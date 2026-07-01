ИОАНН (ШАХОВСКОЙ)

ИОАНН (Ша­хов­ской Дмит­рий Алек­сее­вич) - ар­хи­епи­скоп Сан-Фран­цис­ский и За­пад­но-Аме­ри­кан­ский, пуб­ли­цист, жур­на­лист, ли­те­ра­тор.

Про­ис­хо­дил из кня­же­ско­го ро­да. В 1915 году по­сту­пил в императорский Алек­сан­д­ров­ский ли­цей , не за­кон­чил; в 1918-1920 годах сра­жал­ся в ря­дах Бе­лой ар­мии, с 1920 года в эмиг­ра­ции. Про­дол­жил об­ра­зо­ва­ние в Па­ри­же и Лу­вен­ском ка­то­лическом университете (Бель­гия). Со сту­ден­че­ских лет со­труд­ни­чал с различными пе­чат­ны­ми из­да­ния­ми, вы­пус­тил 3 по­этических сборника: «Сти­хи» (1923 год), «Пес­ни без слов» (1924 год) и «Пред­ме­ты» (1925 год); в 1926 году в Брюс­се­ле из­да­вал журнал «Бла­го­на­ме­рен­ный», с ко­то­рым со­труд­ни­ча­ли И.А. Бу­нин, К.В. Мо­чуль­ский , А.М. Ре­ми­зов, В.Ф. Хо­да­се­вич, М.И. Цве­тае­ва и другие вид­ней­шие пи­сате­ли русского за­ру­бе­жья.

В сентябре 1926 года при­нял мо­на­ше­ский по­стриг на Афо­не. В 1927 году в городе Бе­ла-Црква (Юго­сла­вия, ны­не Сер­бия) ру­ко­по­ло­жен в ие­реи. Слу­жил на­стоя­те­лем ме­ст­ной русской пра­во­слав­ной об­щи­ны, пре­по­да­ва­те­лем пас­тыр­ской шко­лы, за­ко­но­учи­те­лем Крым­ско­го ка­дет­ско­го кор­пу­са. Объ­ез­дил с мис­сио­нер­ски­ми по­езд­ка­ми прак­ти­че­ски всю Ев­ро­пу (кро­ме Ал­ба­нии), вы­сту­пал пе­ред мно­го­численными русскими эмиг­рант­ски­ми об­щи­на­ми. В 1931 году - в Па­ри­же, под омо­фо­ром митрополита Ев­ло­гия (Ге­ор­ги­ев­ско­го) , ко­то­рый в 1932 году на­зна­чил Иоанна на­стоя­те­лем бер­лин­ско­го Свя­то-Вла­ди­мир­ско­го хра­ма, а поз­же - бла­го­чин­ным. В 1932-1936 годах ос­но­вал в Бер­ли­не пра­во­слав­ное мис­сио­нер­ское издательство «За Цер­ковь», из­да­вал од­но­имённый жур­нал, по­ка он не был за­крыт гес­та­по. Во вре­мя Второй ми­ро­вой вой­ны вёл мис­сио­нер­скую ра­бо­ту сре­ди русских во­ен­но­плен­ных, по окон­ча­нии вой­ны Иоанн вновь в Па­ри­же, в январе 1946 года в США.

В 1947 году в Нью-Йор­ке ру­ко­по­ло­жен в епи­ско­па Брук­лин­ско­го, на­зна­чен де­каном Свя­то-Вла­ди­мир­ской пра­во­слав­ной бо­го­слов­ской семинарии в Нью-Йор­ке. С 1950 года епи­скоп Сан-Фран­цис­ский и За­пад­но-Аме­ри­кан­ский, с 1961 года ар­хи­епи­скоп. В ве­де­нии Иоанна на­хо­ди­лась Южноамериканская епар­хия. С 1948 года со­труд­ни­чал с ра­дио­стан­ци­ей «Го­лос Аме­ри­ки» , с 1953 года пе­ре­да­чи Иоанна под названием «Бе­се­ды о ве­ре», об­ра­щён­ные к американской рус­скоя­зыч­ной ау­ди­то­рии, ста­ли ежед­нев­ны­ми. В 1978 году ушёл на по­кой. По­гре­бён на сербском клад­би­ще в городе Сан-Франциско.

Ав­тор зна­чительного чис­ла бо­го­слов­ских, куль­ту­ро­ло­гических и ре­ли­ги­оз­но-пуб­ли­ци­стических про­из­ве­де­ний, ос­нов­ные из ко­то­рых: «Цер­ковь и мир: очер­ки» (1929 год), «Бе­лое ино­че­ст­во» (1932 год), «Раз­мыш­ле­ния о ре­ли­ги­оз­но­сти Пуш­ки­на» (1932 год), «Иу­дей­ст­во и цер­ковь по уче­нию Еван­ге­лия» (1934 год), «Во­ля Бо­жия и во­ля че­ло­ве­че­ская» (1937 год), «Фи­ло­со­фия пра­во­слав­но­го пас­тыр­ст­ва» (1938 год), «Про­ро­че­ский дух в рус­ской по­эзии: Ли­ри­ка А. Тол­сто­го» (1938 год), «О про­слав­ле­нии от­ца Ио­ан­на Крон­штадт­ско­го» (1938 год), «Тол­стой и Цер­ковь» (1939 год), «Че­ло­век и страх» (1948 год), «Пу­ти Аме­ри­кан­ской Ми­тро­по­лии (К трёх­ле­тию 7-го Со­бо­ра: Ито­ги, вы­во­ды, пер­спек­ти­вы)» (1949 год), «Рус­ская Цер­ковь в СССР» (1956 год), «Пра­во­сла­вие в Аме­ри­ке» (1963 год), «Диа­лог с цер­ков­ной Рос­си­ей» (1967 год).