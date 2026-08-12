ИОАНН V ПАЛЕОЛОГ
Византийский император (с 1341).
Сын Андроника III Палеолога и Анны Савойской. В юности правил под опекой регентства в составе вдовствующей императрицы, патриарха Иоанна XIV Калеки и мегадуки Алексея Апокавка. В результате победы в гражд. войне (1341–47) императором-соправителем был признан Иоанн VI Кантакузин, выдавший за И. V П. свою дочь Елену. После отречения Кантакузина (1354) стал единодержавным императором обессиленной усобицами Византии, которая превратилась в слабое региональное государство, не способное отстоять свой суверенитет. В поисках союзников в борьбе против усилившихся турок-османов император посетил Венгрию (1366), но не добился результата и на обратном пути попал в плен к болгарам. Крестоносцы во главе с Амедеем VI Савойским освободили И. V П. и помогли вернуть империи Галлиполи и Месемврию. И. V П. отправился к папе в Рим (1369), где принял католичество. На обратном пути он был задержан в Венеции за долги и был вынужден уступить венецианцам о. Тенедос. После разгрома турками сербов в битве при Марице (1371) И. V П. признал верховную власть османского султана и обязался выплачивать ему крупную дань. Последние десятилетия правления И. V П. протекали в обстановке семейных распрей, подстрекаемых извне; престол временно захватывали его старший сын Андроник IV Палеолог и внук Иоанн VII (1390). Империя фактически разделилась на неск. удельных владений во главе с членами династии Палеологов. После смерти Андроника IV (1385) наследником престола стал второй сын И. V П. Мануил II; другие его дети: Михаил, Феодор (деспот Мореи), Ирина (супруга Халиля, сына султана Орхана).
Автор статьи: П. В. Кузенков.