ИОАНН ВЛАДИМИР

ИОАНН ВЛАДИМИР (серб. Jован Владимир; болг. Йоан Владимир; албан. Jon Vladimir) - святой (день памяти 22 мая), князь сербский (называется также королем Зетским, царем Болгарским, иногда с добавлением «Иллирический и Албанский»).

Жизнь

Как сообщают греческая хроника Иоанна Скилицы и латинская «Летопись попа Дуклянина» , Владимир был сыном и наследником сербского князя Петрислава (который отождествляется с князем Петром, известным по сфрагистическому материалу) и правителем Зетского (Дуклянского) княжества (на территории современной Черногории). Иоанн, крестное имя святого, указано вместе с его княжеским именем Владимир уже в древнейшей памяти святого в месяцеслове славянского Апостола-апракос рубежа XIII и XIV веков. Мнение о том, что оно появилось только ко 2-й половине XIV века под влиянием посвящения святому Иоанну Предтече монастыря, в котором в то время находились мощи Иоанна Владимира (см.: Новаковић. 1893. С. 226-230; Лjетопис попа Дукљанина. 1967. С. 78-81), несостоятельно.

Иоанн Владимир стал правителем еще в юном возрасте, отличался богобоязненностью (иногда он считается основателем Бигорского монастыря святого Иоанна Предтечи) и мирным нравом, избегал кровопролитий. Во время войны болгарского царя Самуила (997-1014 годы) с византийским императором Василием II Болгаробойцей он выступал, по всей видимости, на стороне византийцев (см.: Острогорски. 1949. С. 147-158; Historia Królestwa Słowian. 1988. S. 176-177). Попал в плен к болгарам (по версии «Летописи попа Дуклянина», выдан одним из жупанов), был освобожден по просьбе полюбившей его царской дочери Феодоры-Косары; став зятем болгарского царя, вернулся при поддержке тестя в Зету и продолжил там мирно править. После смерти Самуила власть в Западно-Болгарском царстве узурпировал Иоанн Владислав, убивший двоюродного брата Гавриила-Радомира. Новый царь призвал Иоанна Владимира к себе, дав клятву на кресте, что не причинит ему вреда, и послав в качестве гарантов 2 епископов и монаха, не знавших о коварных планах царя. Феодора-Косара отговаривала мужа от поездки, но он, поверив обещаниям, отправился в резиденцию болгарского царя на озеро Преспа в Македонии. Чтобы избежать обвинений в нарушении клятвы, Иоанн Владислав планировал убить Иоанна Владимира по дороге и устроил ему засаду. Однако убийцы не смогли выполнить приказ, так как были напуганы видением ангелов, сопровождавших князя. Когда Иоанн Владимир прибыл в царскую столицу, Иоанн Владислав послал убийц в храм, где молился святой. Узнав об истинных планах царя, князь упрекнул епископов и монаха за участие в обмане. Затем он исповедался, причастился , поцеловал крест и вышел из храма, чтобы не осквернять его кровопролитием. Возле храма он принял мученическую кончину.

Согласно Житиям , Иоанн Владимир и при жизни и по смерти творил многочисленные чудеса. Он сделал так, что его войско, скрытое от болгар (по позднейшим версиям, от византийцев) в диких горах, стало неуязвимым для змей. Орел принес ему в знак будущего мученичества деревянный крест, на котором впоследствии клялся убийца. Князь отдал Иоанну Владиславу свой меч, чтобы тот отрубил ему голову. Затем святой взял ее в руки и отнес в храм Пресвятой Богородицы (Пречиста-Краинска), ранее построенный им на месте чудесного явления орла (Leśny. Bogorodica Krainska. 1987; Historia. 1988. S. 175-176, 182).

Иоанн Владимир был похоронен в этом храме вдовой, принявшей монашество. Убийцу через год постигла внезапная смерть, связанная с явлением святого. Чудеса от мощей Иоанна Владимира, которые источали миро, записывались в отдельную книгу (лат. «librum gestorum eius»), упомянутую в «Летописи попа Дуклянина». В 1215 году, после поражения Сербии в войне с эпирскими деспотами, мощи святого были перенесены в Драч (ныне Дуррес, Албания) в качестве военного трофея, а затем в монастырь Иоанна Предтечи (ныне монастырь во имя Иоанна Владимира, в селении Шийони близ Эльбасана, Албания). Разрушенный во время землетрясения монастырь был отстроен заново в 1381 году местным албанским правителем Карлом Топией, о чем сохранилась надпись на греческом, латинском и славянских языках (Стоjановић. Записи. Књ. 4. № 6075).

Почитание Иоанна Владимира

распространилось в XII-XV веках в Македонии, Сербии и на территории современной Албании. В османский период он почитался не только православными и католиками , но и мусульманами-потурченцами и дервишами-бекташами.

Ниспосланный, по преданию, деревянный крест (в серебряном окладе XVI века) вначале также находился в храме Пречиста-Краинска, но затем из-за угрозы исламизации этой области перешел к черногорскому роду Мрковичей Долговласых. С XIX века, по свидетельству русского историка И.С. Ястребова, крест является семейной реликвией, «славой», Андровичей в селении Вели-Микуличи (Черногория). Ежегодно в день Святой Троицы его доставляют крестным ходом на гору Румия. В Республике Македонии близ селения Песочани находится место Владимирово, где, как считают местные жители, родился Иоанн Владимир (это поверье зафиксировано в издании Жития святого 1690 года) и где находилась его «задужбина». На македонско-албанской границе есть холм Чафа-Сан, где, по местному поверью, был убит Иоанн Владимир.

Древнейшим свидетельством церковного почитания Иоанна Владимира является память под 22 мая («Иоана Владимира») в месяцеслове Апостола-апракос (РНБ. Q.п.I.46. Л. 90), рубеж XIII и XIV веков,- сербская списка западноболгарского оригинала (СКСРК, XIV. Вып. 1. Прил. 2. С. 595. № Д3). Тропарь и кондак отсутствуют. Появление этой памяти предположительно можно связать с перенесением мощей святого в 1215 году в Драи, находившийся в то время в церковной юрисдикции Охрида. Менее вероятно (из-за редкого упоминания его памяти в месяцесловах), что почитание Иоанна Владимира получило распространение в Охриде в 1-й четверти XI века, непосредственно после его мученической кончины (ср.: Флоря и др. 2000. С. 136-137). Греческая традиция внесения памяти Иоанна Владимира в состав древних месяцесловов, происходящих из Охридской архиепископии, не выявлена.

В XIX веке на характер почитания Иоанна Владимира оказывают влияние балканские национальные движения: в болгарских исторических сочинениях он считается болгарским царем, в сербских церковно-исторических трудах - «первым из сербских святых» и «королем Сербским». Включение службы «великомученику Иоанну Владимиру чудотворцу» в «Сербляк» (1861 год) было равнозначно официальной канонизации. В Черногории Иоанн Владимир почитался как покровитель правящей династии Негошей. После вхождения Черногорской Православной Церкви в состав Константинопольской Патриархии его имя было внесено в Синаксари последней. В 1998 году в Белграде Патриарх Сербский Павел (Стойчевич) освятил церковь во имя Иоанна Владимира и «в память о всех сербах, погибших на пути правды Божией». В настоящее время в городе Бар (Черногория) во имя его покровителя Иоанна Владимира сооружается собор.

Ежегодная церемония, во время которой раздавались кусочки ваты, освященные в раке с мощами святого, проходила до 1944 года, когда монастырь в Шийони пострадал от пожара (по другим сведениям, до 1967 года, когда обитель была закрыта властями, или до 1978 года, когда обрушилась кровля храма). Во время религиозных гонений в коммунистической Албании монастырь запустел, а мощи Иоанна Владимира, как считалось, были утрачены. Однако в 1991 году часть мощей была обретена. Обретенные мощи были положены в церковь Пресвятой Девы Марии в Эльбасане, в 1995 году перенесены в православный кафедральный собор Тираны.

О почитании Иоанна Владимира в России известно с рубежа XVII и XVIII веков, и можно утверждать, что ранее оно отсутствовало. В описи (март 1716 года) Новгородской архиерейской ризницы и имущества, оставшегося после митрополита Иова, среди книг, в разделе «В полдесть письмяные», значится «Служба и житие царя Иоанна Владимира Болгарского и Иллирического» (ОДДС. Т. 1 (1542-1721). Прил. Стб. 87), однако современное местонахождение рукописи не установлено. Судя по заглавию (и особенно по царскому титулу), это был русский перевод с венецианского издания 1690 года, выполненный учениками греческой школы братьев Лихудов в Новгороде либо ими самими. Остается неясным, являлось ли целью создания перевода установление церковного почитания Иоанна Владимира в России (которое, однако, так и не сформировалось). Но появление этого перевода вполне соответствовало интересам Петровской эпохи к Адриатике и славян Далмации, выразившимся в обучении там навигации петровских пенсионеров, приглашении далматинцев на русскую службу, особом почитании святого Исаакия Далматского, переводе и издании истории аббата Мавро Орбини (ср.: Лещиловская И. И. Сербский народ и Россия в XVIII в. СПб., 2006. С. 25-53, 269-287).

Жития и службы

Древнейшее (пространное) славянское Житие Иоанна Владимира было, вероятно, составлено вскоре после его кончины, а на его основе создана глава 36 «Летописи попа Дуклянина». Вопрос о том, на каком языке (славянском или латыни) Житие было написано первоначально, является дискуссионным (cм.: Leśny. 1987. Ziwot.); долгое время в литературе обсуждался вопрос о его жанровой принадлежности - житие или историческая песня (см.: Павловић. 1965. С. 39-40; Радоjичић. 1967). Некоторые упоминаемые в нем сведения в реальности относятся к другим историческим личностям; например, Самуил передал город Драч не Иоанну Владимиру, а другому своему зятю, дуксу Ашоту (Historia Królestwa Słowian. 1988. S. 180, 183-184). Текст «Летописи...» был использован в сочинении дубровницкого историка аббата Мавро Орбини «Королевство славян» (Pesaro, 1601), посредством издания (СПб., 1722) русского сокращенного перевода которого об Иоанне Владимире (середина - 2-я половина XVIII века) стало известно в Болгарии и Сербии. Житие также использовалось в первых трудах по истории славянских народов, составленных под влиянием так называемого иллирийского культурного движения в католических кругах Далмации и Дукли в конце XVI - 1-й половине XVIII веков (М. Орбини, И. Лучич, Х. Жефарович, А. Качич-Милошич и др.). Любовная история Иоанна Владимира и Косары, отличающая это Житие, нашла отражение в сербском фольклоре и литературе XIX-XX веков (Павловић. 1965. С. 39-40; Радоjичић. 1967).

Второе Житие Иоанна Владимира вместе со службой святому было написано на греческом языке в 1689 году Космой, игуменом монастыря святого Иоанна (впоследстви митрополит Китийский), по заказу жителя Эльбасана Папа-Иоанна и было издано в Венеции (1690 год). Вероятно, оно было создано на основе несохранившегося славянского Жития позднего происхождения, опирающегося в большей степени на устные болгарские предания. Так, в Болгарии не позднее конца XVI века Иоанна Владимира стали смешивать с его убийцей Иоанном Владиславом, что отражено в так называемом Дриновском списке Борила царя синодика (София. НБКМ. № 432), возможно связанном с Зографским монастырем на Афоне. Эта контаминация перешла в болгарские исторические труды 2-й половины XVIII века - «Историю славяно-болгарскую» архимандрита Паисия Хиландарского (1762 год), «Зографскую историю» (1785 год) и др. В них святой князь представлен племянником Самуила, призванного к власти болгарами, убийство Иоанна Владимира приписывается его жене-гречанке и ее брату, впавшим в ересь. Во включенных в труды списках болгарских святых Иоанн Владимир назван «царем болгарским»; эти списки имели и самостоятельное хождение (напр., в афонском сборнике кон. 10-х гг. XIX в.: Ath. Pantel. Собр. скита Ксилургу. № 14. Л. 11).

В венецианском издании Жития и службы в состав последней включено очень краткое проложное Житие, которое вряд ли было написано игуменом Космой. В историческом отношении оба греческих Жития малодостоверны (противоположную точку зрения смотри в изданиях: Снегаров. 1924. С. 27-28, 31; Он же. 1932. С. 524) и не во всем согласуются друг с другом. В пространном Житии сообщается, что оно было создано более чем через 700 лет после положения мощей Иоанна Владимира в монастыре, а в кратком - о его написании через 780 лет после кончины святого. В 1-м святому приписываются военные действия против Византии, инициатором его убийства выступает византийский император Василий II , подкупивший Иоанна Владислава, но упомянутый здесь факт причастности к заговору Охридского архиепископа Давида, гарантировавшего Иоанну Владимиру неприкосновенность, подтверждается другими источниками (Historia Królestwa Słowian. 1988. S. 182). Во 2-м святой представлен как сын сербского жупана Стефана Немани (святой Симеон Мироточивый), а его воспитателем назван Охридский архиепископ Николай, не упоминаемый не только в других ранних достоверных источниках, но и в пространном Житии.

Греческие Жития Иоанна Владимира и служба ему несколько раз издавались в Венеции (1690 год, 1774 год, 1858 год), а в 1741-1742 годах были включены в сборник греческих житий святых и служб им, особо чтимым в Охридской архиепископии, и изданы типографией в Мосхополе (Воскопое).

Служба святому и даже отдельные песнопения во имя Иоанна Владимира неизвестны до издания 1690 года, которое содержит: службу с великой и малой вечернями и утреней с 2 анонимными канонами; стихи, написанные автором Жития Космой, митрополитом Китийским; стихотворные статьи Феодора Хаджифилиппиди; канон молебный (Снегаров. 1932. С. 351; Острогорски. 1970. С. 162-163). Церковнославянский перевод службы был издан с некоторыми исправлениями (Венеция, 1802 год) стараниями хиландарских проигуменов Луки и Парфения на средства торговца из Триеста Ф. Мекши. Позже этот перевод был включен в 3-е издание «Сербляка» (Белград, 1861 год).

Иконография

Древнейшими известными изображениями Иоанна Владимира являются гравюры в 1-м венецианском издании Жития и службы: здесь, как и в позднейших изданиях, помещены изображения святого в рост (Л. 3 об.) и его мощей в раке с 2 лампадами по сторонам (Л. 33). На 1-й гравюре Иоанн Владимир изображен в царских одеждах и короне (как и на 2-й гравюре), попирающим лежащий меч, с крестом, со скипетром и с пальмовой ветвью в правой руке и с коронованной отсеченной головой в левой; внизу напечатан стих (Снегаров. 1932. С. 351; Острогорски. 1970. С. 162). Данная иконография сложилась, возможно, под влиянием поствизантийской (итало-критской) иконографии великомученика Георгия Победоносца с усекновенной головой в руках, известной с рубежа XV и XVI веков (см.: Овчинникова Е. С. Икона «Георгий с отсеченной головой» в собрании Московского Исторического музея // Византия: Сб. в честь В. Н. Лазарева. С. 164-171).

Венецианское издание Жития Иоанна Владимира послужило литературной основой его греческой иконы конца XVII (?) - 1-й половины XVIII веков с несколькими клеймами, находящейся в монастыре великомученицы Екатерины на Синае и написанной в обители или для нее (смотри: Бенешевич В.Н. Памятники Синая археологические и палеографические. Petropolis, 1925. Вып. 1. Табл. 25; Острогорски. 1970. Вклейка между страницами 160 и 161). Синайская икона (23,6×17 см) состоит из 2 регистров: в верхнем помещена композиция «Богоматерь Неопалимая Купина» с предстоящими проророк Моисеем и великомученицей Екатериной на фоне Синайской горы, в нижнем - изображение Иоанна Владимира в царской короне, с крестом в правой руке, верхом на коне, с саблей на боку. Фигуру святого фланкируют 2 житийных клейма меньшего размера: справа - сцена убиения Иоанна Владимира (видны изображения святого на коне и его жены, а фигура убийцы практически неразличима), слева - обезглавленная фигура князя на коне (голова в руках). Изображения сопровождаются стихотворными греческими подписями, восходящими к венецианскому изданию.

Вероятно, самое известное изображение Иоанна Владимира принадлежит Жефаровичу и опубликовано в его «Стематографии» (1741 год); гравированный образ сопровожден надписью: «Святой Иоанн Владимир, мироточец иже в Эльбасане», а его иконография повторяет венецианскую гравюру 1690 года. Образ практически идентичен находящемуся на том же развороте изображению святого князя Лазаря.

В мае 1742 года Жефарович выгравировал в мастерской Т. Месмера в Вене икону Иоанна Владимира в стиле барокко с 11 житийными клеймами в картушах и с видами городов Мосхополя, Эльбасана и Берата, снабженную параллельными греческими и славянскими подписями; по желанию мосхопольских торговцев художник сделал ее оттиски на шелке (Дилевски. 1960. С. 195; Давидов Д., Микић О., Стоjановић Д. Дело Х. Жефаровића. Нови Сад, 1961. С. 33, 44-45, 59, 103; Гравюра. 1997. Ил. 2). Издание этой иконы связано с мосхопольским изданием службы (1741-1742 годы). Изображение в среднике повторяет гравюру из «Стематографии». В клеймах размещены вертикально слева направо (9-е находится под средником) сцены из Жития: 1) рождество Иоанна Владимира; 2) венчание на царство; 3) явление святому со свитой орла с деревянным крестом; 4) Иоанн Владимир со свитой поклоняются орлу с крестом; 5) Иоанн Владимир одерживает победу над войском византийского имп. Василия; 6) убийство святого; 7) народ и духовенство встречают войско во главе с обезглавленным правителем на коне; 8) конь, на котором едет обезглавленный Иоанн Владимир, склоняется над местом для погребения князя; 9) богослужение над ракой («успение») Иоанна Владимира и исцеление расслабленного; 10) иноверцы «галлы» (изображены в европейских костюмах) похищают мощи святого; 11) возвращение мощей (Там же. Ил. 2). Вся позднейшая житийная иконография Иоанна Владимира восходит, по всей вероятности, к этой гравюре.

К середине XVIII века относится хранящаяся в Национальном историческом музее Тираны икона Иоанна Владимира с житием работы албанского иконописца Константина Шпатораку (Зографа). Изображение на иконе Карла Топии как ктитора может говорить о том, что образцом (или одним из образцов) для иконы, созданной в Мосхополе, послужил образ XIV века (хотя нельзя полностью исключать и возможность влияния печатных изданий Жития, содержавших публикацию ктиторской надписи 1381 года этого правителя). Фрeески с изображениями Иоанна Владимира начала XIX века имеются на Афоне (Зографский монастырь святого Георгия, 1817 год), в монастыре святого Наума на берегу Охридского озера (Македония), а также в Бигорском монастыре (1871 год, мастер Василий Гиновский). В монастыре святого Наума имеется также ростовая икона Иоанна Владимира (XVIII век), изображенного вместе с великомученицей Екатериной (Павловић. 1965. C. 38. Сл. 4); вероятно, это сочетание, подобно синайской иконе, указывает на возможное почитание святого князя на Синае. Изображения Иоанна Владимира как «царя болгарского» есть в росписях ряда болгарских храмов XIX века: в Троянском монастыре, в церкви святого Георгия (1847-1848 годы, мастер Захарий Зограф), в Преображенском монастыре (1849-1851 годы), в селении Горни-Окол (1866 год), в селении Тополница. В Рильском монастыре (Болгария) изображение Иоанна Владимира с надписью: «Святой Иоанн Владимир мироточец» (1847 год) - находится в приделе, посвященном святым Симеону и Савве Сербским. В Болгарии также распространялись гравюры с изображением Иоанна Владимира и пояснительным текстом (1858 год, гравер Найден Йованович).

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Дополнительная литература:

Гильфердинг А. Ф. Собр. соч. М., 1868. Т. 1. С. 219-220;

Руварац Д. О св. Jовану Владимиру. Земун, 1892; Новаковић С. Први основи словенске књижевности међу балканским Словенима: Легенда о Владимиру и Косари. Београд, 1893. С. 182-284;

Филарет (Гумилевский), архиеп. Святые юж. славян. СПб., 1894. С. 104-108;

Иванов Й. Гръцко-българските отношения преди църковната борба: Ч. 3: Гръцката жития на св. Ивана Владимир // Сб. в чест на проф. Л. Милетич по случай 25-годишната му книжовна дейност (1886-1911). София, 1912. С. 180-184;

Снегаров И. История на Охридската архиепископия. София, 1924, 1995р. Т. 1. С. 19, 27-28, 31, 37, 40, 42-43, 47-51; 1932, 1995р. Т. 2. С. 284, 350-353, 499-500, 522-524;

Николаj (Велимировић), еп. Читанка о св. Краљу Jовану Владимиру. Београд, 1925;

Станоjевић C. Историjа Српског Народа. Београд, 19263. С. 59-62;

Острогорски Г. Синаjска икона св. Jована Владимира // ГСНД. 1935. Књ. 14. С. 99-106 (То же // Острогорски Г. Византиjа и словени. Београд, 1970. С. 159-169); он же. Сербское посольство к имп. Василию II // ГСКА. 1949. Књ. 193. С. 23-29;

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Hafner S. Studien zur altserbischen dynastischen Historiographie. Münch., 1964. S. 42-44;

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Историjа Црне Горе. Титоград, 1967. Књ. 1. С. 420-422, 424-428;

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Иречек К. Историjа Срба / Прев.: J. Радонић. Београд, 19782. Књ. 1. С. 118-119, 131, 140;

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