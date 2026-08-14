ИОАННА ВОИНА ЦЕРКОВЬ
ИОАННА ВОИНА ЦЕРКОВЬ - церковь на Якиманке, в Москве, памятник московской архитектуры 1-й четверти XVIII века.
Главный престол - во имя мученника Иоанна Воина (IV век). Построена в 1709-1717 годах; приписывается (без документальных оснований) И.П. Зарудному. Основной объём по существу является центрическим ярусным храмом типа «восьмерик на четверике», распространённым в зодчестве конце XVII века Однако завершение стен четверика полукруглыми фронтонами и крупными люкарнами по центру каждого фасада, высокие криволинейные покрытия, балюстрады, ордерные формы относятся к новациям петровского времени.
С запада к храму примыкают трапезная и колокольня, поставленные на одной оси («кораблём»). На западном фасаде колокольни помещён изразец с изображением евангелиста Марка, приписываемый мастеру ценинного дела С.И. Полубесу. Бесстолпный интерьер церкви хорошо освещён благодаря люкарнам и большим окнам на гранях второго восьмерика. Резной иконостас (1712 год) перенесён из разобранной в 1928 году ц.ерквиТрёх Святителей у Красных ворот. Лепнина на сводах относится к 1770-1780-м годах. Ограда с кованой решёткой в стиле барокко сооружена в 1754-1758 годах.