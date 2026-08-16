ИОАНН ЗОНАРА

Византийский историк и высокопоставленный чиновник при дворе Алексея I Комнина .

Дослужившись до постов мегадрунгария виглы и протоасекрита (начальника императорской канцелярии), Иоанн Зонара, вероятно, утратил положение при дворе вскоре после 1118 г. и принял постриг в монастыре св. Гликерии на Принцевых островах, в котором по просьбе братии составил всемирную хронику – «Краткое изложение истории» в 18 книгах.

Сочинение Зонары, начинающееся от сотворения мира, доведено до вступления на престол Иоанна II (1118 г.) и представляет собой компиляцию из многочисленных работ, часть из которых не сохранилась. Самостоятельное значение имеет только заключительный раздел «Краткого изложения», посвященный царствованию Алексея I: Иоанн Зонара напрямую полемизирует с панегириком Анны Комниной, внося элементы критики в оценку личности и правления Алексея Комнина. Исторический труд Зонары пользовался большой популярностью: он дошел до нас в 44 греческих копиях и был переведен на церковно-славянский язык.

Авторству Иоанна Зонары принадлежит также ряд комментариев к апостольским конституциям, канонам Вселенских соборов, произведениями Отцов Церкви.

Сочинения:

Ioannis Zonarae Epitome Historiarum / Ed. L. Dindorf: Im 6 Bd. Leipzig, 1868-1875.

Автор статьи: А. Н. Слядзь