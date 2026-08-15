ИОФФЕ АБРАМ ФЁДОРОВИЧ

ИОФФЕ АБРАМ ФЁДОРОВИЧ - Российский фи­зик и ор­га­ни­за­тор отечественной нау­ки, академик (1920 год), ви­це-пре­зи­дент (1926-1929 годы и 1942-1945 годы) АН СССР . Ге­рой Социалистического Тру­да (1955).

Окон­чил Санкт-Пе­тербургский тех­но­ло­гический институт (1902 год) и Мюн­хен­ский университет (1905 год), в ко­то­ром ра­бо­тал (1903-1906 годы) ас­си­стен­том В.К. Рент­ге­на. С 1906 года в Санкт-Пе­тербургском (с 1924 Ле­нин­град­ском) по­ли­тех­ническом институте, в 1913-1948 годах профессор этого института; ор­га­ни­зо­вал здесь фи­зи­ко-тех­нический факультет для под­го­тов­ки ин­же­не­ров-фи­зи­ков. С 1918 года ру­ко­во­дил соз­дан­ным по его ини­циа­ти­ве Фи­зи­ко-тех­ническим от­делом Государственного рент­ге­но­ло­гического и ра­дио­ло­гического института, пре­об­ра­зо­ван­ным в 1921 году в Фи­зи­ко-тех­нический институт (ны­не име­ни Иоффе), был его ди­рек­то­ром до 1951 года. С 1952 года ди­рек­тор Ла­бо­ра­то­рии по­лу­про­вод­ни­ков (с 1955 года Институт по­лу­про­вод­ни­ков) АН СССР. С 1932 года так­же ди­рек­тор Фи­зи­ко-аг­ро­но­мического института, ор­га­ни­зо­ван­но­го по его ини­циа­ти­ве. По пред­ло­же­нию Иоффе и при его уча­стии соз­да­ны фи­зи­ко-тех­нические институты в Харь­ко­ве, Днеп­ро­пет­ров­ске, Ека­те­рин­бур­ге, Том­ске.

Основные на­учные тру­ды по­свя­ще­ны различным ас­пек­там фи­зи­ки твёр­до­го те­ла. В 1913 году ус­та­но­вил ста­ти­стический ха­рак­тер вы­ле­та элек­тро­нов при внеш­нем фо­то­эф­фек­те. Совместно с М.В. Кир­пи­чё­вой объ­яс­нил ме­ха­низм элек­тро­про­вод­но­сти ион­ных кри­стал­лов (1916-1923 годы). Совместно с со­труд­ни­ка­ми ис­сле­до­вал проч­ность и пла­стич­ность кри­стал­лов и по­ка­зал, что проч­ность по­вы­ша­ет­ся в сот­ни раз при уст­ра­не­нии по­верх­но­ст­ных мик­ро­ско­пических де­фек­тов; на ос­но­ве это­го от­кры­тия в 1942-1947 годах бы­ли соз­да­ны ме­то­ды по­лу­че­ния вы­со­ко­проч­ных ма­те­риа­лов. В ра­бо­тах Иоффе раз­ра­бо­та­ны рент­ге­но­гра­фические ме­то­ды изу­че­ния пла­стических де­фор­ма­ций.

В начале 1930-х годов Иоффе впер­вые об­ра­тил вни­ма­ние на не­об­хо­ди­мость изу­че­ния по­лу­про­вод­ни­ков как но­вых ма­те­риа­лов для элек­тро­ни­ки и ор­га­ни­зо­вал их все­сто­рон­нее ис­сле­до­ва­ние, совместно с А.В. Иоф­фе соз­дал ме­то­ди­ку оп­ре­де­ле­ния их основных ха­рак­те­ри­стик. Им и его уче­ни­ка­ми про­ве­де­на (1931-1940 годы) на­учная клас­си­фи­ка­ция по­лу­про­вод­ни­ко­вых ма­те­риа­лов. На ос­но­ве этих на­учных раз­ра­бо­ток бы­ли соз­да­ны тер­мо- и фо­то­элек­трические ге­не­ра­то­ры и тер­мо­элек­трические хо­ло­диль­ные ус­та­нов­ки. За ис­сле­до­ва­ния в об­лас­ти фи­зи­ки по­лу­про­вод­ни­ков Иоффе удо­сто­ен Государственной премии СССР (1942 год).

Иоффе уде­лял боль­шое вни­ма­ние вос­пи­та­нию отечественных на­учных кад­ров, под­ни­мая уро­вень пре­по­да­ва­ния фи­зи­ки и при­вле­кая в свой ин­сти­тут наи­бо­лее та­лант­ли­вых учё­ных, та­ких как А.П. Алек­сан­д­ров, Л.А. Ар­ци­мо­вич, И.К. Ки­ко­ин, П.П. Ко­бе­ко, И.В. Кур­ча­тов , П.И. Лу­кир­ский, Н.Н. Се­мё­нов, Я.И. Френ­кель и др. С 1993 года РАН при­суж­да­ет пре­мию име­ни Иоффе за вы­даю­щие­ся ра­бо­ты в об­ла­сти фи­зи­ки. Член Пре­зи­диу­ма Ме­ж­ду­народного сою­за чис­той и при­клад­ной фи­зи­ки. Иностранный член множества ака­де­мий и других на­учных уч­ре­ж­де­ний ми­ра. Ле­нин­ская премия (1961 год, посмертно). На­гра­ж­дён 3 ор­де­на­ми Ле­ни­на.

Сочинения:

Фи­зи­ка кри­стал­лов. М.; Л., 1929;

Фи­зи­ка по­лу­про­вод­ни­ков. 2-е изд. М.; Л., 1957.

Иллюстрация:

А. Ф. Йоффе. Архив БРЭ.