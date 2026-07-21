ИОАНН (ЮХАН) III ВАСА

Иоанн (Юхан) III Васа (швед. Johan III) (20.12.1537, Стегеборг — 17.11.1592, Стокгольм) — король Швеции (1568—1592), сын Густава I Васы .

Участвовал в войне с Россией 1554—1557; после смерти Густава Васы (1560) управлял Финляндией в качестве герцога. Ориентировался на союз с Польшей, в отличие от брата — короля Эрика XIV , который стремился к сближению с Россией. И. III женился на Катарине Ягеллонке — дочери польского короля Сигизмунда I и герцогини Боны Сфорца, предоставил ссуду королю Сигизмунду II , вел переговоры о шведско-польском союзе. В результате отношения И. III с Эриком XIV обострились. Брат обвинил И. III в измене и подверг заключению.

Вскоре у Эрика XIV возник конфликт с рядом шведских аристократов. Многие из них были убиты по сигналу короля. После расправы у Эрика XIV помутился рассудок; Швецией правил государственный совет. И. III вышел на свободу.

Еще не восстановив здоровье, Эрик XIV обвенчался с женщиной из простонародья. Герцоги И. III и Карл (младший сын Густава Васы) подняли восстание. Эрик XIV был арестован и умер в заключении. Королем стал И. III Он продолжил политику сближения с Польшей, строил планы союза с Испанией, вел борьбу за наследство Боны Сфорца.

Развитие отношений с католическими державами отразилось на внутренней политике. И. III начал церковные преобразования, основанные на трудах теолога Георга Кассандера, идеалом которого являлось благочестие ранних христиан. Возрождались монастыри и соборные капитулы. Была создана литургия, которую некоторые, в том числе герцог Карл, расценили как уступку католицизму. В Рим направилось посольство И. III во главе с Понтусом Делагарди; в Швецию прибыл генеральный секретарь ордена иезуитов Антонио Поссевино . После общения с королем Поссевино пришел к убеждению, что И. III обратился в католицизм.

Однако политика И. III потерпела неудачу. В 1589 участники риксдага потребовали, чтобы И. III положил конец распространению католической литературы. Пытаясь ввести новую литургию, И. III встретил сопротивление герцога Карла. Неблагоприятной стала международная обстановка. Испанский монарх Филипп II заключил мир с Нидерландами и не нуждался в помощи шведов. В 1583 умерла Катарина Ягеллонка; И. III лишился надежд получить наследство Сфорца.

Активная внешняя политика, приход к власти, содержание войск, дорогостоящее строительство привели к дефициту бюджета и опустошению казны. Чтобы покрыть расходы, И. III прибегал к займам, порче монеты, продаже кораблей; вводил пошлины и акцизы, совершенствовал горное дело, экспортировал железо и медь.

После смерти И. III его религиозные новшества были упразднены. Борьба за власть между герцогом Карлом и сыном И. III Сигизмундом ( Сигизмунд III ) закончилась победой Карла (будущий Карл IX ).

Лит.: История Швеции. М., 1974; Религия и церковь Швеции. М., 2015. Ericson Wolke L. Johan III. Lund, 2014. Larsson L.-O. Arvet efter Gustav Vasa. Stockholm, 2006. Roberts M. The Early Vasas. Cambridge, 1968; Svenska kyrkans historia. Bd. III. Stockholm, 1933; Svenskt biografiskt lexikon. Bd. 20. Stockholm, 1973.