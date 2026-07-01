ИОАНН (СНЫЧЕВ)

ИОАНН (Сны­чёв Иван Мат­вее­вич) - митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский, проповедник, духовный писатель.

Ро­дил­ся в кре­сть­ян­ской се­мье. В 1944-1945 годах про­хо­дил служ­бу в Советской Ар­мии. По­сле де­мо­би­ли­за­ции - по­но­марь Пе­тро­пав­лов­ско­го хра­ма в городе Бу­зу­лук Орен­бург­ской области, а за­тем ке­лей­ник бу­ду­ще­го митрополита Ма­нуи­ла (Ле­ме­шев­ско­го). В ию­не 1946 года, по­сле по­стри­га в ря­со­фор, ру­ко­по­ло­жен в диа­ко­ны, а в январе 1948 года - в ие­реи. В 1951 году окон­чил Са­ра­тов­скую ду­хов­ную се­ми­на­рию, в 1955 году - Ле­нинградскую ду­хов­ную ака­де­мию. Осе­нью 1956 году по­стри­жен в ман­тию; на­зна­чен пре­по­да­ва­те­лем го­ми­ле­ти­ки и прак­тического ру­ко­во­дства для пас­ты­рей Мин­ской ду­хов­ной се­ми­на­рии. В 1957-1959 годах со­вме­ст­но с ар­хи­епископом Ма­нуи­лом (Ле­ме­шев­ским) ра­бо­тал над тру­да­ми: «Ка­та­лог рус­ских пра­во­слав­ных ар­хие­ре­ев пе­рио­да с 1893 года по 1956 год», «То­по­гра­фия ар­хие­рей­ских ка­федр и ви­ка­ри­атств с 1893 года по 1956 год». В 1959-1960 годах пре­по­да­вал в Са­ра­тов­ской ду­хов­ной се­ми­на­рии.

В апреле 1961 года воз­ве­дён в сан игу­ме­на , в 1964 году - в сан ар­хи­ман­д­ри­та. В декабре 1965 года со­стоя­лась его хи­ро­то­ния в епи­ско­па Сыз­ран­ско­го, ви­ка­рия Куй­бы­шев­ской епар­хии, с наз­на­че­ни­ем вре­мен­но уп­рав­ляю­щим Куй­бы­шев­ской и Уль­янов­ской епар­хия­ми. В феврале 1966 года за­щи­тил в Московской ду­хов­ной ака­де­мии дис­сер­та­цию и удо­сто­ен учё­ной сте­пе­ни ма­ги­ст­ра бо­го­сло­вия. В 1969-1990 годах епи­скоп (с 1976 года ар­хие­пи­скоп) Куй­бы­шев­ский и Сыз­ран­ский. В 1988 года за чте­ние в Ле­нинградской ду­хов­ной ака­де­мии кур­са лек­ций по но­вей­шей цер­ков­ной ис­то­рии по­лу­чил сте­пень докторра цер­ков­ной ис­то­рии. С августа 1990 года в са­не ми­тро­по­ли­та воз­гла­вил Санкт-Пе­тербургскую ка­фед­ру.

Бла­го­да­ря тру­дам митрополита Иоанна во­зоб­но­ви­лись бо­го­слу­же­ния в Ка­зан­ском и Из­май­лов­ском со­бо­рах, а так­же в других санкт-пе­тербургских церк­вах. По ини­циа­ти­ве митрополита Иоанна воз­ро­дил­ся журнал «Санкт-Пе­тер­бург­ские епар­хи­аль­ные ве­до­мо­сти» (1993 года), на­ча­ла вы­хо­дить газета «Пра­во­слав­ный Санкт-Пе­тер­бург».

Иоанн из­вес­тен как цер­ков­ный ис­то­рик, основным тру­дом ко­то­ро­го при­ня­то счи­тать ма­ги­стер­скую диссертацию «Стоя­ние в Ве­ре. Очер­ки цер­ков­ной сму­ты». В этом тру­де митрополит Иоанн скру­пу­лёз­но ис­сле­ду­ет ис­то­рию пат­ри­ар­ше­го ме­сто­блю­сти­тель­ст­ва в Русской пра­во­слав­ной церк­ви в 1925-1935 годах.

Сочинения:

Стоя­ние в Ве­ре. Очер­ки цер­ков­ной сму­ты. СПб., 1995.