­тов, на­яров и др.) и вай­шья (тор­го­вые касты ба­ния, чет­ти и др.) касты, за ни­ми сле­ду­ют касты шудр (зем­ле­дельческие касты джа­тов, ко­ли; пас­ту­хи ахир, гоа­ла; юве­ли­ры со­нар, куз­не­цы ло­хар, плот­ни­ки бар­хаи и др.), к ко­то­рым при­мы­ка­ют вне­вар­но­вые низ­шие «пя­тые» касты (ко­жевенники ча­мар, убор­щи­ки бхан­ги и др.), или не­при­ка­сае­мые («за­ре­ги­ст­ри­ро­ван­ные кас­ты»).

Со­глас­но современным пред­став­ле­ни­ям, кас­то­вая ор­га­ни­за­ция, сло­жив­шая­ся к на­ча­лу н. э., яв­ля­ет­ся ре­зуль­та­том на­ло­же­ния двух со­ци­аль­ных мо­де­лей, со­от­вет­ст­во­вав­ших различным эт­ническим куль­ту­рам Ин­дии: сис­те­мы со­сло­вий-варн у «ве­дий­ских» ин­доа­ри­ев (смотрите в статье Ин­доа­рий­ские на­ро­ды) и сег­мен­ти­ро­ван­но­го об­ще­ст­ва, фор­ми­ро­вав­ше­го­ся на ос­но­ве обо­соб­лен­ных по профессиональному при­зна­ку ро­до­вых об­щин, у доа­рий­ско­го ав­то­хтон­но­го на­се­ле­ния (дра­ви­дов и мун­да). Под­дер­жа­ние кас­то­во­го строя - главная функ­ция тра­диционной эли­ты, брах­ман­ско­го жре­че­ст­ва. Не­при­ятие каст ха­рак­тер­но для ан­ти­брах­ман­ских уче­ний (буд­дизм, джай­низм, бхак­ти и сик­хизм, сек­ты ин­ду­из­ма).

Для каст ха­рак­тер­ны пред­став­ле­ния о ра­вен­ст­ве ри­ту­аль­но­го ста­ту­са, эн­до­га­мия (ред­ко - рег­ла­мен­ти­ро­ван­ная ги­пер­га­мия) и иные ва­ри­ан­ты жё­ст­ко­го ог­ра­ни­че­ния кон­так­тов вне сво­его кол­лек­ти­ва, а так­же на­сле­до­ва­ние про­фес­сии (ра­бо­че­го мес­та). Каста на­сле­ду­ет­ся от от­ца или ма­те­ри (при мат­ри­ли­ней­ном счё­те род­ст­ва). Это свя­за­но с ар­ха­ическим пред­став­ле­ни­ем о том, что лишь замк­ну­тый и стро­го эн­до­гам­ный кол­лек­тив фак­ти­че­ских и по­тен­ци­аль­ных род­ст­вен­ни­ков (джа­ти) мо­жет раз­де­лить «брат­скую об­щую судь­бу» (би­ра­да­ри), т. е. еди­ный для всех об­раз жиз­ни и спо­соб до­бы­ва­ния средств су­ще­ст­во­ва­ния (про­фес­сию). Джа­ти яв­ля­ет­ся основной струк­тур­ной еди­ни­цей индийского кас­то­во­го об­ще­ст­ва. Несколько джа­ти од­ной про­фес­сии и рав­но­го ста­ту­са со­став­ля­ют касту, но чле­ны раз­ных джа­ти од­ной касты ни­ко­гда не всту­па­ют в брак друг с дру­гом и час­то да­же не об­ща­ют­ся. В ка­ж­дом ре­гио­не су­ще­ст­ву­ет до не­сколь­ких ты­сяч джа­ти; для раз­ли­че­ния ме­ж­ду со­бой они но­сят уточ­няю­щие на­зва­ния (например, джа­ти «мяс­ни­ки для му­суль­ман­ских са­дов­ни­ков» в со­ста­ве касты мяс­ни­ков).

Джа­ти фор­ми­ру­ет­ся как эн­до­гам­ный брач­ный круг из па­ри­тет­ных по ста­ту­су эк­зо­гам­ных кол­лек­ти­вов род­ст­вен­ни­ков (ко­то­рые в раз­ных ре­гио­нах и у раз­ных каст на­зы­ва­ют­ся ку­ла, гот­ра, пан­га­ли, ва­каи­я­ра и др.). Со­став отдельных джа­ти не­по­стоя­нен: она те­ря­ет со­став­ные час­ти и об­ре­та­ет но­вые. Ста­тус каж­дой ку­ла (гот­ра), джа­ти и касты оп­ре­де­ля­ет­ся сте­пе­нью ри­ту­аль­ной чис­то­ты её про­фес­сии, брач­ных обы­ча­ев, бы­то­вых норм, пи­ще­вых пред­поч­те­ний и т. п. Ад­рес­ное ре­лигиозное на­став­ле­ние (джа­ти-дхар­ма - смотрите в статье Дхар­ма) пред­пи­сы­ва­ет ка­ж­дой касте осо­бый об­раз жиз­ни и свой ва­ри­ант ох­ра­ни­тель­ной рег­ла­мен­та­ции кон­так­тов с пред­ста­ви­те­ля­ми чу­жих каст, ог­ра­ни­че­ние ко­то­рых воз­рас­та­ет в за­ви­си­мо­сти от сте­пе­ни бли­зо­сти (слу­чай­ное столк­но­ве­ние в пу­ти, пре­бы­ва­ние в од­ном замк­ну­том по­ме­ще­нии, слу­чай­ное при­кос­но­ве­ние, си­де­ние ря­дом, при­ня­тие во­ды из чу­жих рук, со­вме­ст­ное ку­ре­ние, со­вме­ст­ное при­ня­тие пи­щи и, на­ко­нец, брач­ные от­но­ше­ния): чем боль­ше бли­зость, тем у́же круг об­ще­ния. Не­со­блю­де­ние этих пра­вил ве­дёт к не­об­хо­ди­мо­сти про­вес­ти очи­стительные об­ря­ды, ино­гда - к ис­клю­че­нию из кас­ты.

Раз­де­ле­ние тру­да ме­ж­ду кастами реа­ли­зу­ет­ся в фор­ме кас­то­вой об­щи­ны, ос­но­ван­ной на джад­жма­ни - ри­туа­ли­зованных от­но­ше­ни­ях на­ту­раль­но­го (ны­не так­же де­неж­но­го) об­ме­на ме­ж­ду семь­я­ми раз­ных каст, в т. ч. в городских ус­ло­ви­ях. Для кас­то­вой об­щи­ны ха­рак­те­рен на­бор каст, не­об­хо­ди­мых для её са­мо­дос­та­точ­но­го су­ще­ст­во­ва­ния: жре­цов-брах­ма­нов, зем­ле­дель­цев, ре­мес­лен­ни­ков (куз­не­цов, тка­чей, плот­ни­ков и др.), об­слу­жи­ваю­щих каст (во­до­но­сов, пра­чек, ци­рюль­ни­ков и т. д.), бух­гал­те­ров-учёт­чи­ков, вои­нов и др. Ре­гио­наль­ная ие­рар­хия каст до­пус­ка­ет мо­биль­ность ста­ту­сов от­дель­ных каст; час­то до­ми­ни­рую­щей ста­но­вит­ся не брах­ман­ская, а зем­ле­вла­дель­че­ская каста (тха­кур, рад­жпут и др.). Со­об­ще­ст­ва му­суль­ман, джай­нов, сик­хов, хри­сти­ан и других свя­за­ны с кас­то­вы­ми ин­дуи­ста­ми эко­но­мическими от­но­ше­ния­ми, рег­ла­мен­ти­ро­ван­ны­ми по ти­пу кас­то­вой об­щи­ны. Не­ко­то­рые на­ро­ды, лишь час­тич­но вос­при­няв­шие кас­то­вые фор­мы со­ци­аль­ной жиз­ни в про­цес­се сво­ей ин­дуи­за­ции (брах­ма­ни­за­ции, сан­скри­ти­за­ции), ны­не пред­став­ля­ют со­бой эт­но­ка­сто­вые общ­но­сти (рад­жпу­ты, гуд­жа­ры, вел­ла­ла и др.).

Сис­тем­ность и ус­той­чи­вость кас­то­вой ор­га­ни­за­ции - уни­каль­ное свой­ст­во индийской ци­ви­ли­за­ции. На всём про­тя­же­нии индийской ис­то­рии кас­то­вый строй пре­дос­тав­лял лю­дям все­об­щую за­ня­тость, обес­пе­чи­вая их сред­ст­ва­ми су­ще­ст­во­ва­ния в со­от­вет­ст­вии со ста­ту­сом касты. Кас­то­вые пред­писа­ния и та­бу, де­таль­но ре­гу­ли­руя пов­сед­нев­ную жизнь в ус­ло­ви­ях эт­но­куль­тур­но­го раз­но­об­ра­зия, пе­ре­на­се­лён­но­сти и не­хват­ки ре­сур­сов, сыг­ра­ли важ­ную роль в не­до­пу­ще­нии пан­де­мий в жар­ком кли­ма­те Ин­дии. В современной Ин­дии каста ос­та­ёт­ся влия­тель­ным фак­то­ром по­ли­тической жиз­ни. В це­лях пре­одо­ле­ния от­ста­ло­сти «за­ре­ги­ст­ри­ро­ван­ных» и низ­ших каст го­су­дар­ст­во пре­дос­тав­ля­ет им кво­ты в по­лу­че­нии об­ра­зо­ва­ния, на гос­служ­бе и другие пре­фе­рен­ции. В то же вре­мя выс­шие касты ис­поль­зу­ют ри­то­ри­ку «ин­дус­ско­го на­цио­на­лиз­ма», под­чёр­ки­вая вне­вар­но­вый, «чу­ж­дый» ста­тус низ­ких каст. В борь­бе ин­те­ре­сов боль­шую роль иг­ра­ют т. н. мно­го­кас­то­вые ас­со­циа­ции, объ­е­ди­няю­щие близ­кие по ста­ту­су кас­ты.

Ис­то­рия из­уче­ния индийских каст. Ос­но­во­по­лож­ни­ка­ми на­учной тео­рии каст вы­сту­пи­ли дея­те­ли британской ко­ло­ни­аль­ной ад­ми­ни­ст­ра­ции в Ин­дии, ис­поль­зо­вав­шие ре­зуль­та­ты пе­ре­пи­сей на­се­ле­ния Ин­дии (с 1869-1871 годов), си­сте­ма­ти­зи­ро­ван­ные в ви­де га­зет­ти­ров - эко­но­ми­ко-гео­гра­фических спра­воч­ни­ков и сло­ва­рей каст и пле­мён раз­ных про­вин­ций.

В английской «ори­ен­та­ли­ст­ской» шко­ле из­уче­ния каст сфор­ми­ро­ва­лось два на­прав­ле­ния. С од­ной сто­ро­ны, Д. Иб­бет­сон ( генерал-гу­бер­на­тор Пенд­жа­ба) свя­зы­вал касты с осо­бой мо­де­лью об­щественного раз­де­ле­ния тру­да, при ко­то­рой профессиональная спе­циа­ли­за­ция за­креп­ля­лась за отдельными пле­ме­на­ми и кла­на­ми; со­ци­аль­ное по­ло­же­ние ка­сты за­ви­се­ло от по­ли­тического влия­ния пле­ме­ни, а не от его ра­со­во­го ста­ту­са. Это, т. н. ма­те­риа­ли­сти­че­ское, на­прав­ле­ние, раз­ви­вав­шее­ся за­тем Дж. Нес­фил­дом, У. Кру­ком и Э. Блан­том, уна­сле­до­ва­но впо­след­ст­вии кемб­ридж­ской шко­лой со­ци­аль­ной ан­тро­по­ло­гии (Э. Лич, С. Бей­ли).

Дру­гое на­прав­ле­ние пред­став­ле­но ра­со­вой тео­ри­ей каст, соз­дан­ной Г. Рис­ли (с 1901 года ру­ко­во­ди­тель пе­ре­пи­сей на­се­ле­ния) на ос­но­ве брах­ма­нического уче­ния о ра­со­вом конф­лик­те ари­ев и ав­тох­то­нов Ин­дии и под влия­ни­ем ра­со­вой тео­рии П. То­пи­на­ра. Опи­раясь на ан­тро­по­мет­рическую ста­ти­сти­ку, Рис­ли по­ст­ро­ил клас­си­фи­ка­цию на­ро­дов и каст Ин­дии. Его тео­рия до кон­ца британского прав­ле­ния в Ин­дии ста­ла тео­ре­тическим об­ос­но­ва­ни­ем ци­ви­ли­за­тор­ской мис­сии английского ко­ло­ниа­лиз­ма и лег­ла в ос­но­ву прак­тических ме­ро­прия­тий английской ад­ми­ни­ст­ра­ции.

В ставших клас­сическими ра­бо­тах Дж. Хат­то­на касты рас­смат­ри­ва­ют­ся как про­дукт уни­каль­но­го со­че­та­ния в Ин­дии при­род­ных и ис­то­рических фак­то­ров (в т. ч. от­но­си­тель­ной изо­ля­ции от внеш­не­го ми­ра) и как си­сте­ма, спо­соб­ная про­ти­во­стоять чуж­дым влия­ни­ям и поз­во­лив­шая со­хра­нить на про­тя­же­нии ты­ся­че­ле­тий раз­но­об­ра­зие куль­тур Ин­дии.

У ис­то­ков «фран­цуз­ской со­цио­ло­гии каст» - ра­бо­ты С. Буг­ле (1908 год), ви­дев­ше­го в индийской си­сте­ме каст дей­ст­вие еди­но­го струк­тур­но­го на­ча­ла - оп­по­зи­ции «чи­стое-не­чи­стое», ко­то­рая ве­дёт од­но­вре­мен­но к об­особ­ле­нию каст и их объ­еди­не­нию в еди­ную ие­рар­хию и си­сте­му раз­де­ле­ния тру­да. Эти по­ло­же­ния раз­вил Л. Дю­мон; в ос­но­ве его тео­рии каста - уни­вер­саль­ный «над­со­ци­аль­ный» прин­цип «ри­ту­аль­ной чи­сто­ты» и пре­вос­ход­ст­ва «чи­сто­го» над «не­чи­стым», от­ли­чаю­щий ие­рар­хи­че­ское и хо­ли­стич­ное индийское об­ще­ст­во от ин­ди­ви­ду­али­стического и эга­ли­та­ри­ст­ско­го за­пад­но­го.

Тео­рия Л. Дю­мо­на ста­ла объ­ек­том кри­ти­ки «ан­ти­ори­ен­та­ли­стов», в ча­ст­но­сти американской шко­лы эт­но­со­цио­ло­гии, сфор­ми­ро­вав­шей­ся в середине XX века (Мак-Ким Мар­ри­отт, Р. Ин­ден) и рас­смат­ри­ваю­щей касты как яв­ле­ние, по­рож­дён­ное не­ра­вен­ст­вом со­ци­аль­ных групп в от­но­ше­нии к вла­сти и сред­ст­вам про­из­вод­ст­ва, на­саж­дае­мым брах­ма­на­ми при под­дер­ж­ке цар­ской вла­сти. В ра­бо­тах М. Мил­лне­ра каста по­ни­ма­ет­ся как «эта­лон­ная» ста­тус­ная груп­па. Основное на­прав­ле­ние современного из­уче­ния каст в западной нау­ке (Дж. Д. Бер­ре­ман, Дж. Пар­ри, К. Гоу, К. Фул­лер, Х. Лам­берт) - ис­сле­до­ва­ния конк­рет­ных де­ре­вень и ка­сто­вых со­циу­мов (area stu­dies, vil­la­ge stu­di­es).

В 1950-е годы на­ча­ла фор­ми­ро­вать­ся индийская шко­ла из­уче­ния каст (И. Кар­ве, М. Шри­ни­вас, Д.Н. Мад­жум­дар, К. Мат­хур, Т. Ма­дан, Р. Тха­пар, А.М. Шах и др.), ко­то­рую ха­рак­те­ри­зу­ет тра­ди­цио­на­лизм, пре­иму­ще­ст­вен­ное вни­ма­ние к не-брах­ман­ским сло­ям на­се­ле­ния Ин­дии и к ис­кон­ной, до­ко­ло­ни­аль­ной куль­ту­ре. Индийский «ан­ти­ори­ен­та­лизм» про­яв­ля­ет се­бя как ре­ак­ция но­си­те­лей индийской куль­ту­ры на од­но­сто­рон­ний ха­рак­тер её ев­ропейской ин­тер­пре­та­ции.

Современными ис­сле­до­ва­те­ля­ми под­вер­га­ет­ся сом­не­нию са­ма пра­во­моч­ность за­им­ст­во­ван­но­го из ев­ропейских язы­ков тер­ми­на «каста» (Н. Диркс). В по­ня­тии «каста» ви­дят ис­кусственную кон­ст­рук­цию английской нау­ки в её свя­зи с по­треб­но­стя­ми ко­ло­ни­аль­но­го уп­рав­ле­ния.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)