ИОГАНН ФРИДРИХ ВЕЛИКОДУШНЫЙ (JOHANN FRIEDRICH DER GROßMUTIGE)

С 1532 по 1547 гг. – курфюрст Саксонии и ландграф Тюрингии из династии Веттинов. Отец – курфюрст Саксонии Иоганн Твердый, мать – София Мекленбург-Шверинская. С 1526 года был женат на Сибилле Клевской, от которой у него родилось четверо детей.

Воспитателем Иоганна Фридриха был Георг Спалатин, близкий друг Лютера . Это определило его будущую симпатию к протестантизму. Иоганн Фридрих хорошо знал историю, имел одну из самых больших библиотек в Германии. За свою приверженность Реформации и покровительство над Лютером получил эпитет «Великодушный».

С середины 1520-х гг. отец начал привлекать Иоганна Фридриха к управлению курфюршеством. В 1529 году он представлял отца на Втором рейхстаге в Шпейере. В 1530 году принимал активное участие в обсуждении и составлении Аугсбургского вероисповедания. Его активность была замечена Карлом V и не понравилась императору.

После начала Реформации Иоганн Фридрих активно поддерживал Лютера, вступив с ним в переписку. Был одним из инициаторов создания и лидеров Шмалькальденского союза, активно поддерживая протестантов. Способствовал выходу первого полного издания сочинений Лютера. В 1537 году попросил Лютера обобщить протестантскую доктрину для эффективного спора с католиками, в результате чего Лютер составил Шмалькальденские артикулы, которые стали составной частью «Книги Согласия» (сборника лютеранских символических книг).

В 1532 году после смерти отца Иоганн Фридрих стал курфюрстом Саксонии. До 1542 года соправителем при нем был его брат – Иоганн Эрнст.

В 1541 году, несмотря на возражения императора и Лютера, ввел Реформацию в Наумбурге. В 1542 году изгнал герцога Генриха Брауншвейг-Вольфенбюттелского, чтобы защитить от его нападок протестантские города Гослар и Брауншвейг, а затем объявил в герцогстве Реформацию.

Иоганн Фридрих находился во главе войск Шмалькальденского союза в 1546 году, когда началась война с католиками. Как полководец действовал неудачно и потерпел поражение в битве при Мюльберге в апреле 1547 года, был взят в плен императором Карлом V и отправлен в ссылку в Вормс. Курфюршество перешло к его двоюродному брату Морицу Саксонскому.

В 1552 году, после того как Мориц предал императора, Иоганн Фридрих был освобожден по Пассаускому договору. Последние годы жизни он провел в Веймаре.

В 1554 году, после Наумбургского договора, вернул себе часть наследственных земель. Иоганн Фридрих был последним курфюрстом их Эрнестинской ветви династии Веттинов. Он умер в 1554 году и был похоронен в Веймаре, в Гердеровской церкви.

Иллюстрации:

Лукас Кранах Младший. Портрет курфюрства Иоганна Фридриха Великодушного (1578).

Автор статьи: Перепечкин К. В.