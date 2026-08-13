ИОАНН VIII ПАЛЕОЛОГ (’Ιωάννης ὁ Παλαιολόγος)

Ви­зантийский им­пе­ра­тор (с 1425).

Стар­ший сын Ма­нуи­ла II Па­лео­ло­га и Еле­ны Дра­гаш, с 1421 со­пра­ви­тель (в ран­ге ав­то­кра­то­ра) от­ца, фак­ти­че­ски ото­шед­ше­го от дел. В хо­де во­ен. кам­па­ний под­чи­нил им­пе­рии б. ч. Пе­ло­пон­не­са (Мо­реи), на­чал про­дви­же­ние в Ср. Гре­цию (Ат­ти­ка, Бе­о­тия). Од­на­ко ос­ма­ны, вос­ста­но­вив­шие си­лы по­сле раз­гро­ма от войск Ти­му­ра, вновь за­хва­ти­ли Фес­са­ло­ни­ку (1430), а Мо­рею об­ло­жи­ли да­нью (1446). Пе­ред ли­цом ос­ман­ской уг­ро­зы И. VIII П. пред­при­нял от­ча­ян­ную по­пыт­ку дос­тичь во­ен­но-по­ли­тич. сою­за с За­па­дом. Им­пе­ра­тор при­нял са­мое ак­тив­ное уча­стие в Фер­ра­ро-Фло­рен­тий­ском со­бо­ре, все­ми си­ла­ми про­дви­гал и пер­вым под­пи­сал цер­ков­ную унию с Ри­мом (1439). По воз­вра­ще­нии в Кон­стан­ти­но­поль ему при­шлось столк­нуть­ся с серь­ёз­ной оп­по­зи­ци­ей во всех сло­ях ви­зант. об­ще­ст­ва. На­де­ж­ды на во­ен. по­мощь ев­ро­пей­цев рух­ну­ли по­сле раз­гро­ма тур­ка­ми ар­мии кре­сто­нос­цев под Вар­ной (1444). Не­смот­ря на 3 бра­ка (с Ан­ной, до­че­рью мо­с­ков­ско­го вел. кн. Ва­си­лия I Дмит­рие­ви­ча, с Со­фи­ей Мон­фер­рат­ской и с Ма­ри­ей Тра­пе­зунд­ской), И. VIII П. ос­тал­ся без­дет­ным. Пре­стол унас­ле­до­вал его брат Кон­стан­тин XI Па­лео­лог .

Автор статьи: П. В. Ку­зен­ков.