ИОАНН XII

Иоанн XII (ок. 937, Рим — 14.05.964, Рим (?)) — папа Римский (с 955).

Сын римского правителя Альберика II, при рождении получил имя Октавиан; был возведен на папский престол в соответствии с завещанием Альберика вскоре после его смерти, получив как духовную, так и светскую власть над городом. В 960 из-за конфликта с королем Беренгарием II и его сыном Адальбертом И. XII попросил помощи у германского короля Оттона I , который прибыл в Рим и получил от папы императорскую корону (2 февраля 962). По условиям договора с И. XII (Privilegium Ottonianum) Оттон утвердил границы Папской области и гарантировал свободное избрание понтифика римлянами в обмен на обязательство И. XII хранить верность императору. Однако папа, встревоженный могуществом Оттона, почти сразу же вступил в переговоры с Адальбертом и византийцами. Получив доказательства измены И. XII, Оттон вернулся в Рим и организовал суд, на котором тот был низложен (4 декабря 963). Когда император вновь покинул Рим, И. XII вернулся в город и созвал собор, участники которого провозгласили низложение папы незаконным (февраль 964). Вскоре после этого И. XII скоропостижно скончался.

Средневековые историки вслед за Лиутпрандом Кремонским изображали И. XII как жестокого и развратного человека, презиравшего церковные правила и обычаи. Согласно более сдержанным отзывам (например, Ратхерия Веронского), И. XII мало интересовался церковными делами и предпочитал вести светский образ жизни.

Лит.: Chraska W. Johannes XII.: Eine Studie zu einem problematischen Pontifikat. Aalen, 1973. Zimmermann H. Das dunkle Jahrhundert: Ein historisches Porträt. Graz, 1971.