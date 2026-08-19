ИОАННА (папесса)

Полулегендарная женщина, якобы занимавшая папский престол под именем Иоанна VIII между Львом IV и Бенедиктом III, т. е. между 855 и 858 гг.

Легенда о женщине, занимавшей папский престол возникла в XIII в., но с XV в. вымышленность этого факта более не подвергалась сомнению. Первое упоминание об удивительном факте встречается у Жана де Майи, составившего около 1255 г. свою «Всеобщую хронику». Наиболее распространенную датировку понтификата Иоанны предложил Мартин Опавский. Согласно его версии, Иоанна в детстве была увезена в Грецию, где овладела многими науками. Затем она прибыла в Рим, чтобы преподавать их. Там на нее обратили внимание и избрали, отдавая дань почтения ее знаниям. В XIV в. существование Иоанны не подвергалось сомнению.

Ян Гус , защищая свою доктрину, ссылался на этот пример, не встречая никаких возражений. Однако позже Эней Сильвий и Бартоломео Сакки указали на безосновательность утверждений о существовании Иоанны. Действительно, после смерти Льва IV Бенедикт III был избран папой сразу же. Разные исследователи по-разному отвечали на вопрос о происхождении легенды. Некоторые допускали, что сюжет проник на латинский Запад из Византии, другие считали, что легенда отражение феномена порнократии (господства женщин при папском престоле) характеризовавшей историю папства в первой половине–середине X в.

Исторические источники:

Chronica Universalis Mettensis, MGH, SS, T. 24, P. 502-26;

Martinus Polonus, Chronicon pontificum et imperatorum, MGH, SS, T. 22, P. 377–475.

Иллюстрации:

Папесса Иоанна в папской тиаре (1560 г.).