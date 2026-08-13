ИОАНН VIII ПАЛЕОЛОГ (’Ιωάννης ὁ Παλαιολόγος)
Византийский император (с 1425).
Старший сын Мануила II Палеолога и Елены Драгаш, с 1421 соправитель (в ранге автократора) отца, фактически отошедшего от дел. В ходе воен. кампаний подчинил империи б. ч. Пелопоннеса (Мореи), начал продвижение в Ср. Грецию (Аттика, Беотия). Однако османы, восстановившие силы после разгрома от войск Тимура, вновь захватили Фессалонику (1430), а Морею обложили данью (1446). Перед лицом османской угрозы И. VIII П. предпринял отчаянную попытку достичь военно-политич. союза с Западом. Император принял самое активное участие в Ферраро-Флорентийском соборе, всеми силами продвигал и первым подписал церковную унию с Римом (1439). По возвращении в Константинополь ему пришлось столкнуться с серьёзной оппозицией во всех слоях визант. общества. Надежды на воен. помощь европейцев рухнули после разгрома турками армии крестоносцев под Варной (1444). Несмотря на 3 брака (с Анной, дочерью московского вел. кн. Василия I Дмитриевича, с Софией Монферратской и с Марией Трапезундской), И. VIII П. остался бездетным. Престол унаследовал его брат Константин XI Палеолог.
Автор статьи: П. В. Кузенков.