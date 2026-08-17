ИОГАНСОН

ИОГАНСОН (Johansson) Христиан (Хри­сти­ан Пет­ро­вич) - шведский и российский ар­тист ба­ле­та, пе­да­гог.

Хо­рео­гра­фическое об­ра­зо­ва­ние по­лу­чил в те­ат­раль­ном училище Сток­голь­ма. Со­вер­шен­ст­во­вал­ся в Ко­пен­га­ге­не у А. Бур­нон­ви­ля. В 1836 году де­бю­ти­ро­вал на сце­не Ко­ро­лев­ско­го те­ат­ра (Сток­гольм), с 1837 года пер­вый тан­цов­щик труп­пы, парт­нёр М. Таль­о­ни. С 1841 года ра­бо­тал в Санкт-Пе­тер­бур­ге . Дебю­ти­ро­вал с Е.И. Ан­д­рея­но­вой. Вир­ту­оз­ный клас­сический тан­цов­щик и ве­ли­ко­леп­ный парт­нёр, Иогансон от­ли­чал­ся под­чёрк­ну­тым изя­ще­ст­вом ма­нер и по­зи­ро­вок, об­на­ру­жи­вая аб­со­лют­ную вы­ве­рен­ность тан­ца.

Пер­вый ис­пол­ни­тель пар­тий в по­ста­нов­ках: А. Ти­тю­са (пол­ков­ник Блен­валь - «Две тёт­ки, или На­стоя­щий и про­шед­ший век» К.Ф. Альб­рех­та), Ж. Пер­ро (Аль­ва­рец, жи­во­пи­сец - «Меч­та ху­дож­ни­ка» и Пер­вый тан­цор - «Ба­лет­мей­стер в хло­по­тах» Ч. Пу­ньи, Ва­лен­тин - «Фа­уст» Дж. Па­ниц­цы и Пу­ньи), А. Сен-Ле­о­на (Мут­ча - «Ко­нёк-Гор­бу­нок» Пу­ньи, Франц - «Па­ке­рет­та» Ф. Бе­нуа и Пу­ньи), М.И. Пе­ти­па (граф Ланд­штейн - «Брак во вре­ме­на ре­гент­ст­ва», Эс­мар - «Ли­ван­ская кра­са­ви­ца, или Гор­ный дух» Пу­ньи) и др.

С конца 1840-х годов стал вы­сту­пать и в пан­то­мим­ных ро­лях, про­явив не­за­уряд­ное ак­тёр­ское да­ро­ва­ние: Грен­гу­ар, ху­дож­ник Саль­ва­тор Ро­за («Эс­ме­раль­да», «Ка­та­ри­на, дочь раз­бой­ни­ка» Пу­ньи). Пре­по­да­вал клас­сический та­нец в Санкт-Пе­тербургском те­ат­раль­ном училище с 1860 года, офи­ци­аль­но за­чис­лен в штат в 1869 году. Сре­ди уче­ни­ков: П.А. Гердт, Н.Г. Ле­гат , М.Ф. Кше­син­ская, О.И. Пре­об­ра­жен­ская, А.П. Пав­ло­ва , Т.П. Кар­са­ви­на. Вы­со­ко це­ня пе­да­го­гический та­лант Иогансона, Пе­ти­па бы­вал на его уро­ках и не­ред­ко брал из класс­ных уп­раж­не­ний ма­те­ри­ал для сво­их ба­ле­тов. Дея­тель­ность Иогансона свя­за­ла русскую ба­лет­ную тра­ди­цию с дат­ской шко­лой клас­сического тан­ца, а че­рез неё (Бур­нон­виль был уче­ни­ком О. Вест­ри­са) с тра­ди­ци­ей вир­ту­оз­но­го муж­ско­го ис­пол­ни­тель­ст­ва XVIII века.

Иллюстрация:

Х. Ио­ган­сон в пар­тии Мут­чи («Ко­нёк-Гор­бу­нок» Ч. Пу­ньи). Архив БРЭ.