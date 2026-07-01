КАСТА
КАСТА - социальный институт, отличающийся замкнутостью, эндогамией и наследственностью обществественного статуса и профессии.
Происхождение каст в целом связывается с общественным разделением труда. Иерархия статусов каст связана с представлениями о ритуальной чистоте/нечистоте, жёстко регулирующими нормы поведения и формы общения между членами одной кастой и между представителями разных каст. Кастовые различия часто сочетаются с этническими и конфессиональными. Касты характерны для многих архаичных обществ Африки, Юго-Восточной Азии, Америки и других: каста жрецов в Древнем Египте и Древнем Иране, каста торговцев в средне-вековых обществах Ближнего и Среднего Востока и у народов Западной Африки (например, торговцы-манден - дьюла, или вангара), привилегированные касты хасанов у мавров и скотоводов-тутси у народов восточно-африканского Межозерья, касты охотников, воинов, сказителей-гриотов, музыкантов, кузнецов, ткачей, кожевенников и других (например, у кушитов и мандеязычных народов Африки), земледельцев среди кочевников-скотоводов (например, харатины в оазисах Сахары или римайбе у фульбе) или пастухов среди оседлых земледельцев (группы фульбе среди хауса и бамбара). Близкие к касте профессиональные корпорации существовали в Древнем Риме (коллегии) и средне-вековых европейских городах (цехи). В Индии система каст стала основой традицией социальной структуры.
В расширительном значении кастой называется замкнутая социальная группа, оберегающая свою обособленность, привилегии и интересы.
Касты в Индии. Термин «каста» употребляется для обозначения структурной единицы традиционного индуистского общества вместо и наряду с санскритским «джати» (буквально - родня), передающим представления брахманизма о различных от рождения категориях людей. Индийское общество по-прежнему воспроизводится по законам каст, но в административно-общественной практике современной Индии кастовая принадлежность считается сугубо частным делом и термин «каста» заменён на понятие «община» (community). В списках Антропологической службы Индии насчитывается около 3,5 тысяч общин-каст, названия которых производны от наследственной профессии, этнонима, топонима, секты индуизма и др.
В индуизме касты рассматриваются как результат дробления и смешения варн. Наверху кастовой иерархии стоят ритуально чистые «дважды рождённые» (т. е. прошедшие посвятительный обряд) брахманские, кшатрийские (касты раджпутов, наяров и др.) и вайшья (торговые касты бания, четти и др.) касты, за ними следуют касты шудр (земледельческие касты джатов, коли; пастухи ахир, гоала; ювелиры сонар, кузнецы лохар, плотники бархаи и др.), к которым примыкают вневарновые низшие «пятые» касты (кожевенники чамар, уборщики бханги и др.), или неприкасаемые («зарегистрированные касты»).
Согласно современным представлениям, кастовая организация, сложившаяся к началу н. э., является результатом наложения двух социальных моделей, соответствовавших различным этническим культурам Индии: системы сословий-варн у «ведийских» индоариев (смотрите в статье Индоарийские народы) и сегментированного общества, формировавшегося на основе обособленных по профессиональному признаку родовых общин, у доарийского автохтонного населения (дравидов и мунда). Поддержание кастового строя - главная функция традиционной элиты, брахманского жречества. Неприятие каст характерно для антибрахманских учений (буддизм, джайнизм, бхакти и сикхизм, секты индуизма).
Для каст характерны представления о равенстве ритуального статуса, эндогамия (редко - регламентированная гипергамия) и иные варианты жёсткого ограничения контактов вне своего коллектива, а также наследование профессии (рабочего места). Каста наследуется от отца или матери (при матрилинейном счёте родства). Это связано с архаическим представлением о том, что лишь замкнутый и строго эндогамный коллектив фактических и потенциальных родственников (джати) может разделить «братскую общую судьбу» (бирадари), т. е. единый для всех образ жизни и способ добывания средств существования (профессию). Джати является основной структурной единицей индийского кастового общества. Несколько джати одной профессии и равного статуса составляют касту, но члены разных джати одной касты никогда не вступают в брак друг с другом и часто даже не общаются. В каждом регионе существует до нескольких тысяч джати; для различения между собой они носят уточняющие названия (например, джати «мясники для мусульманских садовников» в составе касты мясников).
Джати формируется как эндогамный брачный круг из паритетных по статусу экзогамных коллективов родственников (которые в разных регионах и у разных каст называются кула, готра, пангали, вакаияра и др.). Состав отдельных джати непостоянен: она теряет составные части и обретает новые. Статус каждой кула (готра), джати и касты определяется степенью ритуальной чистоты её профессии, брачных обычаев, бытовых норм, пищевых предпочтений и т. п. Адресное религиозное наставление (джати-дхарма - смотрите в статье Дхарма) предписывает каждой касте особый образ жизни и свой вариант охранительной регламентации контактов с представителями чужих каст, ограничение которых возрастает в зависимости от степени близости (случайное столкновение в пути, пребывание в одном замкнутом помещении, случайное прикосновение, сидение рядом, принятие воды из чужих рук, совместное курение, совместное принятие пищи и, наконец, брачные отношения): чем больше близость, тем у́же круг общения. Несоблюдение этих правил ведёт к необходимости провести очистительные обряды, иногда - к исключению из касты.
Разделение труда между кастами реализуется в форме кастовой общины, основанной на джаджмани - ритуализованных отношениях натурального (ныне также денежного) обмена между семьями разных каст, в т. ч. в городских условиях. Для кастовой общины характерен набор каст, необходимых для её самодостаточного существования: жрецов-брахманов, земледельцев, ремесленников (кузнецов, ткачей, плотников и др.), обслуживающих каст (водоносов, прачек, цирюльников и т. д.), бухгалтеров-учётчиков, воинов и др. Региональная иерархия каст допускает мобильность статусов отдельных каст; часто доминирующей становится не брахманская, а землевладельческая каста (тхакур, раджпут и др.). Сообщества мусульман, джайнов, сикхов, христиан и других связаны с кастовыми индуистами экономическими отношениями, регламентированными по типу кастовой общины. Некоторые народы, лишь частично воспринявшие кастовые формы социальной жизни в процессе своей индуизации (брахманизации, санскритизации), ныне представляют собой этнокастовые общности (раджпуты, гуджары, веллала и др.).
Системность и устойчивость кастовой организации - уникальное свойство индийской цивилизации. На всём протяжении индийской истории кастовый строй предоставлял людям всеобщую занятость, обеспечивая их средствами существования в соответствии со статусом касты. Кастовые предписания и табу, детально регулируя повседневную жизнь в условиях этнокультурного разнообразия, перенаселённости и нехватки ресурсов, сыграли важную роль в недопущении пандемий в жарком климате Индии. В современной Индии каста остаётся влиятельным фактором политической жизни. В целях преодоления отсталости «зарегистрированных» и низших каст государство предоставляет им квоты в получении образования, на госслужбе и другие преференции. В то же время высшие касты используют риторику «индусского национализма», подчёркивая вневарновый, «чуждый» статус низких каст. В борьбе интересов большую роль играют т. н. многокастовые ассоциации, объединяющие близкие по статусу касты.
История изучения индийских каст. Основоположниками научной теории каст выступили деятели британской колониальной администрации в Индии, использовавшие результаты переписей населения Индии (с 1869-1871 годов), систематизированные в виде газеттиров - экономико-географических справочников и словарей каст и племён разных провинций.
В английской «ориенталистской» школе изучения каст сформировалось два направления. С одной стороны, Д. Иббетсон (генерал-губернатор Пенджаба) связывал касты с особой моделью общественного разделения труда, при которой профессиональная специализация закреплялась за отдельными племенами и кланами; социальное положение касты зависело от политического влияния племени, а не от его расового статуса. Это, т. н. материалистическое, направление, развивавшееся затем Дж. Несфилдом, У. Круком и Э. Блантом, унаследовано впоследствии кембриджской школой социальной антропологии (Э. Лич, С. Бейли).
Другое направление представлено расовой теорией каст, созданной Г. Рисли (с 1901 года руководитель переписей населения) на основе брахманического учения о расовом конфликте ариев и автохтонов Индии и под влиянием расовой теории П. Топинара. Опираясь на антропометрическую статистику, Рисли построил классификацию народов и каст Индии. Его теория до конца британского правления в Индии стала теоретическим обоснованием цивилизаторской миссии английского колониализма и легла в основу практических мероприятий английской администрации.
В ставших классическими работах Дж. Хаттона касты рассматриваются как продукт уникального сочетания в Индии природных и исторических факторов (в т. ч. относительной изоляции от внешнего мира) и как система, способная противостоять чуждым влияниям и позволившая сохранить на протяжении тысячелетий разнообразие культур Индии.
У истоков «французской социологии каст» - работы С. Бугле (1908 год), видевшего в индийской системе каст действие единого структурного начала - оппозиции «чистое-нечистое», которая ведёт одновременно к обособлению каст и их объединению в единую иерархию и систему разделения труда. Эти положения развил Л. Дюмон; в основе его теории каста - универсальный «надсоциальный» принцип «ритуальной чистоты» и превосходства «чистого» над «нечистым», отличающий иерархическое и холистичное индийское общество от индивидуалистического и эгалитаристского западного.
Теория Л. Дюмона стала объектом критики «антиориенталистов», в частности американской школы этносоциологии, сформировавшейся в середине XX века (Мак-Ким Марриотт, Р. Инден) и рассматривающей касты как явление, порождённое неравенством социальных групп в отношении к власти и средствам производства, насаждаемым брахманами при поддержке царской власти. В работах М. Миллнера каста понимается как «эталонная» статусная группа. Основное направление современного изучения каст в западной науке (Дж. Д. Берреман, Дж. Парри, К. Гоу, К. Фуллер, Х. Ламберт) - исследования конкретных деревень и кастовых социумов (area studies, village studies).
В 1950-е годы начала формироваться индийская школа изучения каст (И. Карве, М. Шринивас, Д.Н. Маджумдар, К. Матхур, Т. Мадан, Р. Тхапар, А.М. Шах и др.), которую характеризует традиционализм, преимущественное внимание к не-брахманским слоям населения Индии и к исконной, доколониальной культуре. Индийский «антиориентализм» проявляет себя как реакция носителей индийской культуры на односторонний характер её европейской интерпретации.
Современными исследователями подвергается сомнению сама правомочность заимствованного из европейских языков термина «каста» (Н. Диркс). В понятии «каста» видят искусственную конструкцию английской науки в её связи с потребностями колониального управления.