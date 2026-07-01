ИОАСАФ
ИОАСАФ (Скрипицын) - митрополит Московский и всея Руси (1539-1542 годы), писатель, библиофил.
Монах, затем старец, игумен (с 1529 года) Троице-Сергиева монастыря. Пользовался расположением великого князя московского Василия III Ивановича. Якобы со слов Иоасафа записана «Повесть о чудесном зачатии, рождении и крещении Василия III» (содержится в Шумиловском томе Лицевого свода). 4 сентбря 1530 года Иоасаф вместе с волоцким монахом Кассианом Босым, монахом Даниилом Переяславским и троицким старцем Иовом Курцевым крестил в Троице-Сергиевом монастыре будущего царя Ивана IV Васильевича Грозного. В 1532 году участвовал в крещении 2-го сына Василия III - Юрия Васильевича в московском Троицком Богоявленском монастыре. В декабре 1533 года совершил обряд пострижения в схиму умиравшего Василия III и оставался при нём до его кончины. Во время регентства великой княгини московской Е.В. Глинской (1534-1538 годы) сохранил своё влияние при дворе. В годы боярского правления 1530-1540-х годов примкнул к партии князей Бельских и после низведения митрополита Даниила избран на церковном соборе 5-6 февраля 1539 года митрополитом Московским и всея Руси.
Церковно-политическая деятельность Иоасафа была направлена против иосифлян в пользу нестяжателей. Оказывал покровительство Максиму Греку и Исааку Собаке, осуждённым на соборе 1531 года. Своей властью, нарушая каноническое правило о снятии соборного отлучения, освободил Исаака Собаку и поставил его на священство в Симонов монастырь в Москве. Летом 1540 года способствовал помилованию великим князем московским Иваном IV опального князя И.Ф. Бельского. Ходатайствовал вместе со священником Сильвестром об освобождении старицкого князя Владимира Андреевича, добился его перевода на кремлёвский двор князей Старицких. В начале января 1542 года сторонники вернувшихся к власти князей Шуйских, враждовавших с Бельскими, ворвались на митрополичий двор и «едва не убиша» митрополита. Иоасаф был сведён с митрополичьего престола и сослан в Кирилло-Белозерский монастырь, откуда не ранее 1547 года переведён в Троице-Сергиев монастырь. Пользовался благосклонностью Ивана IV, привлекался им к редактированию материалов Стоглавого собора (содержание посланий Иоасафа сохранилось в материалах собора).
Е.Е. Голубинский, С.П. Розанов, А.А. Зимин, Р.П. Дмитриева считали Иоасафа автором «Жития новгородского архиепископа Серапиона»; А.В. Горский приписывал ему создание пространной редакции «Жития Никона Радонежского», написанного Пахомием Логофетом; Голубинский предполагал участие Иоасафа в работе над церковным уставом. Иоасафу принадлежала значительная библиотека рукописных книг, созданных в митрополичьей мастерской во время правления Иоасафа, в том числе список «Круга великого миротворного» (1540 год), уникальная рукопись - собрание сочинений Максима Грека, составленное и собственноручно правленное автором (конец 1540-х - начало 1550-х годов), «Иоасафовская летопись» (в написании которой, по мнению Б.М. Клосса, сам Иоасаф участия не принимал). Все рукописи, входившие в состав библиотеки Иоасафа, отличались высоким уровнем художественного оформления и каллиграфического искусства.
Исторические источники:
Стоглав. 3-е изд. Казань, 1911;
Полное собрание русских летописей. М., 1965. Т. 12, 13;
Судные списки Максима Грека и Исака Собаки. М., 1971.
Дополнительная литература:
Шахматов А.А. Иоасафовская летопись // Журнал Министерства народного просвещения. 1904. № 5;
Горский А.В. Историческое описание Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Сергиев Посад, 1910. М., 1996;
Розанов С.П. «Никоновский» летописный свод и Иоасаф как один из его составителей // Известия Отдела русского языка и словесности АН СССР. 1930. Т. 3. Кн. 1; Иоасафовская летопись. М., 1957;
Голубинский Е.Е. История русской церкви. М., 1900. Т. 2. Ч. 1. М., 1997.