ИОАНН ЗЛАТОУСТ

Иоанн Златоуст (Хрисостом, греч. Ἰωάννη. ὁ Χρυσόστομος) (ок. 344/354, Антиохия — 14.09.407, Команы Понтийские, Турция) — один из трех Вселенских святителей христианской Церкви, прозванный за свое красноречие Златоустом.

Родился в христианской семье провинциального чиновника; образование получил в школе знаменитого ритора Либания . Недолго пробыв адвокатом, И. З. обратился к изучению богословия под руководством епископа Антиохии Мелетия, который крестил его, а с 367 обучался в аскетирионе. Удалившись в пустыню (372), И. З. провел там четыре года в обществе монахов, а затем два года в полном уединении. Однако аскетизм расстроил здоровье И. З., и он возвратился в Антиохию, в 381 был посвящен в сан диакона, в 386 — в пресвитеры. В 397 И. З. по настоянию влиятельного придворного, препозита Евтропия, был избран архиепископом Константинополя, однако из-за своего стремления к аскетизму в церковной и светской жизни быстро нажил много врагов среди клира и столичной знати. Против И. З. выступила партия епископата во главе с епископом Александрии Феофилом. В 403 был созван собор в предместье Халкидона («при Дубе»), который осудил И. З., и он был отправлен в ссылку. Однако вследствие народных волнений, вызванных широкой популярностью И. З., императрица Евдоксия поторопилась возвратить изгнанника с большой торжественностью. Вскоре И. З. стал обличать Евдоксию за организацию народных игр по случаю установки статуи императрицы, и в 404 по ее инициативе в Константинополе был созван собор, на котором партия противников И. З. опять взяла вверх, и последовало второе и окончательное его удаление с архиепископской кафедры. И. З. был сослан в город Кукуз в Армении, где пробыл два года. За него вступилась Римская церковь, которая вместе с Гонорием потребовала созвать оправдательный собор. По инициативе противников И. З. его отправили в Питиунт (совр. Абхазия), в пути он скончался. Литературное наследие И. З. обширно: почти 900 сочинений, большинство из которых (ок. 700) составляют отредактированные устные проповеди, а также трактаты догматико-полемического, катехизического, нравственно-аскетического содержания, письма и архиерейская документация (послания, постановления, указы).

Лит.: Древние жития святителя Иоанна Златоуста. Тексты и комментарий. М., 2007; Церковные историки IV—V веков / М. Ф. Высокий, В. А. Дорофеева, М. А. Тимофеев (пер.; комм.). М, 2007.