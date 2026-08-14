ИОАННА ВОИНА ЦЕРКОВЬ

ИОАННА ВОИНА ЦЕРКОВЬ - церковь на Якиманке, в Москве , памятник московской архитектуры 1-й четверти XVIII века.

Главный престол - во имя мученника Иоанна Воина (IV век). По­строе­на в 1709-1717 годах; при­пи­сы­ва­ет­ся (без до­ку­мен­таль­ных ос­но­ва­ний) И.П. За­руд­но­му. Ос­нов­ной объ­ём по су­ще­ст­ву яв­ля­ет­ся цен­трическим ярус­ным хра­мом ти­па «вось­ме­рик на чет­ве­ри­ке», рас­про­стра­нён­ным в зод­че­ст­ве конце XVII века Од­на­ко за­вер­ше­ние стен чет­ве­ри­ка по­лу­круг­лы­ми фрон­то­на­ми и круп­ны­ми лю­кар­на­ми по цен­тру ка­ж­до­го фа­са­да, вы­со­кие кри­во­ли­ней­ные по­кры­тия, ба­лю­ст­ра­ды, ор­дер­ные фор­мы от­но­сят­ся к но­ва­ци­ям пет­ров­ско­го вре­ме­ни.

С за­па­да к хра­му при­мы­ка­ют тра­пез­ная и ко­ло­коль­ня , по­став­лен­ные на од­ной оси («ко­раб­лём»). На западном фа­са­де ко­ло­коль­ни по­ме­щён из­ра­зец с изо­бра­же­ни­ем еван­ге­ли­ста Мар­ка, при­пи­сы­вае­мый мас­те­ру це­нин­но­го де­ла С.И. По­лу­бе­су. Бес­столп­ный ин­терь­ер церк­ви хо­ро­шо ос­ве­щён бла­го­да­ря лю­кар­нам и боль­шим ок­нам на гра­нях вто­ро­го вось­ме­ри­ка. Рез­ной ико­но­стас (1712 год) пе­ре­не­сён из ра­зо­бран­ной в 1928 году ц.ерквиТрёх Свя­ти­те­лей у Крас­ных во­рот. Леп­ни­на на сво­дах от­но­сит­ся к 1770-1780-м годах. Ог­ра­да с ко­ва­ной ре­шёт­кой в сти­ле ба­рок­ко со­ору­же­на в 1754-1758 годах.