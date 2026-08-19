ИОФАН БОРИС МИХАЙЛОВИЧ

ИОФАН БОРИС МИХАЙЛОВИЧ - Российский ар­хи­тек­тор, народный архитектор СССР, член АА СССР.

Учил­ся в Ху­дожественном училище в Одес­се (1903-1911 годы), за­тем по­мо­гал бра­ту, архитектору Дмит­рию Ми­хай­ло­ви­чу Ио­фа­ну (1885-1961 годы), в строи­тель­ст­ве до­ма в Санкт-Пе­тер­бур­ге (до 1914 годы). Про­дол­жил об­ра­зо­ва­ние в Ри­ме - на ар­хитектурном факультете Выс­ше­го института изящ­ных ис­кусств (сре­ди учи­те­лей - М. Ман­фре­ди; 1916 год) и в Ин­же­нер­ной шко­ле при университетте (1919 год). Ра­бо­тал в мас­тер­ской из­вест­но­го римского архитектора А. Бра­зи­ни и са­мо­стоя­тель­но - в сти­ли­сти­ке не­оклас­си­циз­ма и в ду­хе римской ба­роч­ной ар­хи­тек­ту­ры (про­ект зда­ния советского по­соль­ст­ва в Ри­ме, 1922-1923 годы и др.). Со­сто­ял в Итальянской КП, был зна­ком с А. Грам­ши, П. Толь­ят­ти и др.

По при­ез­де в СССР по­стро­ил по­сё­лок при Ште­ров­ской ГРЭС в Дон­бас­се (1924 год). С 1924 год ра­бо­тал в Мо­ск­ве. В ра­бо­тах это­го пе­рио­да (мно­гие совместно с бра­том) про­де­лал путь от «очи­щен­но­го клас­си­циз­ма» к кон­ст­рук­ти­виз­му : квар­тал опыт­но-об­раз­цо­вых до­мов на Ру­са­ков­ской улице (1924-1925 годы), Опыт­ная стан­ция при Хи­мическом институте имени Л.Я. Кар­по­ва (1926-1927 годы), учеб­ный го­ро­док Московской сельскохозяйственной ака­де­мии имени К.А. Ти­ми­ря­зе­ва (1927-1931 годы; все - в Мо­ск­ве); са­на­то­рий «Бар­ви­ха» под Мо­ск­вой (1926-1934 годы). Од­ной из наи­бо­лее зна­чительных по­стро­ек Иофана стал жи­лой ком­плекс ЦИК и СНК [так называемый Дом на на­бе­реж­ной; 1928-1931 годы; кор­пу­са сгруп­пи­ро­ва­ны во­круг 3 внутренних дво­ров, вклю­ча­ют квар­ти­ры (бо­лее 500) и по­ме­ще­ния куль­тур­но-бы­то­во­го об­слу­жи­ва­ния], со­че­таю­щий но­ва­тор­ские кон­ст­рук­ции [в свод­ча­тых пе­ре­кры­ти­ях клу­ба (ны­не Те­атр эс­т­ра­ды) и ки­но­те­ат­ра] с ре­пре­зен­та­тив­ны­ми не­о­клас­сическими эле­мен­та­ми (пор­тик главного фа­са­да).

В 1931-1948 годы Иофан был во­вле­чён в ра­бо­ту по осу­ще­ст­в­ле­нию идеи Двор­ца Со­ве­тов: за­ни­мал­ся ор­га­ни­за­ци­ей кон­кур­сов (в том числе был ини­циа­то­ром при­гла­ше­ния иностранных уча­ст­ни­ков); раз­ра­ба­ты­вал кон­курс­ные про­ек­ты (выс­шие пре­мии 1931 года и 1933 года) и ут­вер­ждён­ный ва­ри­ант ком­по­зи­ции с ги­гант­ской баш­ней, увен­чан­ной ста­туей В.И. Ле­ни­на (совместно с В.А. Щу­ко и В.Г. Гельф­рей­хом). Ав­тор советских па­виль­о­нов на Все­мир­ных вы­став­ках в Па­ри­же (1937 год; скульп­тур­ная груп­па «Ра­бо­чий и кол­хоз­ни­ца» В.И. Му­хи­ной ) и в Нью-Йор­ке (1939 год; ста­туя «Ра­бо­чий» В.А. Ан­д­рее­ва), стан­ции мет­ро­по­ли­те­на «Бау­ман­ская» (1939-1944 годы), ла­бо­ра­тор­но­го кор­пу­са в Институте фи­зических про­блем на Во­робь­ёв­ском шос­се (1944-1947 годы; совместно с Е.Н. Ста­мо), зда­ния Института неф­ти и га­за (1949-1956 годы). Соз­да­вал многие про­ек­ты мо­ну­мен­таль­ных ан­самб­лей с об­щественными и административными зда­ния­ми, в том числе зда­ния Нар­ко­ма­та тя­жё­лой промышленности в Мо­ск­ве (1935 год), ре­кон­ст­рук­ции раз­ру­шен­ных вой­ной цен­тров Ста­лин­гра­да (ны­не Вол­го­град; 1943 год) и Но­во­рос­сий­ска (1945 год), вы­сот­но­го зда­ния МГУ на Во­робь­ё­вых го­рах (1948 год). Ру­ко­во­дил про­ек­ти­ро­ва­ни­ем за­строй­ки в Мо­ск­ве: в Марь­и­ной Ро­ще, Северном Из­май­лове и Со­коль­ни­ках (1955-1970 годы); по­стро­ил ряд 16-этаж­ных жи­лых до­мов, Государственный центральный институт фи­зической куль­ту­ры в Из­май­ло­ве (1964-1974 годы). Государственная премия СССР (1941 год). На­гра­ж­дён ор­де­ном Ле­ни­на.

Иллюстрация:

Б. М. Ио­фан. Жи­лой комп­лекс ЦИК и СНК (т. н. Дом на на­бе­реж­ной). 1928–31. Фото А. И. Нагаева. Архив БРЭ.