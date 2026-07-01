ИОАНН СКИЛИЦА (греч. ’Ιωάννης Σϰυλίτζης)

Византийский чиновник и историк, расцвет деятельности которого пришелся на правление императора Алексея I Комнина .

Иоанн Скилица дослужился до должностей куропалата (почетного командира дворцовой императорской стражи), друнгария виглы, протовестиария (хранитель личной казны василевса), став одним из высших чиновников Константинополя. Перу Скилицы принадлежит «Обозрение истории» – большая хроника, примыкающая к «Хронографии» Феофана Исповедника и посвященная эпохе 811-1057 гг.

Ценность работы Иоанна Скилицы как независимого источника возрастает в финальных главах, начиная с повествования о царствовании Василия II, причем, в отличие от ближайших предшественников Михаила Пселла и Михаила Атталиата, Скилица умалчивает о личном участии в событиях. Используя разнообразные материалы, ему не всегда удается устранить содержащиеся в них противоречия, что нередко приводит к взаимоисключающим выводам, нарушению последовательности изложения и стилистической неоднородности. Тем не менее, сочинение Иоанна Скилицы было популярно у современников, сохранившись в массе списков: в частности, «Обозрение истории» почти без изменений вошло в компилятивный труд Георгия Кедрина.

Сочинения:

Ioannis Skylitzae Synopsis Historiarum / Ed. J. Thurn // Corpus fontium historiae Byzantinae. Vol. V: Series Berolinensis. Berlin; New York, 1973;

John Skylitzes. A Synopsis of Byzantine History, 811-1057 / Transl. by J. Wortley with Introductions by J.-C. Cheynet and B. Flusin and Notes by J.-C. Cheynet. Cambridge, 2010.

Автор статьи: А. Н. Слядзь