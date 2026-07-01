ИОАНН ВИШЕНСКИЙ

ИОАНН ВИШЕНСКИЙ (Вы­шен­ский) - украинский пи­са­тель, мыс­ли­тель.

Выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния не по­лу­чил; в мо­ло­до­сти был, ве­ро­ят­но, свя­зан с Ост­рож­ской шко­лой. В 1580-х годах пе­ре­се­лил­ся на Афон , при­нял по­стриг в монастырь Зо­граф. Со­хра­ни­лось 16 по­ле­мических трак­та­тов и по­сла­ний Иоанна Вишенского, 10 из ко­то­рых объ­е­ди­не­ны в ру­ко­пис­ный сборник «Книж­ка».

Иоанн Вишенский рез­ко вы­сту­пал про­тив «ла­тин­ни­ков- ие­зуи­тов », осу­ж­дал Бре­ст­скую унию 1596 года и её сто­рон­ни­ков. Его взгля­дам при­су­щи уто­пизм, апо­ло­гия бед­но­сти и ас­ке­тиз­ма, ре­лигозная и мо­раль­ная не­тер­пи­мость. От­стаи­вал общ­ность про­ис­хо­ж­де­ния, ве­ры и обы­ча­ев украинского и русского на­ро­дов.

Сочинения:

Тво­ри. Київ, 1986.