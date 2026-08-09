ИОАНН V (III) МИЛОСТИВЫЙ

ИОАНН V (III) МИЛОСТИВЫЙ (греч. ᾿Ιωάννης ὁ ᾿Ελεήμων) - святой (день памяти 12 ноября; день памяти византийский 11 и 12 ноября;день памяти западный 11 ноября и 23 января (день перенесения мощей в Пожони)), патриарх Александрийский с 610 г.

Источники сведений о жизни Иоанна Милостивого весьма многочисленны и разнообразны. Первое (несохранённое) жизнеописание Иоанна Милостивого было составлено вскоре после его кончины Иоанном Мосхом и Софронием Софистом, который с большой степенью вероятности может быть отождествлен со святым Софронием, патриархом Иерусалимским (Déroche. 1995. P. 25-36). Ему же приписаны 2 посвященные Иоанну Милостивому эпиграммы, сохранившиеся в составе Палатинской антологии (The Greek Anthology / Engl. transl. by W. R. Paton. L.; N. Y., 1917. Vol. 2. P. 360-362). О содержании утраченного Жития можно судить по первым главам так называемой анонимной версии Жития Иоанна Милостивого, изданной И. Делеэ (BHG, N 887v), по тексту эпитомы, представляющей собой синаксарную заметку неясного происхождения (BHG, N 887w-x), и по Житию, составленному преподобным Симеоном Метафрастом (BHG, N 888; PG. 114. Col. 896-965). Наибольшее распространение в Византии получило Житие Иоанна Милостивого, написанное Леонтием, епископом Неапольским, по заказу святого Аркадия I, архиепископа Констанции Кипрской, в 641-642 годах (возможно, работа над Житием была начата еще в 30-х годах VII века). Леонтий был земляком Иоанна Милостивого: Неаполь (ныне Лимасол, Кипр) находился в нескольких километрах от Амафунта, родины святителя. Различные редакции Жития были детально проанализированы В. Дерошем (Déroche. 1995. P. 37-95), который выделил пространную (BHG, N 886d, издана А. Ж. Фестюжьером), краткую (BHG, N 886, издана Г. Гельцером), среднюю, или сокращенную (ближе к краткой, чем к пространной), и смешанную редакции (2 последние не изд.).

Наиболее близкой к утраченному оригиналу является пространная редакция, сохранившаяся в рукописи Vat. Ottob. gr. 402, XI-XII веков, и Vat. gr. 1669, 916 год (ноябрьская Минея студийского происхождения). Наиболее ранний перевод Жития на латинский язык принадлежит Анастасию Библиотекарю и выполнен для папы Николая I не позднее 867 года на основе краткой греческой редакции Жития (BHL, N 4388-4389; PG. 93. Col. 1613-1668). Также известны переводы Жития на восточные языки: сирийский (BHO, N 511, не позже VIII века), возможно отражающий более раннее состояние текста, чем сохранившиеся греческие списки (Déroche. 1995. P. 39-41), грузинский и арабский (VIII-IX века), частично использованный в хронике Евтихия Александрийского. Отношения между версиями этих переводов окончательно не выяснены. Славянский перевод Жития Иоанна Милостивого (ВМЧ. Нояб., дни 1-12. Стб. 812-880) предположительно выполнен на основе краткой версии Жития в конце IX века К началу XIII века (после 1204 года) относится Похвала Иоанна Милостивого, написанная преподобным Неофитом Затворником (BHG, N 889). Она вошла в 1-ю книгу панегириков преподобного Неофита, сохранившуюся в рукописи Paris. gr. 1189 года, и в основном представляет собой переложение Житий Симеона Метафраста и Леонтия Неапольского, хотя и содержит ряд дополнительных сведений неясного происхождения (имя матери Иоанна Милостивого., количество его детей) (Galatariotou. 1991. P. 31-34, 266). Сведения об участии Иоанна Милостивого в борьбе с ересью монофелитства можно найти также у преподобного Максима Исповедника в «Диспуте с Пирром» (PG. 91. Col. 333).

Основной источник, Житие Иоанна Милостивого, написанное Леонтием Неапольским, имеет сложную структуру (повествование, «стенографируемое» рассказчиком, вложено в уста Мины, который был экономом Александрийской Церкви при Иоанне Милостивом), первоначально предназначался для читателей, знакомых с текстом Иоанна Мосха и Софрония (название «Дополнения к Житию…» - Εἰς τὰ λειπόμενα τοῦ βίου...). Текст, посвященный исключительно периоду Патриаршества Иоанна Милостивого (610-620 года), организован тематически, а не хронологически, однако позволяет с достаточной долей уверенности датировать основные события жизни Иоанна Милостивого; топографические детали, касающиеся Александрии, также весьма точны.

Житие

Иоанн Милостивый был уроженцем города Амафунт (Кипр), его отец Епифаний (по другим данным, Стефан), благородного происхождения, был высокопоставленным чиновником. Иоанн Милостивый получил блестящее образование. В возрасте 15 лет он удостоился видения прекрасной девы в венке из ветвей оливы, котоая назвалась «первой из дочерей Царя». Позже Иоанн Милостивый понял, что это было «Сострадание» (Συμπάθεια) или же «Милосердие» (᾿Ελεημοσύνη), и с тех пор никогда не отказывал нуждающемуся и всегда с радостью творил милостыню. Повинуясь воле отца, Иоанн Милостивый женился. После кончины жены и 2 сыновей он исполнил свое давнее желание и принял постриг. Вскоре его доброта и милосердие стали известны не только простым людям, но и императору Ираклию, который по инициативе патрикия Никиты, управлявшего с 610 года Египтом, поставил его патриархом Александрийским (о Никите см.: Leontios' von Neapolis. 1893. S. 129-131; Kaegi W. E. New Evidence on the Early Reign of Heraclius // BZ. 1973. Bd. 66. S. 308-330).

Великое милосердие Иоанна Милостивого и его искренняя забота о жителях города проявились со дня его интронизации, когда он приказал накормить более 7,5 тысяч бедняков. На следующий день Иоанн Милостивый распорядился унифицировать меры веса в торговле. Каждую среду и пятницу он принимал просителей, сидя перед церковью, при этом весьма печалился, если за весь день никому не помог. Иоанн Милостивый принял ряд мер против монофизитов: он следил за тем, чтобы «Трисвятое» пелось без фразы «распныйся за ны» - прибавления, введенного, согласно анонимной версии Жития (Delehaye. 1927. P. 21), Антиохийским патриархом Петром Гнафевсом; при рукоположении епископов и иереев требовал письменного подтверждения верности четырем Вселенским Соборам и др.

Траты, совершаемые Иоанном Милостивым (помощь беднякам, горожанам, пострадавшим от грабежей, судовладельцам, лишившимся кораблей в буре, и др.), вызывали недовольство светских властей, в частности патрикия Никиты. Однако вскоре благодаря божественному вмешательству Никита был пристыжен, раскаялся и получил прощение от Иоанна Милостивого, ставшего крестным отцом его детей и много наставлявшего его как в духовных, так и в государственных делах (например, в вопросе регулирования цен на продукты). Милосердие Иоанна Милостивого распространялось не только на жителей Александрии, но и на многочисленных беженцев из захваченной арабами Сирии (в первую очередь на священников). Расходы на странноприимные дома, больницы для раненых и обильные подаяния беднякам и беженцам истощили казну Патриархата, и наступил голод, который прекратился благодаря божественному вмешательству. В 614 году, после взятия Иерусалима персами, Иоанн Милостивый выкупал палестинских пленников. Сведения о помощи Иерусалимскому Патриархату содержатся как в анонимной версии Жития Иоанна Милостивого, так и в написанной Леонтием Неапольским. В анонимной версии сообщается о глубокой скорби Иоанна Милостивого по поводу разграбления Иерусалима и о составлении им плача, который позже он велел записать. Кроме того, Иоанн Милостивый отправил средства на восстановление разоренных церквей и монастырей, продукты, вино и одежду для мирян и монахов. Специальное посольство, состоявшее из Феодора, епископа Амафунтского, Анастасия, игумена монастыря на горе святого Антония, и Антония, епископа Ринокорурского, было отправлено к персам для выкупа пленных. Леонтий Неапольский внимателен к деталям (он указывает точное количество зерна (1 тысяча мешков), денег (1 тысяча номисм), железа (1 тысяча литр) и египетских рабочих (1 тысяча человек), отправленных в Иерусалим), но его осведомленность о событиях 614 года ставит под сомнение тот факт, что он ошибочно упоминает в качестве Иерусалимского патриарха не святого Захарию, находившегося в тот момент в персидском плену, а местоблюстителя святого Модеста.

Особую любовь Иоанн Милостивый питал к монашествующим и приказал выстроить для них в Александрии специальную гостиницу.

После персидского вторжения в Египет в июне 619 года (Leontios' von Neapolis. 1893. S. 153) Иоанн Милостивый был вынужден покинуть Александрию и по просьбе патрикия Никиты отправился в Константиноль. У Родоса их корабль попал в бурю; после того как в видении Иоанна Милостивого была открыта его скорая кончина, он повернул на Кипр. Святой скончался в день памяти великомученицы Мины (11 нояб.) в Амафунте и был похоронен в базилике святого Тихона (ранее им было написано Житие свт. Тихона, еп. Амафунтского, BHG, N 1859-1860). По мнению Гельцера, это произошло в 619 году (Leontios' von Neapolis. 1893. S. 153), иногда указывается 617 год (PLRE. Vol. 3b. P. 942; Jean l'Aumônier // DHGE. T. 26. Col. 1255), однако большинство современных исследователей склоняются к 620 году (Déroche. 1995. P. 118, N 64), что соответствует сообщениям историков о десятилетнем Патриаршестве Иоанна Милостивого (Theoph. Chron. P. 296). В Александрии о кончине Иоанна Милостивого узнали из рассказов праведников о видении святого, который выходил с торжественной процессией из собора или шел по городу в окружении сотен бедняков и сирот с оливковыми ветвями в руках.

Почитание

Память Иоанна Милостивого была перенесена с 11 на 12 ноября из-за особенно торжественного празднования великомученицы Мины в Египте. Большинство греческих и восточных Синаксарей указывают 12 ноября как день памяти Иоанна Милостивого: Синаксарь Константинопольской церкви (архетип конца Х века) (SynCP. Col. 215-217), Минологий императора Василия II (PG. 117. Col. 157), сирийский Мартиролог Раббан Слибы XIV века (Peeters P. Le Martyrologe de Rabban Sliba // AnBoll. 1908. Vol. 27. P. 167), яковитские Минологии из Алеппо (Un martyrologe et douze ménologes syriaques / Éd. F. Nau // PO. 1912. T. 10. Fasc. 1. N 46. P. 65) и др. Однако в ряде источников память Иоанна Милостивого указана 11 ноября, в том числе в Типиконе Великой церкви (Mateos. Typicon. T. 1. P. 98) и в армянском Синаксаре Тер-Исраэля (Bayan. 1922. P. 12). В календаре Абу-ль-Бараката Иоанн Милостивый упоминается под 11 октября (Le Calendrier d'Abou'l-Barakât / Ed. et trad. E. Tisserant // PO. 1913. T. 10. Fasc. 3. N 48. P. 256).

От гробницы Иоанна Милостивого в Амафунте происходили чудеса, затем мощи Иоанна Милостивого были перенесены в Константинополь: около 1200 года, по сообщению архиепископа Антония Новгородского, они находились в церкви святого Платона и в одной из церквей в Испигасе (Пиги) (Книга Паломник. С. 30, 33; Janin. Églises et monastères. P. 405), в сер.- кон. XIV в.- в ц. св. Марфы (Ibid. P. 324; Majeska G. P. Russian Travelers to Constantinople in the 14th and 15th Centuries. Wash., 1984. P. 43, 153, 165, 308. (DOS; 19)). Частицы мощей Иоанна Милостивого были увезены участниками 4-го крестового похода (Contemporary Sources for the 4th Crusade / Ed. A. J. Andrea. Leiden; Boston, 2000. P. 262) в Хальберштадт и в Париж, после чего почитание Иоанна Милостивого распространилось и в Западной Европе: к XIII веку относится включение главы о святом в «Золотую легенду» Иакова из Варацце (Cap. 27) и появление стихотворного Жития Иоанна Милостивого на старофранцузском языке.

Иоанн Милостивый является святым покровителем города Казарано (область Апулия, Италия). Согласно католической традиции, в 1249 году мощи Иоанна Милостивого были перенесены из Александрии в венецианскую церковь святого Иоанна Предтечи (Сан-Джовании ин Брагора). Возможно, речь идет о мощах святого Иоанна Калоктена, прозванного Новым Милостивым, привезенных в Венецию крестоносцами. По другой записанной традиции во 2-й половине XV века мощи Иоанна Милостивого, остававшиеся в Константинополе, были переданы венгерскому королю Матьяшу Хуньяди, который поместил их в дворцовой капелле в Буде. Оттуда в 1530 году реликвия была перенесена в Талль близ Пресбурга (Пожонь, ныне Братислава), а в 1632 году - в пресбургский кафедральный собор святого Мартина (Sauget. 1965. Col. 753-754).

В настоящее время в Греции хранятся честная глава Иоанна Милостивого (в Большом Метеорском монастыре), за исключением нескольких фрагментов, которые находятся в монастырях Пресвятой Богородицы Прусиотиссы и Пантократора на Афоне, десница Иоанна Милостивого - в Дионисия преподобного монастыре, а также другие частицы мощей святого в монастырях: Великая Лавра, Ксенофонт, Мега-Спилеон, в митрополичьем соборе города Лимасол и др. Кроме того, частицы мощей Иоанна Милостивого находятся в Гроба Господня храме в Иерусалиме, в Киккском монастыре на Кипре (Meinardus O. F. A. A Study of the Relics of Saints of the Greek Orthodox Church // Oriens Chr. 1970. Bd. 54. S. 197-198), в Будапеште и в Кракове (КатЭ. Т. 2. С. 368).

В 1645 году частицы мощей Иоанна Милостивого привозили в Москву архимандрит Макарий в дар от Александрийского патриарха Иоанникия (Муравьев А.Н. Сношения России с Востоком по делам церковным. СПб., 1860. Ч. 2. С. 350) и в 1652 г. Анфимий, келарь монастыря пророка Илии в Янине (Чеснокова Н.П. Реликвии христ. Востока в России в сер. XVII в. (по материалам Посольского приказа) // ВЦИ. 2007. № 2(6). С. 107). 4 декабря 2007 года по благословению Кирилла (Гундяева), митрополита Смоленского и Калининградского (ныне Патриарх Московский и всея Руси) частица мощей Иоанна Милостивого была передана представителем католического Патриарха Венеции кардинала Анджело Скола для церкви Иоанна Милостивого в городе Отрадное Ленинградской обл.

Сочинения:

Leben und Wunder des heiligen Tychon von der hand Johannes des Mildthätigen Erzbischofs von Alexandreia // Usener H. Der heilige Tychon. Lpz.; B., 1907. S. 111-149. (Sonderbare heilige; 1);

Delehaye H. Saints de Chypre // AnBoll. 1907. Vol. 26. P. 229-232.

Исторические источники:

Bedjan. Acta. 1893. Т. 4. P. 303-395; Leontios' von Neapolis Leben des heiligen Johannes des Barmherzigen Erzbischofs von Alexandrien / Hrsg. H. Gelzer. Freiburg i. Br.; Lpz., 1893. (SQS; 5);

Bayan G. Le synaxaire arménien de Ter Israel: Mois de Tré // PO. 1922. T. 16. Fasc. 1. N 77. P. 12-16;

Delehaye H. Une vie inédite de saint Jean l'Aumônier // AnBoll. 1927. Vol. 45. P. 5-74;

Three Byzantine Saints: Contemporary Biographies [of St. Daniel the Stylite, St. Theodore of Sykeon and St. John the Almsgiver] / Transl. E. A. S. Dawes; introd. not. N. H. Baynes. L., 1948;

Τσικνόπουλλος ᾿Ι. ῞Αγιοι τῆς Κύπρου // Κυπριακα Σπουδαί. Λευκωσία, 1966. Τ. 30. Σ. 148-159;

Lappa-Zizikas E. Un épitomé inédit de la Vie de S. Jean l'Aumônier // AnBoll. 1970. Vol. 88. P. 265-278;

Léontios de Néapolis. Vie de Syméon le Fou; Vie de Jean de Chypre / Éd. A. J. Festugière, L. Rydén. P., 1974. (Biblioth. archéol. et hist.; 95);

The Life of St. John the Almsgiver / Ed. K. Urwin. L., 1980-1981. 2 vol. (Anglo-Norman Texts; 38-39); ЖСв. Нояб. С. 281-304.

Дополнительная литература:

BHG, N 886-889; 1859-1860; BHO, N 511;

Delehaye H. Saints de Chypre // AnBoll. 1907. Vol. 26. P. 233-274;

Gelzer H. Ein griechischer Volksschriftsteller des 7. Jh. // Ausgew. kleine Schriften. Lpz., 1907. S. 1-57;

Sauget J.-M. Giovanni l'Elemosiniere // BiblSS. 1965. Vol. 6. Col. 750-756.

Автор раздела: Л. В. Луховицкий.

Гимнография

В Типиконе Великой церкви IX-XI веков (Mateos. Typicon. T. 1. P. 98) память Иоанна Милостивого отмечается 11 ноября (в некоторых рукописях 12 нояб.) без богослужебного последования. В Студийско-Алексиевском Типиконе 1034 года (Пентковский. Типикон. С. 294-295) память Иоанна Милостивого отмечается 12 ноября; соединяются последования Иоанна Милостивого, преподобного Феодора Студита (торжественная служба в его честь совершалась накануне, 11 ноября, а 12 - день попразднства) и преподобного Нила Постника; указан общий отпустительный тропарь преподобным 4-го гласа «Боже отец наших...». Иоанна Милостивого назначаются следующие песнопения: кондак, канон, цикл стихир-подобнов, седален. Такое же последование Иоанна Милостивого содержится в рукописных славянских Минеях студийской традиции (напр., ГИМ. Син. № 161, XI в.; см.: Горский, Невоструев. Описание. Отд. 3. Ч. 2. С. 29; см. также: Ягич. Служебные Минеи. С. 352-362). На литургии поются прокимен Пс 115. 6, аллилуиарий Пс 131. 9, причастен Пс 111. 6b; Апостол Евр 13. 17-21, Евангелие Лк 6. 17-23a.

В Евергетидском Типиконе 2-й половины XI века (Дмитриевский. Описание. Т. 1. С. 311-312) 12 ноября соединяются последования Иоанна Милостивого и преподобного Нила Постника; К песнопениям Иоанна Милостивого, указанным в Студийско-Алексиевском Типиконе, прибавляются стихира-самогласен и стихира-подобен; на литургии поются те же прокимен, аллилуиарий, причастен; Апостол и Евангелие - дня.

В Мессинском Типиконе 1131 года (Arranz. Typicon. P. 52-53) Иоанну Милостивому назначается особый отпустительный тропарь плагального 4-го (т. е. 8-го) гласа ᾿Εν τῇ ὑπομονῇ σου̇ ( ), в остальном указания 12 ноября те же, что и в Евергетидском Типиконе.

В различных редакциях Иерусалимского устава, начиная с древних (например, Sinait. gr. 1096, XII-XIII веков.; см.: Дмитриевский. Описание. Т. 3. С. 33) и до современных богослужебных книг, память Иоанна Милостивого отмечается 12 ноября. В первопечатном греческом Типиконе (Венеция, 1545 год) служба Иоанна Милостивого соединяется с последованиями Октоиха и Нила Постника, указан отпустительный тропарь Иоанна Милостивого (тот же, что и в Мессинском Типиконе), канон плагального 4-го (то есть 8-го) гласа, кондак, цикл стихир-подобнов, стихира-самогласен; на литургии поется служба святителю. В первопечатном московском Типиконе 1610 года 12 ноября отмечено знаком шестеричной службы (смотри статью Знаки праздников месяцеслова); последование в основном совпадает с греческим, однако упоминается светилен Иоанна Милостивого; служба на литургии та же, что и в Студийско-Алексиевском Типиконе. В московском издании Типикона 1633 года на литургии указаны иные чтения Иоанна Милостивого: Апостол 2 Кор 4. 6-15, Евангелие Мф 4. 25 - 5. 12а. В исправленном издании московского Типикона 1682 г. и в последующих (в том числе и современых) служба Иоанна Милостивого та же, что и в издании 1610 года.

Последование Иоанна Милостивого, помещенное в современных богослужебных книгах, включает: отпустительный тропарь плагального 4-го (т. е. 8-го) гласа ᾿Εν τῇ ὑπομονῇ σου̇ ( ); кондак 2-го гласа Τὸν πλοῦτον τὸν σόν̇ ( ) c икосом; канон с именем автора (Иосифа) в акростихе 9-й песни, плагального 4-го (т. е. 8-го) гласа, ирмос: ῾Η κεκομμένη τὴν ἄτομον ἔτεμε̇ ( ), нач.: Τῇ συμπαθείᾳ τὸν νοῦν λαμπρυνόμενος ( ); цикл стихир-подобнов (в греческой Минее помещены 2 цикла); стихира-самогласен (в греческой Минее - 2); седален; светилен.

По рукописям известны песнопения Иоанну Милостивому, не вошедшие в современные богослужебные книги: анонимный канон 2-го гласа без акростиха, ирмос: Δεῦτε λαο̇ ( ), нач.: ᾿Αισματικῶς σήμερόν σε ( ), канон содержит 2-ю песнь (AHG. T. 3. P. 357-372; смотри также: Ягич. Служебные Минеи. С. 353-358); анонимный канон с акростихом Τὸν ἐλεήμονα ᾿Ιωάννην ὕμνοις τιμήσω (Милостивого Иоанна песнями почту), плагального 4-го (т. е. 8-го) гласа, ирмос: ῾Αρματηλάτην Θαραὼ̇ ( ), нач.: Τῇ τοῦ Θεοῦ πεφωτισμένος χάριτι (Божественной просвещенный благодатью) со 2-й песнью (AHG. T. 3. P. 373-380); канон с именем автора (Георгия) в богородичнах с акростихом ᾿Επώνυμον σέβω σε τῆς εὐποιίας (Тезоименитого почитаю тебя милости), плагального 1-го (т. е. 5-го) гласа, ирмос: ῞Ιππον κα ἀναβάτην̇ ( ), нач.: ᾿Ελέους εὐσπλαγχνίας κα ὀκτιρμῶν σου, Χριστέ (Милости милосердия и сострадания Твоего, Христе); анонимный канон без акростиха, плагального 4-го (т. е. 8-го) гласа, ирмос: ̓Αισμα ἀναπέμψωμεν, λαοἱ̇ ( ), нач.: Δεῦτε φιλεόρτως, οἱ λαοί (Придите празднолюбно, люди) со 2-й песнью (Ταμεῖον. Σ. 92); иной седален (AHG. T. 3. P. 376); дополнительный икос (Амфилохий. Кондакарий. С. 168).

Иконография

Иоанна Милостивого прослеживается с X века. Характерные черты его облика определяются уже в ранних памятниках: он изображается с немного удлиненным ликом, с прямыми седыми волосами и седой, чуть заостренной бородой средней длины; облачен в святительские одежды, в руках обычно держит Евангелие. В «Ерминии» Дионисия Фурноаграфиота (начало XVIII века) Иоанн Милостивый описан как «старец с длинной бородой» (Ерминия ДФ. С. 159).

Древнейшие изображения Иоанна Милостивого сохранились в росписях Новой Токалы-килисе, Каппадокия (Гёреме 10, 950-960),- рядом со святым Петром, патриархом Александрийским, и на миниатюре из Минология Василия II (Vat. gr. 1613. Fol. 177, 976-1025 гг.). В так называемой Феодоровской Псалтири (Lond. Brit. Lib. Add. 19352. Fol. 23v, 1066 г.) помещено изображение Иоанна Милостивого, раздающего милостыню, рядом с ним - аллегория Милосердия (Пс 21). Изображения Иоанна Милостивого в полный рост есть в миниатюрах нескольких Минологиев (Служебное Евангелие. Vat. gr. 1156, 3-я четверть XI века; Минологий. Marc. Cod. Z. gr. 586. Fol. 179v, кон. XI в.; Минологий. Sinait. gr. 500. Fol. 136r, конец XI века); на одной из 6 минейных икон из монастыря великомученицы Екатерины на Синае (конец XI - начало XII веков). Поясное изображение иллюстрирует Минологий деспота Фессалоники Димитрия Палеолога (Bodl. gr. f. I, 1327-1340 гг.).

В монументальной живописи XI века изображения Иоанна Милостивого редки. Так, на фреске в алтаре церкви святого Георгия Диасорита на острове Наксос, Греция (конец XI века), он представлен в святительском чине. С XII века образ Иоанна Милостивого встречается чаще и размещается обычно в алтаре в составе святительского чина: на мозаике церкви Санта-Мария дель Аммиральо (Марторана) в Палермо, остров Сицилия (около 1146-1151 годы),- на арке, среди святителей в медальонах; в церкви святых Врачей (конец XII века) - рядом со святым Григорием Богословом и священномучеником Иерофеем в алтарной части на южной стене; в церкви Пресвятой Богородицы Мавриотиссы (рубеж XI и XII веков) - в алтарной части, в святительском чине (обе церкви - в Кастории, Греция); в церкви Епископи в Ставри на полуострове Мани, Греция (конец XII века). Особенно часто Иоанна Милостивого изображали в храмах Кипра, где, согласно Житию, родился святой: в алтарных росписях церкви Асину (Панагии Форвиотиссы) близ Никитари (1105/1106 год), церкви Панагии Аракос близ Лагудеры (1192 год), церкви архиепископа Михаила в Като-Лефкара (конец XII века).

В XIII-XV веках образ Иоанна Милостивого часто включали в программу храмовой росписи: в церкви святого Иоанна Златоуста в Гераки (Ераки, рубеж XII и XIII веков или конца XIII - начала XIV веков); в алтаре церкви Пресв. Богородицы Евергетиды в монастыре Студеница, Сербия (1208-1209 годы); в церкви апостола Петра в Расе, близ современного Нови-Пазара, Сербия (конец XIII века); в церкви святого Никиты в Чучере, Македония (до 1316 года); в церковь великомученика Георгия в Старо-Нагоричино, Македония (1317-1318 годы); в соборе Христа Пантократора в монастыре Дечаны, Сербия (1348-1350 годы); в церкви Таксиархов (1359/1360 год) и в церкви святого Афанасия Великого «ту Музаки» (1384-1385 годы) в Кастории; в соборе Святой Троицы монастыря Козия в Валахии, Румыния (около 1386 года); в церкви Пресвятой Богородицы монастыря Каленич, Сербия (около 1413 года); в кафоликоне Успения Пресвятой Богородицы в Протате на Афоне (начало XIV века).

В поствизантийском искусстве иконография Иоанна Милостивого сохранялась без изменений. Как седовласый святитель с удлиненной бородой он представлен на кипрской иконе из селения Куцовендис (начало XVI века); в соборе святого Николая в монастыре Анапавса в Метеорах, Греция (1527 год, мастер Феофан Критский); в кафоликоне Великой Лавры во имя преподобного Афанасия на Афоне (1535 год). В так называемой Афонской книге образцов Иоанн Милостивый изображен с небольшой заостренной бородой (РНБ. 0. I. 58. Л. 86 об., 175 об., XV в.). На иконе «Святой Иоанн Милостивый и апостол Филипп» (2-я половина XVI века, Музей монастыря Лимонос на острове Лесбос) он представлен седовласым, с залысинами, с немного вьющейся бородой средней длины.

На Руси образ Иоанна Милостивого впервые встречается в росписи киевского собора Святой Софии, на склоне одной из арок южной галереи (40-е годы XI века): седовласый старец с остроконечной бородой и в темно-вишневой фелони, напротив священномученика Игнатия Богоносца.

Особо почитался Иоанн Милостивый в Великом Новгороде и Пскове. Его изображения сохранились: в апсиде церкви великомученика Георгия в Старой Ладоге (80-90-е годы XII века); в церкви Спаса на Нередице в Великом Новгороде (1199 год); в апсиде собора Рождества Пресв. Богородицы в Снетогорском монастыре (1313 год); предположительно в алтарной композиции «Служба святых отцов» церкви Успения на Волотовом поле близ Новгорода (около 1363 года, не сохранился).

В новгородской иконописи образ Иоанна Милостивого нередко помещали как на отдельных иконах, так и среди избранных святых: «Избранные святые - Варлаам Хутынский, Иоанн Милостивый, Параскева Пятница и Анастасия с Богоматерью «Знамение»» (2-я половина XV века, ГРМ); «Богоматерь «Знамение», с избранными святыми, святым Николаем, преподобным Симеоном Столпником, святым Иоанном Милостивым» (конец XV века, ГТГ); на двусторонней иконе-таблетке «Святители Николай Чудотворец, Иоанн Милостивый, Василий Исповедник» (конец XV - начало XVI веков, НГХМ). В состав клейм уникальной житийной иконы «Святой Иоанн Милостивый, с житием в 12 клеймах» (середина - 2-я половина XVI века, ГРМ) входят такие сюжеты: явление отроку Иоанна Милостивого. Милосердия в образе девицы (клейма 1 и 2); поставление Иоанна Милостивого в епископы (3); поучение народа (4); Иоанн Милостивый обличает еретиков (5); к Иоанну Милостивому, сидящему при церковных дверях, приходят люди (6); странник просит милостыню у Иоанна Милостивого и получает ее (7); странник обращается к Иоанну Милостивому за милостыней во 2-й раз (8); странник просит и получает милостыню в 3-й раз (9); явление Иоанна Милостивого купцу на корабле во время бури (10); «памяти смертный образ» (11); Иоанн Милостивый, восставший из гроба, возвращает грешнице хартию с прощением ее греха (12). Изображения Иоанна Милостивого встречаются в новгородском медном литье.

Иконы Иоанна Милостивого находились в посвященных ему приделах в Архангельском соборе Московского Кремля (1584 год - XVII век), в соборе Покрова Пресвятой Богородицы на Рву в Москве (освящен в XVIII веке), в храме Воскресения словущего на Ваганьковском кладбище (1824 год). Его изображение есть на раке с мощами Иоанна Милостивого, священномученика Елевферия и преподобномученицы Феодосии, созданной в мастерских московского Кремля по заказу царя Бориса Годунова и царевича Феодора (1603-1604 годы, ГММК).

Признание Иоанна Милостивого как проповедника благотворительности и милосердия способствовало широкому распространению его изображений в росписях храмов XVII-XIX веков и на иконах в числе избранных святых. Образ Иоанна Милостивого включен в роспись Троицкого собора Данилова монастыря в Переславле-Залесском (1668 год, артель Гурия Никитина) - на северо-восточном столбе; ростовских храмов: Спаса на Сенях (1675 год) - в центральной апсиде, Воскресения Христова (70-е годы XVII века) - в оконном проеме рядом со святителями Кириллом и Афанасием Александрийскими, Иоанна Богослова (1683 год) - в алтаре; в приделе Покрова Пресвятой Богородицы церкви пророка Илии в Ярославле (последняя четверть XVII века) и многих других

На иконе Кирилла Уланова (начало XVIII века, ЦМиАР) Иоанн Милостивый изображен в среднике раздающим милостыню. Святитель представлен в черном клобуке и черной мантии, выходящим из храма в сопровождении служителей; вокруг него - больные, увечные, женщина с младенцем, которые протягивают руки за подаянием. Иоанн Милостивый держит в левой руке мешочек с деньгами, а правой раздает монеты; его посох несет мальчик-служитель.

Дополнительная литература:

Антонова, Мнева. Каталог. Т. 1. Кат. 66; Δρανδάκης Ν. Β. Βυζαντινα τοιχογραφίαι της Μέσα Μάνης. Αθῆναη, 1964. Σ. 81;

Der Nersessian S. L'ilustration de Psautiers grecs du Moyen âge. P., 1970. Fig. 42;

Смирнова Э. С., Лаурина В. К., Гордиенко Э. А. Живопись Великого Новгорода XIII-XV вв. М., 1982. С. 298-299. Кат. 72;

Walter Ch. Art and Ritual of the Byzantine Church. L., 1982. P. 230;

Wharton Epstein A. Tokali Kilise: 10th-Century Metropolitan Art in Byzantine Cappadocia. Wash., 1986. P. 67. Pl. 7. Fig. 3. (DOS; 22);

Ševčenko N. P. Illustrated Manuscripts of the Metaphrastian Menologion. Chicago, 1990. P. 66, 171-171. Ill. 1G11, 5А10-5А11;

Chadzidakis M., Bitha I. Corpus de la peinture monumentale byzantine de la Grèce: L'île de Cythère. Athènes, 1997. P. 260. Fig. 5;

Stylianou A., Stylianou J. The Painted Churches of Cyprus. Nicosia, 19972. Р. 119, 175, 448;

Кавельмахер В. В. О приделах Архангельского собора // Архангельский собор Моск. Кремля. М., 2002. С. 123-160;

Сарабьянов В. Д. Церковь св. Георгия в Старой Ладоге: История, архитектура, фрески: Моногр. исслед. памятника XII в. М., 2002. С. 158. Ил. 62.

Иллюстрации:

Свт. Иоанн Милостивый. Миниатюра из Минология Василия II. 976-1025 гг. (Vat. gr. 1613. P. 177);

Свт. Иоанн Милостивый. Роспись ц. Панагии Палеофориссы (пантанассы) в Верии, Греция. XV в.;

Свт. Иоанн Милостивый. Роспись ц. ап. Петра в Расе, Сербия. Кон. XIII в.