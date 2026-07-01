ИОАНН (СНЫЧЕВ)
ИОАНН (Снычёв Иван Матвеевич) - митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский, проповедник, духовный писатель.
Родился в крестьянской семье. В 1944-1945 годах проходил службу в Советской Армии. После демобилизации - пономарь Петропавловского храма в городе Бузулук Оренбургской области, а затем келейник будущего митрополита Мануила (Лемешевского). В июне 1946 года, после пострига в рясофор, рукоположен в диаконы, а в январе 1948 года - в иереи. В 1951 году окончил Саратовскую духовную семинарию, в 1955 году - Ленинградскую духовную академию. Осенью 1956 году пострижен в мантию; назначен преподавателем гомилетики и практического руководства для пастырей Минской духовной семинарии. В 1957-1959 годах совместно с архиепископом Мануилом (Лемешевским) работал над трудами: «Каталог русских православных архиереев периода с 1893 года по 1956 год», «Топография архиерейских кафедр и викариатств с 1893 года по 1956 год». В 1959-1960 годах преподавал в Саратовской духовной семинарии.
В апреле 1961 года возведён в сан игумена, в 1964 году - в сан архимандрита. В декабре 1965 года состоялась его хиротония в епископа Сызранского, викария Куйбышевской епархии, с назначением временно управляющим Куйбышевской и Ульяновской епархиями. В феврале 1966 года защитил в Московской духовной академии диссертацию и удостоен учёной степени магистра богословия. В 1969-1990 годах епископ (с 1976 года архиепископ) Куйбышевский и Сызранский. В 1988 года за чтение в Ленинградской духовной академии курса лекций по новейшей церковной истории получил степень докторра церковной истории. С августа 1990 года в сане митрополита возглавил Санкт-Петербургскую кафедру.
Благодаря трудам митрополита Иоанна возобновились богослужения в Казанском и Измайловском соборах, а также в других санкт-петербургских церквах. По инициативе митрополита Иоанна возродился журнал «Санкт-Петербургские епархиальные ведомости» (1993 года), начала выходить газета «Православный Санкт-Петербург».
Иоанн известен как церковный историк, основным трудом которого принято считать магистерскую диссертацию «Стояние в Вере. Очерки церковной смуты». В этом труде митрополит Иоанн скрупулёзно исследует историю патриаршего местоблюстительства в Русской православной церкви в 1925-1935 годах.
Сочинения:
Стояние в Вере. Очерки церковной смуты. СПб., 1995.