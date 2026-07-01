ИОАНН (ШАХОВСКОЙ)
ИОАНН (Шаховской Дмитрий Алексеевич) - архиепископ Сан-Францисский и Западно-Американский, публицист, журналист, литератор.
Происходил из княжеского рода. В 1915 году поступил в императорский Александровский лицей, не закончил; в 1918-1920 годах сражался в рядах Белой армии, с 1920 года в эмиграции. Продолжил образование в Париже и Лувенском католическом университете (Бельгия). Со студенческих лет сотрудничал с различными печатными изданиями, выпустил 3 поэтических сборника: «Стихи» (1923 год), «Песни без слов» (1924 год) и «Предметы» (1925 год); в 1926 году в Брюсселе издавал журнал «Благонамеренный», с которым сотрудничали И.А. Бунин, К.В. Мочульский, А.М. Ремизов, В.Ф. Ходасевич, М.И. Цветаева и другие виднейшие писатели русского зарубежья.
В сентябре 1926 года принял монашеский постриг на Афоне. В 1927 году в городе Бела-Црква (Югославия, ныне Сербия) рукоположен в иереи. Служил настоятелем местной русской православной общины, преподавателем пастырской школы, законоучителем Крымского кадетского корпуса. Объездил с миссионерскими поездками практически всю Европу (кроме Албании), выступал перед многочисленными русскими эмигрантскими общинами. В 1931 году - в Париже, под омофором митрополита Евлогия (Георгиевского), который в 1932 году назначил Иоанна настоятелем берлинского Свято-Владимирского храма, а позже - благочинным. В 1932-1936 годах основал в Берлине православное миссионерское издательство «За Церковь», издавал одноимённый журнал, пока он не был закрыт гестапо. Во время Второй мировой войны вёл миссионерскую работу среди русских военнопленных, по окончании войны Иоанн вновь в Париже, в январе 1946 года в США.
В 1947 году в Нью-Йорке рукоположен в епископа Бруклинского, назначен деканом Свято-Владимирской православной богословской семинарии в Нью-Йорке. С 1950 года епископ Сан-Францисский и Западно-Американский, с 1961 года архиепископ. В ведении Иоанна находилась Южноамериканская епархия. С 1948 года сотрудничал с радиостанцией «Голос Америки», с 1953 года передачи Иоанна под названием «Беседы о вере», обращённые к американской русскоязычной аудитории, стали ежедневными. В 1978 году ушёл на покой. Погребён на сербском кладбище в городе Сан-Франциско.
Автор значительного числа богословских, культурологических и религиозно-публицистических произведений, основные из которых: «Церковь и мир: очерки» (1929 год), «Белое иночество» (1932 год), «Размышления о религиозности Пушкина» (1932 год), «Иудейство и церковь по учению Евангелия» (1934 год), «Воля Божия и воля человеческая» (1937 год), «Философия православного пастырства» (1938 год), «Пророческий дух в русской поэзии: Лирика А. Толстого» (1938 год), «О прославлении отца Иоанна Кронштадтского» (1938 год), «Толстой и Церковь» (1939 год), «Человек и страх» (1948 год), «Пути Американской Митрополии (К трёхлетию 7-го Собора: Итоги, выводы, перспективы)» (1949 год), «Русская Церковь в СССР» (1956 год), «Православие в Америке» (1963 год), «Диалог с церковной Россией» (1967 год).