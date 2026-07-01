ИОАНН ВИШЕНСКИЙ
ИОАНН ВИШЕНСКИЙ (Вышенский) - украинский писатель, мыслитель.
Высшего образования не получил; в молодости был, вероятно, связан с Острожской школой. В 1580-х годах переселился на Афон, принял постриг в монастырь Зограф. Сохранилось 16 полемических трактатов и посланий Иоанна Вишенского, 10 из которых объединены в рукописный сборник «Книжка».
Иоанн Вишенский резко выступал против «латинников-иезуитов», осуждал Брестскую унию 1596 года и её сторонников. Его взглядам присущи утопизм, апология бедности и аскетизма, религозная и моральная нетерпимость. Отстаивал общность происхождения, веры и обычаев украинского и русского народов.
Сочинения:
Твори. Київ, 1986.