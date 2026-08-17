ИОГАНСОН
ИОГАНСОН (Johansson) Христиан (Христиан Петрович) - шведский и российский артист балета, педагог.
Хореографическое образование получил в театральном училище Стокгольма. Совершенствовался в Копенгагене у А. Бурнонвиля. В 1836 году дебютировал на сцене Королевского театра (Стокгольм), с 1837 года первый танцовщик труппы, партнёр М. Тальони. С 1841 года работал в Санкт-Петербурге. Дебютировал с Е.И. Андреяновой. Виртуозный классический танцовщик и великолепный партнёр, Иогансон отличался подчёркнутым изяществом манер и позировок, обнаруживая абсолютную выверенность танца.
Первый исполнитель партий в постановках: А. Титюса (полковник Бленваль - «Две тётки, или Настоящий и прошедший век» К.Ф. Альбрехта), Ж. Перро (Альварец, живописец - «Мечта художника» и Первый танцор - «Балетмейстер в хлопотах» Ч. Пуньи, Валентин - «Фауст» Дж. Паниццы и Пуньи), А. Сен-Леона (Мутча - «Конёк-Горбунок» Пуньи, Франц - «Пакеретта» Ф. Бенуа и Пуньи), М.И. Петипа (граф Ландштейн - «Брак во времена регентства», Эсмар - «Ливанская красавица, или Горный дух» Пуньи) и др.
С конца 1840-х годов стал выступать и в пантомимных ролях, проявив незаурядное актёрское дарование: Гренгуар, художник Сальватор Роза («Эсмеральда», «Катарина, дочь разбойника» Пуньи). Преподавал классический танец в Санкт-Петербургском театральном училище с 1860 года, официально зачислен в штат в 1869 году. Среди учеников: П.А. Гердт, Н.Г. Легат , М.Ф. Кшесинская, О.И. Преображенская, А.П. Павлова, Т.П. Карсавина. Высоко ценя педагогический талант Иогансона, Петипа бывал на его уроках и нередко брал из классных упражнений материал для своих балетов. Деятельность Иогансона связала русскую балетную традицию с датской школой классического танца, а через неё (Бурнонвиль был учеником О. Вестриса) с традицией виртуозного мужского исполнительства XVIII века.
Иллюстрация:
Х. Иогансон в партии Мутчи («Конёк-Горбунок» Ч. Пуньи). Архив БРЭ.