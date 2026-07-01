ИОАСАФОВСКАЯ ЛЕТОПИСЬ

Иоасафовская летопись (Иосафовская летопись) — памятник московского летописания 1-й четверти XVI в.

Сохранилась в единственном списке, имеющем редакторскую правку и дополнения, написанные рукой Даниила, митрополита Московского и всея Руси (1522—1539). Позднее этот список принадлежал преемнику Даниила на московской кафедре — митрополиту Иоасафу (Скрипицыну) (? — 1555 или 1556), отсюда название. И. л. компилирует сведения предшествующих общерусских и московских летописных сводов 2-й половины XV — начала XVI в. Является ценным источником, отражающим ключевые моменты формирования Русского государства, его внешней и внутренней политики с 1437 по 1520, содержит уникальные известия по истории Москвы и Московского уезда. И. л. стала одним из источников общерусского Никоновского летописного свода (2-я половина 1520-х — начало 1530-х). В настоящее время хранится в Российской государственной библиотеке.

Публ.: Зимин А. А. Иосафовская летопись. М., 1957; Иосафовская летопись. М., 2014.

Лит.: Зимин А. А. Предисловие // Иоасафовская летопись. М., 1957. С. 3—15; Клосс Б. М. Летопись Иоасафовская // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2. Ч. 2. Л., 1989; Его же. Деятельность митрополичьей книгописной мастерской в 20-х—30-х гг. XVI в. и происхождение Никоновской летописи // Древнерусское искусство. Рукописная книга. М., 1972; Кузьмин А. В., Рыков Ю. Д. Археографическое описание рукописи с текстом Иоасафовской летописи // Иосафовская летопись. М., 2014; Насонов А. Н. История русского летописания XI — начала XVIII в. М., 1969; Рукописные собрания Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина: Указатель / Отв. ред. Ю. Д. Рыков. Т. 1. Вып. 2. М., 1986.