ИОХАННЕС МАГНУС

Иоханнес Магнус (лат. Johannes Magnus, швед. Johan Månsson) (19.03.1488, Линчёпинг — 22.03.1544, Рим) — историк, церковный и политический деятель. Брат Олауса Магнуса .

Учился в университетах Лувена и Кёльна; жил в Италии; около 1520 получил степень доктора теологии в университете Перуджи. По поручению папы Адриана VI отправился в Швецию, чтобы бороться с лютеранством. Сотрудничал с епископом Хансом Браском — противником Реформации , но наладил отношения и с королем-реформатором Густавом Васой . Король добился, чтобы уппсальский капитул избрал И. М. архиепископом. Предыдущий архиепископ Густав Тролле — один из виновников «Стокгольмской кровавой бани» — еще не был официально низложен Римом, и папа не утвердил И. М.

В 1525—1526 И. М. руководил работой по переводу Нового Завета на шведский язык (перевод не сохранился). Осенью 1526 отправился в Польшу для переговоров о браке Густава Васы с дочерью короля Сигизмунда I . В Швецию не вернулся; поселился в Данциге (ныне Гданьск).

В 1533 утвержден в сане архиепископа Уппсальского папой Климентом VII. В 1538—1540 жил в Венеции; в 1541 по приглашению папы Павла III приехал в Рим. Участвовал в Тридентском соборе . Похоронен в соборе Св. Петра в Риме.

Славу И. М. принесли исторические труды. В 1536 он завершил книгу об истории Уппсальского архиепископства. Рассказывая о христианстве в Швеции, начиная с первых миссионеров, автор прославляет Католическую церковь и осуждает лютеран.

Главный труд И. М. — «История всех готских и свейских королей», восхваляющая Швецию, ее народ и правителей. Работа проникнута идеями гетицизма — учения о том, что шведы являются потомками готов , покоривших Европу, и превосходят остальные народы. Жителей Нижней Швеции — ётов (гётов) И. М. отождествляет с готами, о которых поведал Иордан и другие историки.

В «Истории» приведено географическое описание Швеции и Финляндии. Указаны координаты местностей и городов — в том числе Выборга. Упомянута Карелия, по которой, как указывает И. М., проходит рубеж двух держав — римско-католического Шведского королевства и греко-православной «азиатско-скифской» России.

Большая часть труда содержит легендарные сведения, подчас вымысел. По И. М., готы — потомки Магога, которого автор считает первым королем Швеции. Четвертым королем якобы являлся Уббо, которому приписано основание Уппсалы. Опираясь на Адама Бременского и других хронистов, И. М. описывает Уппсальский языческий храм.

Рассказано о христианских миссионерах; упомянуто содержащееся в Житии Св. Сигфрида пророчество: спустя много лет шведов постигнет кара за убийство проповедников; противники лютеран считали, что карой явилась Реформация. Упомянуты норвежские конунги — Олав Трюггвасон , Олав Святой ; вкратце рассказано о пребывании Олава Святого на Руси у Ярослава Мудрого. Освещены вехи шведской истории — правление Магнуса Эрикссона , Альбрехта Мекленбургского , Маргреты ; подробно рассказано о восстании Энгельбректа Энгельбректссона .

Приведены памятники политической риторики: например, речь Николауса Рагвальди — делегата Базельского церковного собора. Николаус доказывал: шведы как потомки готов достойны сидеть на самых почетных местах. Цитируется «Речь против датчан», приписываемая прелату Хеммингу Гадду. Датский народ, говорится в речи, пребывает в рабстве. Данией правят тираны, датчане вероломны, с ними не следует иметь дел. Схожим пафосом проникнута речь, которую И. М. приписывает Энгельбректу Энгельбректссону. «Мы, — восклицает Энгельбрект, — готы и свеи, и не хотим называться датчанами и признавать их законы».

«История готских и свейских королей» имела успех в Швеции и других странах. По мере развития историографии ученые стали подвергать труд И. М. критике за недостоверность сведений. Современные специалисты рассматривают «Историю» И. М. преимущественно как памятник философской и политической мысли, испытавший влияние Возрождения.

Соч.: Historia Ioannis Magni… de omnibus gothorum sveorumque regibus. Romae, 1554; Historia metropolitanae ecclesiae upsalensis. Romae, 1560.

Ист.: Konung Gustaf den Förstes Registratur. Bd. I. Stockholm, 1861; Biskop Hans Brasks registratur. Uppsala, 2003.

Лит.: Савельева Е. А. Олаус Магнус и его История северных народов. Л., 1983. Nordström J. Johannes Magnus och den götiska romantiken. Stockholm, 1929. Johannesson K. Gotisk renässans: Johannes och Olaus Magnus som politiker och historiker. Stockholm, 1982. Nilsson A. Johannes Magnus and the composition of truth. Lund, 2016.