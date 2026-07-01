ИОАСАФ

ИОАСАФ (Скри­пи­цын) - ми­тро­по­лит Мо­с­ков­ский и всея Ру­си (1539-1542 годы), пи­са­тель, биб­лио­фил.

Мо­нах, за­тем ста­рец, игу­мен (с 1529 года) Трои­це-Сер­гие­ва монастыря. Поль­зо­вал­ся рас­по­ло­же­ни­ем великого князя мо­с­ков­ско­го Ва­си­лия III Ива­но­ви­ча. Яко­бы со слов Иоасафа за­пи­са­на «По­весть о чу­дес­ном за­ча­тии, ро­ж­де­нии и кре­ще­нии Ва­си­лия III» (со­дер­жит­ся в Шу­ми­лов­ском то­ме Ли­це­во­го сво­да ). 4 сентбря 1530 года Иоасаф вме­сте с во­лоц­ким мо­на­хом Кас­сиа­ном Бо­сым, мо­на­хом Да­нии­лом Пе­ре­яс­лав­ским и тро­иц­ким стар­цем Ио­вом Кур­це­вым кре­стил в Трои­це-Сер­гие­вом монастыре бу­ду­ще­го ца­ря Ива­на IV Ва­силь­е­ви­ча Гроз­но­го . В 1532 году уча­ст­во­вал в кре­ще­нии 2-го сы­на Ва­си­лия III - Юрия Ва­силь­е­ви­ча в московском Тро­иц­ком Бо­го­яв­лен­ском монастыре. В декабре 1533 года со­вер­шил об­ряд по­стри­же­ния в схи­му уми­рав­ше­го Ва­си­лия III и ос­та­вал­ся при нём до его кон­чи­ны. Во вре­мя ре­гент­ст­ва великой княгини мо­с­ков­ской Е.В. Глин­ской (1534-1538 годы) со­хра­нил своё влия­ние при дво­ре. В го­ды бо­яр­ско­го прав­ле­ния 1530-1540-х годов примк­нул к пар­тии кня­зей Бель­ских и по­сле низ­ве­де­ния митрополита Да­нии­ла из­бран на цер­ков­ном со­бо­ре 5-6 февраля 1539 года ми­тро­по­ли­том Мо­с­ков­ским и всея Ру­си.

Цер­ков­но-по­ли­тическая дея­тель­ность Иоасафа бы­ла на­прав­ле­на про­тив ио­сиф­лян в поль­зу не­стя­жа­те­лей. Ока­зы­вал по­кро­ви­тель­ст­во Мак­си­му Гре­ку и Исаа­ку Со­ба­ке, осу­ж­дён­ным на со­бо­ре 1531 года. Сво­ей вла­стью, на­ру­шая ка­но­ническое пра­ви­ло о сня­тии со­бор­но­го от­лу­че­ния, ос­во­бо­дил Исаа­ка Со­ба­ку и по­ста­вил его на свя­щен­ст­во в Си­мо­нов монастырь в Мо­ск­ве. Ле­том 1540 года спо­соб­ст­во­вал по­ми­ло­ва­нию великим князем мо­с­ков­ским Ива­ном IV опаль­но­го князя И.Ф. Бель­ско­го. Хо­да­тай­ст­во­вал вме­сте со священником Силь­ве­ст­ром об ос­во­бо­ж­де­нии ста­риц­ко­го князя Вла­ди­ми­ра Ан­д­рее­ви­ча, до­бил­ся его пе­ре­во­да на крем­лёв­ский двор кня­зей Ста­риц­ких. В на­ча­ле января 1542 года сто­рон­ни­ки вер­нув­ших­ся к вла­сти кня­зей Шуй­ских, вра­ж­до­вав­ших с Бель­ски­ми, во­рва­лись на ми­тро­по­ли­чий двор и «ед­ва не уби­ша» ми­тро­по­ли­та. Иоасаф был све­дён с ми­тро­по­личь­е­го пре­сто­ла и со­слан в Ки­рил­ло-Бе­ло­зер­ский монастырь , от­ку­да не ра­нее 1547 года пе­ре­ве­дён в Трои­це-Сер­ги­ев монастырь. Поль­зо­вал­ся бла­го­склон­но­стью Ива­на IV, при­вле­кал­ся им к ре­дак­ти­ро­ва­нию ма­те­риа­лов Сто­гла­во­го со­бо­ра (со­дер­жа­ние по­сла­ний Иоасафа со­хра­ни­лось в ма­те­риа­лах со­бо­ра).

Е.Е. Го­лу­бин­ский, С.П. Ро­за­нов, А.А. Зи­мин, Р.П. Дмит­рие­ва счи­та­ли Иоасафа ав­то­ром «Жи­тия нов­го­род­ско­го ар­хи­епи­ско­па Се­ра­пио­на»; А.В. Гор­ский при­пи­сы­вал ему соз­да­ние про­стран­ной ре­дак­ции «Жи­тия Ни­ко­на Ра­до­неж­ско­го», на­пи­сан­но­го Па­хо­ми­ем Ло­го­фе­том; Го­лу­бин­ский пред­по­ла­гал уча­стие Иоасафа в ра­бо­те над цер­ков­ным ус­та­вом. Иоасафу при­над­ле­жа­ла зна­чительная биб­лио­те­ка ру­ко­пис­ных книг, соз­дан­ных в ми­тро­по­личь­ей мас­тер­ской во вре­мя прав­ле­ния Иоасафа, в том числе спи­сок «Кру­га ве­ли­ко­го ми­ро­твор­но­го» (1540 год), уни­каль­ная ру­ко­пись - со­б­ра­ние со­чи­не­ний Мак­си­ма Гре­ка, со­став­лен­ное и соб­ст­вен­но­руч­но прав­лен­ное ав­то­ром (конец 1540-х - начало 1550-х годов), «Ио­а­са­фов­ская ле­то­пись» (в на­пи­са­нии ко­то­рой, по мне­нию Б.М. Клос­са, сам Иоасаф уча­стия не при­ни­мал). Все ру­ко­пи­си, вхо­див­шие в со­став биб­лио­те­ки Иоасафа, от­ли­ча­лись вы­со­ким уров­нем ху­дожественного оформ­ле­ния и кал­ли­гра­фического ис­кус­ст­ва.

Исторические источники:

Сто­глав. 3-е изд. Ка­зань, 1911;

Пол­ное со­б­ра­ние рус­ских ле­то­пи­сей. М., 1965. Т. 12, 13;

Суд­ные спи­ски Мак­си­ма Гре­ка и Иса­ка Со­ба­ки. М., 1971.

Дополнительная литература:

Шах­ма­тов А.А. Ио­а­са­фов­ская ле­то­пись // Жур­нал Ми­ни­стер­ст­ва на­род­но­го про­све­ще­ния. 1904. № 5;

Гор­ский А.В. Ис­то­ри­че­ское опи­са­ние Свя­то-Тро­иц­кой Сер­гие­вой Лав­ры. Сер­ги­ев По­сад, 1910. М., 1996;

Ро­за­нов С.П. «Ни­ко­нов­ский» ле­то­пис­ный свод и Ио­а­саф как один из его со­ста­ви­те­лей // Из­вес­тия От­де­ла рус­ско­го язы­ка и сло­вес­но­сти АН СССР. 1930. Т. 3. Кн. 1; Ио­а­са­фов­ская ле­то­пись. М., 1957;

Го­лу­бин­ский Е.Е. Ис­то­рия рус­ской церк­ви. М., 1900. Т. 2. Ч. 1. М., 1997.