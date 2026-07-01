ИОАНН РИЛЬСКИЙ

ИОАНН РИЛЬСКИЙ (Рыльский; болгарское Иван Рилски) - преподобный ( болгарский день памяти 18 августа, 19 октября, 1 июля; русский день памяти 19 октября) , наиболее почитаемый святой в Болгарии и Республике Македонии, болгарский отшельник, чудотворец, считается основателем Рильского монастыря.

Исторические сведения об Иоанне Рильском

Оснований для датирования жизни Иоанна Рильского весьма мало. Чрезвычайная популярность святого при недостаточности исторических известий о нем стала причиной многочисленных необоснованных гипотез и домыслов относительно его биографии и истории почитания как в церковной, так и в научной литературе (критику некоторых из них смотри: Добрев. 2007. С. 330-354). Византийский агиограф Георгий Скилица связывает жизнь Иоанна Рильского с правлением византийских императоров Константина VII Багрянородного (913-959 годы) и Иоанна I Цимисхия (969-976 годы), а Жития Иоанна Рильского болгарского происхождения - с правлением болгарского царя святого Петра (927-970 годы). Поэтому, исходя из сведений Жития, что Иоанн Рильский скончался в 70-летнем возрасте, исследователи предполагают, что святой родился около 876-880 годов. В «Завете Иоанна Рильского» сообщается, что в 941 году святой поставил игуменом Рильского монастыря Григория, но это известие не может считаться достоверным из-за позднего происхождения источника. 946-й год (6454 год) как год смерти Иоанна Рильского встречается лишь в поздних печатных «Святцах с летописью» (1-е изд.: М., 1646) и через их посредство - в поздних летописях (например, в Мазуринском летописце конца XVII века: ПСРЛ. 1968. Т. 31. С. 39). В болгарской литературе 946-й год как год кончины Иоанна Рильского появился в связи с распространением в XVII-XVIII веках в Болгарии русских печатных книг (Прологов и Святцев).

Жизнь

Биографические сведения об Иоанне Рильском в Житиях весьма скудны. Он родился в зажиточной семье в селении Скрино (впервые упоминается в документах в 1347 году) близ города Средец (ныне София). С детства отличался набожностью и целомудрием. Пас овец и заботился о родителях, после смерти которых по неизвестной причине на него начались гонения со стороны односельчан (жители Скрино до сих пор в болгарском фольклоре именуются «святогонцами»). В 25 (или в 20) лет, решив принять монашество, Иоанн Рильский раздал имущество бедным и тайно ушел в один из близлежащих монастырей, где принял постриг. Вскоре он покинул обитель и поселился в хижине на высокой пустынной горе, где часто подвергался бесовским искушениям. Из-за нападений разбойников был вынужден уйти и после скитаний вдоль реки Струмы поселился в Рильских горах в дупле дерева в местности Голец, а затем в пещере на возвышенности Вертеп (Въртоп). Здесь его нашел юноша (согласно Житию, написанному патриархом Тырновским Евфимием, племянник Иоанна Рильского) Лука, который хотел тоже стать отшельником. Когда юношу укусила змея, то по молитве Иоанна Рильского она превратилась в камень, который впоследствии стал целебным. Согласно патриарху Евфимию, прожив здесь 12 лет, Иоанн Рильский углубился в горы и 7 лет и 4 месяца жил на скале высотой 40 саженей (около 80 м). К этому периоду Георгий Скилица относит начало распространения славы о святом. Когда его нашли пастухи, он совершил несколко исцелений и стал известен болгарскому царю Петру. Анонимное болгарское житие сообщает, что царь и Иоанн Рильский писали друг другу письма, патриарх Евфимий даже приводит содержание 2 из них, однако существование этой переписки скорее агиографическая легенда, чем исторический факт.

О роли Иоанна Рильского в основании Рильского монастыря источники сообщают по-разному. Согласно древнейшему Анонимному болгарскому житию, святой подвизался в одиночестве и встречался только с людьми, которые просили у него исцеления. Георгий Скилица сообщает о последователях святого, которые устроили вокруг его пещеры кельи и монастырь, но подвижник 12 последних лет жизни провел в уединении. Под влиянием позднего и, по мнению многих исследователей, малодостоверного «Завета...» в церковной литературе наиболее часто Иоанн Рильский известен как основатель и игумен обители, который выбрал себе преемником игумена Григория и оставил ученикам духовное завещание.

Достигнув преклонных лет и предчувствуя приближение кончины, Иоанн Рильский собрал учеников, дал им наставления, лег на землю и скончался. Анонимное житие уточняет, что известие о близости кончины святому сообщил святой Иоанн Креститель и что Иоанн Рильский предал дух Господу, после того как ему в рот влетела белая пчела. В Житии сообщается день смерти - 18 августа и то, что святой был погребен в Рильских горах в месте, на которое до момента его обнаружения посланными царем Петром людьми, приходили только звери. Согласно Георгию Скилице, Иоанн Рильский был похоронен учениками через 40 дней, но все это время его тело оставалось нетленным, источало благоухание и даровало исцеления.

«Завет Иоанна Рильского»

(предсмертное поучение ученикам). Это произведение некоторые исследователи (преимущественно болгарские) считали подлинным (Иванов. 1917. С. 129-142; Дуйчев. 1947. С. 84-85, 138-168; Он же. 2000. C. 35-60; Гошев. 1955. С. 433-502), другие были не согласны с этой точкой зрения (Киселков. 1937. С. 105-104; Снегаров. 1940. С. 462-475; Nikolova B. 2004. С. 4-41; Она же. 2006; Добрев. 2007. С. 227-259). Текст «Завета...» известен в ряде списков не ранее 2-й четверти ХIХ века (подробно смотри: Николова Б. 2006). Датирование списка «Завета...» в составе конволюта, принадлежащего монастырю святого Пантелеимона на Афоне (Ath. Pantel. slav. 49. Fol. 1-8), рубежом ХVIII и ХIХ веков (Tachiaos A.-E. N. The Slavonic Manuscripts of Saint Panteleimon Monastery (Rossikon) on Mount Athos. Thessal.; Los Ang., 1981. P. 96; ср.: Тахиаос А.-Е. Н. Отзвуци на Българското възраждане в слав. ръкописи на рус. ман-р «Св. Пантелеймон» в Света Гора // В памет П. Динеков: Традиция, приемственост, новаторство: Сб. / Ред.: К. Косев. София, 2001. С. 64-74) является неточным, так как по филиграням он относится к 40-м годам XIX века «Завет...» имеет все признаки классического фальсификата Нового времени : он сохранился только в поздних копиях якобы со списка 1385 года, сделанного в Рильском монастыре с автографа Иоанна Рильского, о котором нет других упоминаний; язык памятника и орфография списков не содержат каких-либо архаизмов не только Х века, но и конца ХIV века и следуют поздним церковнославянским правописным нормам, характерным для памятников ХVIII-ХIХ веков (русский церковнославянский со следами новоболгарского языка); явными анахронизмами являются указание писца «копии 1385 года» на то, что оригинал был написан на «кожаной бумаге» («кожаной хартии»), и употребление наряду с датировкой «от Сотворения мира» даты от Рождества Христова. Текст «Завета...» не содержит дополнительных сведений об Иоанне Рильском, если сравнить его с Житиями и по содержанию является поучением о пользе монашеского общежительства; элементов ктиторского устава памятник не содержит. Детальный анализ текста (с особым упором на его терминологические несоответствия) и выводы о его подложности и поздней датировке были сделаны Б. Николовой и И. Добревым (Nikolova. 2004; Она же. 2006; Добрев. 2007. С. 227-259). Важной приметой для определения датировки текста является полное отсутствие известий о нем в документах В.И. Григоровича, посетившего Рильский монастырь в начале лета 1845 года, интересовавшегося его историей и книжным собранием и состоявшего в переписке с иеромонахом Неофитом (впоследствии архимандрит и игумен). Данное обстоятельство свидетельствует о том, что в 1-й половине 1845 года «Завет...» либо еще не был написан (см.: Турилов А.А., Флоря Б.Н. Христианская литература у славян в середине Х - середине XI веков и межславянские культурные связи // Христианство в странах Вост., Юго-Вост. и Центр. Европы накануне 2-го тысячелетия. М., 2002. С. 414), либо его скрыли от русского исследователя во избежание разоблачения подделки (Николова. 2006. С. 162). Автором «Завета...» с наибольшей степенью вероятности следует признать его 1-го издателя, игумена Рильского монастыря Неофита, а текст рассматривать как памятник болгарской церковно-общественной мысли и аскетики эпохи национального возрождения.

Мощи

Неизвестно, когда и при каких обстоятельствах были обретены мощи Иоанна Рильского, но, вероятно, это произошло еще в Х веке Позднее они были перенесены в Средец. Согласно болгарской традиции (Анонимное болгарское житие), это произошло по инициативе либо царя Петра (Иванов. 1931. С. 345-346; Гюзелев. 1999. С. 19-20), либо брата болгарского царя Самуила Аарона (997-1014; Дуйчев. 1947. С. 195). Георгий Скилица относит перенесение мощей ко времени «Двуродного» правителя: по мнению историков, это прозвище может указывать на одного из 3 византийских императоров: Романа IV Диогена (1068-1071 годы), Михаила VII Дуку (1071-1078 годы) или Романа II (959-963 годы; смотри: Тодоров. 2002. С. 174-175). В Средеце мощи святого положили в «епископской церкви» (вероятно, в Святой Софии; смотри: Николова Б. Православните църкви през Българското Средновековие, IX-XIV в. София, 2002. С. 180), затем перенесли в деревянную церковь святого апостола Луки, а затем в специально построенную во имя Иоанна Рильского каменную (2 последние церкви не сохранились, определить их местоположение не удается; смотри: Там же. С. 183). Здесь от мощей Иоанна Рильского получили исцеление византийский император Мануил Комнин (1143-1180 годы) и его приближенный, наместник в Средеце, агиограф и гимнограф Георгий Скилица.

В 1183 году, во время венгеро-византийской войны, в качестве военного трофея мощи Иоанна Рильского были перенесены в соборный храм Эстергома (Венгрия), о чем кратко сообщают Жития в стишном Прологе и Драгановой Минее, а более подробно - Тырновский патриарх Евфимий. Согласно сообщению последнего, это произошло после завоевания (1183-1185 годы) Средеца венгерским королём Белой III. Пребывание мощей в венгерской столице было отмечено чудом с местным архиепископом, наказанном болезнью за неверие в их чудотворную силу. В 1187 году мощи вернулись в Средец; историки объясняют это возвращение началом болгарского восстания асеневцев и стремлением византийского императора Исаака II Ангела, зятя королевы Белы III, привлечь болгар на свою сторону. Уже в 1195 году болгарский царь Иоанн Асень I перенес их в Тырново (ныне Велико-Тырново) и положил в специально построенной церкви (возможно, в монастыре) на холме Трапезица (сохранился лишь фундамент, о церкви № 8а смотри: Николова Б. Православните църкви през Българското Средновековие, IX-XIV в. София, 2002. С. 105-106; Димова В. Църквите в България през XIII-XIV в. София, 2008. С. 238-241).

К середине XV века, после османского завоевания Болгарии и падения Тырнова (1393 год), храм, в котором хранились мощи святого, пришел в запустение. Монахи Рильского монастыря, пользовавшиеся покровительством вдовы турецкого султана Мурада II Марии (Мары) Бранкович (смотри статью Бранковичи), в 1469 году направили посланцев, которые взяли мощи и через Северную и Западную Болгарию перенесли их в обитель. По ходу следования процессии мощам поклонялось множество народа, происходили чудеса и массовые исцеления. 30 июня, согласно свидетельству современника Владислава Грамматика, подробно описавшего путешествие в так называемой Рильской повести, святыня была торжественно положена в обители. В память об этом событии 1 июля было установлено специальное празднование, которое носило местный характер.

Неизвестна история десницы мощей святого. Согласно поздней и недостоверной русской легенде, она была принесена на Русь в X-XII веках бежавшими от татар болгарскими монахами и положена в построенный во имя святого храм на берегах реки Сейм - впоследствии речка стала именоваться Рыло, возникший город - Рыльск, а на месте храма возник монастырь (смотри Рыльский во имя святого Николая Чудотворца мужской монастырь), святыня была сокрыта в холме рядом с городом. Частично с этой легендой соглашался Й. Иванов, но относил перенесение святыни ко времени правления царя Иоанна IV Васильевича или к еще более позднему периоду. Большинство исследователей считают, что легенда возникла в Рыльске не ранее XVIII века под влиянием созвучия топонимических названий.

По греческой версии, во время русско-турецкой войны 1768-1774 годов русские солдаты перенесли святыню на остров Сирос (современная Греция), а затем некий иеромоманх Гавриил подарил ее Феодосии (Кардици), игумен монастыря Всех святых на остров Тинос (Греция), где она хранится в серебряном мощевике, выполненном в форме руки (Пантелеимон (Пулос). 1992. С. 501).

Сохранились упоминания о том, что после 1393 году по просьбе протопопа Иакова из Пловдива от мощей Иоанна Рильского была взята частица, которая впоследствии хранилась в Филиппольской митрополии (об этом сказано в Рильской повести Владислава Грамматика), а с 1937 года - в Германском мон-ре.

Агиография

Почитание И. Р. получило самое широкое из всех культов болг. святых распространение и представлено значительным количеством различных агиографических произведений. Ранее считалось, что несохранившееся в источниках 1-е Житие Иоанна Рилского было создано по инициативе царя Петра вскоре после смерти святого, во 2-й половине Х века, в Рильском монастыре, однако современный болгарский исследователь И. Добрев высказал сомнения в его существовании (Добрев. 2007. С. 252-253).

Самым ранним из сохранившихся пространных Житий Иоанна Рильского считается так называемое Анонимное (Безымянное), или Народное, житие, открытое А.Ф. Гильфердингом (опубликовано по списку 1756 года иеромонаха Романа; смотри: Гильфердинг. 1868 год). В исследовательской литературе его составление принято датировать около 1183 года - до перенесения мощей в Венгрию, которое не отражено в тексте, при этом более ранняя датировка текста невозможна из-за его стилистических особенностей. Предложенные датировки текста XIV (Добрев. 2007 год) и XV веков (Киселков. 1940 год) неприемлемы. Хотя в нем нет упоминаний о Рильском монастыре, местом создания памятника обычно считается эта обитель либо Средец. Народным житие названо потому, что в его тексте заметно влияние фольклора, апокрифов и богомильской книжности, хотя существует мнение о его авторском происхождении (Дуйчев.. С. 50; Спасова В. 2003. С. 73). Житие не отличается стройностью изложения и полнотой сведений, упоминает об общении святого с царем Петром и приписывает последнему перенесение мощей в Средец. Моделью для Анонимного жития послужили дометафрастовские тексты и патериковые рассказы; в нем нашли отражение как предания об анахоретских подвигах святого, так и некоторые библейские реминисценции, характерные для XI-XII веков, эсхатологические мотивы и прочее. Оно включает и гимнографические элементы, возможно взятые из песнопений в честь святого или написанные автором. Сохранилось от 6 до 10 списков Жития, передающих текст протографа с минимальными изменениями (о списках смотри: Томова. 2008. С. 149-150). Анонимное житие не включалось в состав минейных сборников, а распространялось в специально посвященных святому рукописях и кодексах, связанных с рильским скрипторием.

К этому же периоду, с 1166 (?) по 1183 год, поскольку в Житии нет упоминания о перенесении мощей в Венгрию, относится создание на греческом языке Жития византийским историком Георгием Скилицей. Хотя греческий текст не сохранился, известны 26 списков его слав. перевода, сделанного, вероятно, в Средеце (о списках см.: Ангелов. 1977. С. 56-60; Томова. 2008. С. 150-151).

Сведения Анонимного Жития и версии Скилицы, сопровождаемые авторскими комментариями, объединены в пространное Житие, составленное патриархом Тырновским Евфимием после 1371 года. Оно написано в соответствии с метафрастовскими традициями экспрессивным поэтичным языком и имеет стройную композицию. Целью составителя было «достойнолепно» рассказать о богоугодной жизни и подвигах Иоанна Рильского, так как ранее о нем рассказывали «безыскусно и грубо». Как последователь исихазма автор уделяет внимание мистическим переживаниям святого, а как патриарх делает акцент на отношениях между царской и церковной властями и сообщает все известные ему исторические факты о перенесениях мощей. Существуют 14 списков (в их числе - ранний, так нзываемый Зографский, конец XIV века), которые условно делятся на 2 редакции. Зографский список Жития Иоанна Рильского был напечатан в 1671 году в Киево-Печерской лавре .

Дополнением к Житию, написанному Евфимием, является так называемая Рильская повесть Владислава Грамматика, подробно рассказывающая о перенесении мощей святого из Тырнова в Рильский монастырь в 1469 году. Эту повесть автор включил в составленный им в 1478-1479 годах так называемый Рильский панегирик (Торжественник минейный на февраль-март с дополнениями; Болгария. Библиотека Рильского монастыря. № 4/8). Повесть дошла в 9 списках и 4 редакциях, из которых 2 (Рильская и Белградская) всегда сопровождали Житие, написанное Евфимием, а 2 распространялись самостоятельно. Благодаря интересу автора к подробным описаниям исторических событий, их участников и мест Рильская повесть является новым этапом в болгарской литературе.

Созданное современником Владислава Грамматика Димитрием Кантакузином между 1469 и 1479 годами «Житие с малой похвалой» следует образцам тырновской агиографии и канонам ораторской прозы. Оно было составлено на основе Житий, написанных Георгием Скилицей, патриархом Евфимием, и рассказа Владислава Грамматика в связи с установлением ежегодных празднований в Рильском монастыре возвращения мощей из Тырнова и включено в состав того же Рильского панегирика. Известно лишь в одном списке. Риторические вступление и заключительная похвала обрамляют повествование, в котором при сильно сокращенной фактологии акцент сделан на размышлениях об истории обители и о возвращении в нее мощей.

Поздней компиляцией является Житие, составленное рильским пресвятым Даниилом (XVII-XVIII века) на основе текста патриарха Евфимия. Известно в одном списке - в «Дамаскине» 1788 года попа Иоанна из Врацы (София. Б-ка Болгарской АН. № 90). На смешении народного наречия и церковнославянского языка пресвятой Даниил эмоционально повествует о жизни святого, демонстрирует свое знакомство с Житиями Иоанна Рильского и других святых. Необычным для житийного жанра является диалог с Иоанном Рильским, в котором автор спрашивает святого, что является более полезным для людей: общение с иноком, пример его жизни в монастыре или незримое присутствие отшельнической святости, преображающей людей и приближающей их к Богу.

Существует и другие пространные поздние версии Жития Иоанна Рильского, которые носят компилятивный характер, например Житие, составленное попом Пунчо (1745 год - начало XIX века; см.: Томова. 2008. С. 142-153).

Самое раннее, по мнению исследователей, проложное краткое Житие находится в Драгановой Минее (конец ХIII века) после 6-й песни канона Иоанна Рильского под 19 октября (Иванов. 1931. С. 365) и отражает влияние текста Георгия Скилицы.

Последняя четверть XIII века датируется проложное Житие Иоанна Рильского из сербского Норовского пролога (начало XIV века: ГИМ. Увар. № 70-F). В нем под 19 октября помещен краткий текст, в котором основное внимание уделено перенесению мощей (царем Петром, который построил во имя святого церковь) в Средец и в Тырнове (промежуточное их перенесение в Венгрию опущено).

Широкое распространение получило проложное (по Й. Иванову, 1-е проложное) Житие Иоанна Рильского, представляющее собой краткое, построенное по канонам агиографического жанра описание жизни святого, которое создано в 1-й половине XIII века и сохранилось под 19 октября в стишном Прологе (1-я половина XIV века). Помимо многочисленных болгарских и сербских списков в основном в стишных Прологах XIV-XVII веков. Е. Томова учитывает и 25 русских списков, условно разделяемых на 7 редакций (Томова. 2008. С. 143-148). В 1641/1642 году Житие Иоанна Рильского было издано в Москве в составе печатного Пролога, а в 1865 году опубликовано архиепископом Филаретом (Филарет (Гумилевский). 1865).

Ко 2-й половине XV - началу XVI веков относятся еще 2 проложных Жития, включенные в качестве синаксарных чтений на 1 июля (в честь перенесения мощей из Тырнова в Рильский монастырь). В Первом рильском стишном житии 2-й половины XV века (Болгария. Библиотека Рильского монастыря. № 2/20) рильский монах Спиридон, возможно создатель кодекса, скомпилировал рассказы о посмертных чудесах святого, упоминаемые у Димитрия Кантакузина и Владислава Грамматика, сопроводив их эпиграммами в подражание другим текстам стишного Пролога (Христова. 1981. С. 311-319).

Второе рильское стишное житие, сохранившееся в единственном списке в рукописном стишном Прологе 1636 года из Этропольского монастыря, по мнению открывшего его Б. Райкова, было составлено в Рильском монастыре около 80-х годов XV века (Райков. 1970). Оно кратко рассказывает о перенесениях мощей Иоанна Рильского из Средеца в Тырново и в Рильский монастырь и также сопровождается стихами.

Гимнография

Иоанна Рильского представлена службами в дни успения святого (18 августа), перенесения его мощей в Тырново (19 октября), их возвращения в Рильский монастырь (1 июля) и несколькими молебными канонами (параклисами). В общей сложности гимнографический цикл Иоанна Рильского состоит не менее чем из 11 канонов (включающих свыше 380 тропарей) и более чем из 150 однострофных песней (стихир, тропарей, кондаков, седальнов и светильнов). Многочисленность произведений объясняется неоднократными перенесениями мощей и вызванными ими установлениями новых дат празднований, а также переходом богослужения со Студийского на Иерусалимский устав. Кроме того, повлияло существование нескольких центров почитания святого.

Состав и датировка древнейших гимнографических текстов, посвященных Иоанну Рильскому (до XV века), подверглись в последнее время кардинальному переосмыслению. До начала XXI века в исследовательской литературе (прежде всего в болгарской) было широко распространено мнение о возникновении гимнографических текстов в честь святого уже вскоре после его смерти, начиная со 2-й половины X века (см., напр.: Иванов. 1931. С. 345-368; Кожухаров. 1979. С. 217-234; Он же. 2004. С. 60-74 и др.). Однако в настоящее время, после исследований И. Добрева (Добрев. 2002; Он же. 2007. С. 38-139), можно считать доказанным, что древнейшие каноны в честь Иоанна Рильского были написаны лишь во 2-й половине (3-й четверти?) XII века на греческом языке Георгием Скилицей и вскоре переведены на славянский. Более древние славянские гимнографические тексты в честь святого, возможно, могут быть выявлены в будущем лишь среди песнопений малых форм. Толчком для разысканий Добрева явилось открытие Б.С. Ангелова, который нашел указание на переводной акростих с именем Георгия (исследователь справедливо отождествил его со Скилицей) при каноне 1-го гласа в ряде русских списков службы Иоанна Рильского (Ангелов. 1977. С. 59-65). В поисках соответствия акростиху Добрев сделал обратный перевод на греческий начальных слов всех известных слав. канонов святому и обнаружил акростихи (либо их остатки) с указанием на авторство Георгия Скилицы в канонах 1 («Иоанне, тебя прославлю в Сердике. Георгиос»), 2 («Прославляю те ныне, Иоанне. Скилица»), 4 (с акрофонией «Ск[ил]ица») и 6-го (где читаются имена Иоанн и Георгий) гласа; но при этом акростих, выявленный в 1-м из них, не совпал с обнаруженным Ангеловым. Как убедительно показал Добрев, первоначально Скилица написал цикл канонов на 8 гласов для исполнения в рамках седмичного богослужения в субботу на утрене. Позднее отдельные каноны цикла были использованы славянскими книжниками для создания служб на дни памяти Иоанна Рильского (19 октября и 18 августа). В настоящее время текст цикла известен в 2 списках (XV века и 1656 года; Библиотека Рильского монастыря. № 1/26 и 1/29), возможно не в полном составе: каноны 3, 5, 7 и 8-го гласа не имеют акростихов (но Добрев обнаружил в них текстологические и стилистические параллели с подписными). Позднейшая (вплоть до возвращения мощей в Рильский монастырь в 1469 году) традиция гимнографии, посвященной святому, состоит по преимуществу в использовании канонов Скилицы (в сочетании со специально написанными песнопениями малых форм) для создания служб на дни памяти. Первичность молебного канона на 8 гласов по отношению к праздничным службам объясняет факт использования одних и тех же канонов при праздновании разных событий: известно, что в Скопской Минее 1451 года (Иванов. 1931. С. 345-358) канон 1-го гласа включен в службу на 18 августа, а в русской традиции - в службу 19 октября (Ангелов. 1977); в Минее 1-й половины XIV века (Paris. slav. 23) канон 2-го гласа входит в августовскую службу, а в праздничных Минеях, Костромской (рубеж ХIV и ХV веков: ГА Костромской обл. Ф. 538. Оп. 2. № 426) и так называемой Батеновской (1564 год: Библиотека Рильского монастыря. № 2/9), помещен в комбинированный канон октябрьской службы. Периодом активного гимнографического творчества в стенах Рильского монастыря Добрев в отличие от предшественников считает 2-ю четверть XIV века, когда ктитором обители был протосеваст Хрельо (Добрев. 2007. С. 445).

В такой ситуации одним из наиболее оригинальных собственно болгарских древних гимнографических текстов (хотя Добрев и в данном случае реконструирует фрагмент акростиха в начале канона, смотри: Там же. С. 171-185) оказывается служба Иоанна Рильского на 19 октября в «Палаузовской» Праздничной Минее, содержащей службы и другим болгарским святым, 1-й половины - середины ХIV века (РНБ. F.п.I.72. Л. 34-38; 2 тетради из нее, давшие название кодексу,- в БАН. 24.4.11). Она была создана, по всей видимости, в Средеце вскоре после возвращения мощей из Венгрии, так как венгерскому периоду посвящен канон, исполненный при положении святыни в храме (Иванова-Константинова. 1973. С. 211-214).

В настоящее время наименее изученной из древних служб Иоанна Рильского остается редакция, приуроченная к 19 октября, содержащаяся в дополнительной части «Априловской» (Панагюриштской, Костромской) западноболгарской Праздничной Минеи (рубеж ХIV и ХV веков: ГА Костромской обл. Ф. 538. Оп. 2. № 426. Л. 344 об.- 357 об.). До последнего времени этот вариант службы был известен лишь по позднему списку так называемой Батеновской Праздничной Минеи 1564 года (Библиотека Рильского монастыря. № 2/9; см.: Добрев. 2007. С. 466-467). Основу этой службы (по Иерусалимскому уставу) составляет комбинированный канон 2-го гласа; песни с 1-й по 6-ю содержат по 6 тропарей, не считая богородичных, с 7-й по 9-ю - по 7 тропарей (роспись песнопений с атрибуцией см.: Там же. С. 466-469). Первые 3 тропаря каждой песни и богородичны происходят из канона Георгия Скилицы «Присносущего света тресиянного», который в Парижской Минее (Paris. slav. 23) помещен под 18 августа. Из 2-го канона, «От небес прием обильное Святаго Духа», авторство которого пока не установлено, происходят заключительные тропари по крайней мере в 1-й песни. В службу включено проложное Житие Иоанна Рильского

Службу на 1 июля составил Димитрий Кантакузин после 1469 года. Списки ранее XVIII века неизвестны, что указывает на местный (рильский) характер ее использования.

С XVII века (Германский сборник: ЦИАМ. № 47/99) широкое распространение получила так называемая поздняя рильская служба, представляющая компиляцию из более ранних.

Также Иоанну Рильскому посвящен параклис перед его мощами, содержащийся в богослужебном сборнике 1656 году (Библиотека Рильского монастыря. 1/29).

В честь болгарского святого 3 акафиста составили русские авторы: Николай (Ярушевич), митрополит Крутицкий и Коломенский (Пг., 1916 и 1918), архиепископ Богучарский Серафим (Соболев) (София, 2006) и архимандрит Варсонофий Валаамец (см.: Партений. 1955. Прил.).

Греческий исследователь Д. Гонис сообщает о 3 греческих службах в честь Иоанна Рильского: греко-славянской, созданной с 1844 по 1864 года митрополитом Ставропольским Константином (Типалдо), ректором богословского училища на острове Халки; службе, составленной иеромонахом Иаковом Неаскитским вскоре после провозглашения Болгарской Церковью автономии в 1860 году в афонском монастыре Ватопед, и о службе 1917 года Александра Мореатидиса, в которой подчеркивается болгарское происхождение святого (см.: Гонис. 1999).

Почитание Иоанна Рильского в Болгарии и Республике Македонии

Большинство исследователей склоняются к выводу, что почитание Иоанна Рильского началось в Рильском монастыре вскоре после его смерти, в крайнем случае - после перенесения мощей в Средец и в тот период носило местный характер. Важную роль для оформления общенационального почитания Иоанна Рильского сыграли Житие и гимнографический цикл в его честь, написанные Георгием Скилицей в средецкий период. По значению для истории культа рильского отшельника это сопоставимо с созданием в Охриде на протяжении 2-й половине XI - 1-й трети XIII веков греческих Житий и служб, посвященных святым Клименту и Науму Охридским (смотри статьи Димитрий II Хоматиан; Феофилакт Болгарский), которые, вероятно, уже на рубеже XII и XIII веков были переведены на славянский язык и 200 лет служили агио- и гимнографической основой почитания Иоанна Рильского. Масштаб национальное почитание Иоанна Рильского приобрело на рубеже XII и XIII веков, в период становления Второго Болгарского царства, когда святыня оказалась в Тырнове. Об этом свидетельствует и распространение из 3 дней памяти святого именно празднование 19 октября принесения мощей в болгарскую столицу; хотя эта дата не фигурирует в Житиях, она включается в «новые» тырновские месяцесловы уже с конца ХII века (в так называемые Евангельские листы из Сибиу XII (?) - начало XIII веков (Румыния. Библиотека Православной митрополии в Сибиу, № 217); в кириллическую часть Зографского Евангелия конца XII (?) - 1-й половины ХIII века (РНБ. Глаг. 1); в Црколезский Апостол 1-й половине (?) ХIII века (НБС. Б-ка монастыря Високи-Дечани. Собр. Црколез. № 2); в Тырновское Евангелие 1273 года (Загреб. Архив ХАЗУ. IIIa30); в Струмицкий (Шафарика) Апостол-апракос конца ХIII века (Прага. Народный музей. E 25); в Дечанское Евангелие-тетр 2-й половины ХIII века (РНБ. Гильф. № 4); в Шоповскую (Карадимову) Псалтирь конца ХIII - начала ХIV веков (София. НБКМ. № 1138); в Банишкое (попа Иоанна) Евангелие конца ХIII - начала XIV веков (Там же. № 847) и др.). Не позднее середины XIV века память Иоанна Рильского вместе с Житием вошла в тырновскую редакцию стишного Пролога и (с тропарем и кондаком) в минейную часть тропарника Псалтири с восследованием.

На то, что основным центром развития почитания Иоанна Рильского было Тырново, указывают независимо от места их создания и изображения святого, самые ранние из которых датируются серединой ХIII века. В то же время центрами почитания Иоанна Рильского продолжали оставаться, по всей видимости, и Рильский монастырь, и храм (монастырь) в Средце, о чем свидетельствует большая степень вариативности служб в честь святого в рукописной традиции.

Иоанн Рильский упоминается (вместе со св. равноапостольными Кириллом и Мефодием, иногда с ними фигурируют преподобный Иоаким Осоговский (Сарандапорский) и Прохор Пшинский) в тропаре канона в субботу сыропустную, когда отмечается память преподобных и богоносных отцов. Хотя канон принадлежит к преславской редакции Триоди Постной, Г. Попов считает этот тропарь оригинальным (Попов Г. Прославата на Кирилл и Методий в канона за Събота сиропустна // КМС. 1986. Т. 3. С. 89).

Около середины XIII века имя Иоанна Рильского («Иоан от Рилу») было включено вместе с именами других чтимых в Болгарии святых в перевод молитвы над болящим, сохранившейся в сербском списке 2-й четверти XIV века (см.: Лосева О. В. Молитва над болящим в составе требника РНБ, Q.п.I. 24, XIV в. // ΚΑΝΙΣΚΙΟΝ: Юбил. сб. в честь 60-летия И. С. Чичурова. М., 2006. С. 286-287, 292, 301). Не позднее 1392 года память Иоанна Рильского была внесена в славянский перевод стихотворного месяцеслова («Стихиры и канон святым всего лета») Христофора Митилинского (Ath. Zogr. 115).

После османского завоевания Тырнова почитание Иоанна Рильского в столице Болгарии уменьшилось, с возвращением его мощей оно стало поддерживаться в Рильском монастыре, где в его честь было создано несколько произведений и составлялись сборники, и в других книжных центрах, например в Этропольском монастыре (Радославова. 2005. С. 258). Сохранению почитания святого в османский период, когда церковная жизнь в Болгарии практически угасла либо испытывала сильное греческое влияние, способствовало то, что болгарский отшельник был признан одним из наиболее чтимых святых в Охридской архиепископии, в юрисдикции которой находилась Рильская обитель, а впоследствии и в восстановленной Печской Патриархии (1557 год), в составе которой находилась западная часть болгарских земель.

В эпоху болгарского национального возрождения (2-я половина XVIII - 3-я четверть XIX веков) наблюдался новый подъем почитания Иоанна Рильского. Его Жития, прежде всего написанное патриархом Евфимием, активно использовались в качестве источников для подготовки исторических сочинений этого времени: «Истории славяно-болгарской» преподобного Паисия Хиландарского (1762 год), «Истории вкратце о болгарском народе словенском» иеросхимонаха Спиридона (1792 год). Имена святого и его племянника Луки были включены в список «Святые от болгарского народа», сопровождающий сочинение преподобного Паисия и так называемую Зографскую болгарскую историю (Иванов. 1931. С. 641), но известный и в отдельных списках конца XVIII-XIX веков, например в сборнике конца 10-х годов XIX века хиландарского происхождения (Ath. Pantel. Собр. Скита Богородицы (Ксилургу). № 14. Л. 11). Показателем развития почитания служат и многочисленные гравированные изображения Иоанна Рильского 2-й половины XVIII-XIX веков.

Иоанну Рильскому помимо собора Рильского монастыря посвящены многочисленные храмы (а также монастыри) как в Болгарии, так и в других странах: в Германском, Чипровском, Куриловском и Бистрецком болгарском монастырях, параклисы в Килифаревском монастыре, на Афоне в Хиландаре и в скиту Пресвятой Богородицы (Ксилургу) монастыря святого Пантелеимона и др.

Почитание Иоанна Рильского в Сербии и в Греции

до распространения Иерусалимского устава сложно охарактеризовать, поскольку невозможно определить, была ли внесена память святого в месяцесловы Евангелий и Апостолов сербскими книжниками или же просто перенесена ими при переписке из более раннего болгарского кодекса. Кроме того, при расширении Сербской державы на юг в конце XIII - середине XIV веков сербская орфография получила широкое распространение в скрипториях Македонии, поэтому происхождение конкретных кодексов иногда трудно установить. Память Иоанна Рильского (всегда под 19 октября) помещена в месяцесловах Евангелия и Апостола конца XIII века (Ath. Chil. 52) и Апостолов начала XIV века (РНБ. Гильф. № 15; НБУВ ИР. Собр. Сперанского. № 153; см.: Стефановић Д. Прилог проучавању месецослова XIII и XIV // Jужнословенски филолог. Београд, 1989. Књ. 45. С. 146-147, 151, 157). Особая (Норовская) редакция проложного Жития находится в серб. Прологе нач. XIV в. (вероятно, ок. 1313-1315; ГИМ. Увар. 70-F), переписанном, возможно, с экземпляра Пшинского монастыря для сербского монастыря Архангелов в Иерусалиме, основанного сербским королём Милутином (Иванова К. Из истории слав. письменности на Святой земле: О слав. рукописях, связанных со Святой землей, хранящихся в книгохранилищах вне Израиля // Jews and Slavs. Jerusalem; Sofia, 2008. Vol. 20: The Holy Land and the Manuscript Legacy of Slavs. P. 68-69); ранее эта рукопись датировалась концом XIII - началом XIV веков (СКСРК, XI-XIII. № 469). Память Иоанна Рильского содержится также в сербском Прологе раннего XIV века (РГБ. Рум. № 319; см.: Mošin V. Slavenska redakcija Prologa Konstantina Mokisijskog u svjetlosti vizantijsko-slavenskih odnosa XII-XIII v. // Zb. Historijaskog instituta Jugoslavenske akademije. Zagreb, 1959. Knj. 2. S. 33. N 8). Определенное воздействие на распространение почитания Иоанна Рильского в Сербии имело, возможно, и вхождение земель, на которых находился Рильский монастырь, в середине XIV века в состав державы сербского короля Стефана IV Душана; королевский наместник этой области протосеваст Хрельо был ктитором обители. С введением Иерусалимского устава в минейные части тропарников сербских Псалтирей с восследованием стали часто включать тропарь и кондак в честь Иоанна Рильского, что особенно отражено в старопечатных изданиях конца XV-XVI века, начиная с Псалтири с восследованием (Цетинье, 1494) и в рукописях XVI-XVII веков (напр.: 1573 г. (НБС. Рс 30. Л. 135 об.); 3-й четверти XVI века (НБС. Рс 37. Л. 163); последней четверти XVI века (НБС. Рс 519. Л. 181 об.); конца XVI века (НБС. Рс 352. Л. 188 об.); 1645 года (НБС. Рс 326. Л. 153 об.); около 1651 года (НБС. Рс 46) и др.); более ранняя традиция остается пока не изученной. При этом тропарники большинства ранних сербских списков Иерусалимского устава 1-3-й четверти XIV века (Никодимов типик 1319 года (погиб в пожаре в 1941 году; смотри: Типик архиеп. Никодима / Уред.: Л. Мирковић, Ђ. Трифуновић. Београд, 2004-2007. Књ. 1-2), Романов типик 1331 года (Мирковић Р. Романов типик // ЗбМСД. 1956. Св. 13/14. С. 47-59), Ковинский 1-й половины XIV века (Белград. Архив САНУ. № 294), Хлудовский 1356-1371 годов (ГИМ. Хлуд. № 122), Шафариков 60-х годов XIV века (Прага. Народный музей. IX F 23), Севастьяновский около 1372 года (РГБ. Ф. 270. II, № 27/М. 1458) и др.) эти песнопения не содержат; наиболее ранний пример включения памяти Иоанна Рильского в Устав церковный представляет так называемый Симеонов типик 3-й четверти XIV века (Загреб. Библиотека национального университета, № R 4068; см.: Mošin V. Ğirilski rukopisi i pisma Nacionalne sveučilišne biblioteke u Zagrebu // Radovi Staroslovenskog institutа. Zagreb, 1964. Knj. 5. S. 19).

Вместе с тырновской редакцией стишного Пролога во 2-й половине XIV века в Сербии получает распространение и проложное Житие Иоанна Рильского. Старшие списки содержатся в сербских стишных Прологах 3-й четверти (Черногория. Монастырь Николяц. № 34; см.: Петков Г. Бугарска пролошка житиja у српским рукописима стиховног пролога // Словенско средњовек. наслеђе: Зб. посвећен проф. Ђ. Трифуновићу. Београд, 2001. С. 159-175) и последней четверти (Македония. Прилеп. ц. Благовещения. № М-3; см.: Словенски ракописи во Македониjа. Скопjе, 1971. Кн. 1. С. 195, 206. № 97) XIV века. Свидетельством роста почитания Иоанна Рильского в Сербии во 2-й половине XIV - начале XV веков (не позже 20-х годов XV века, возможно, после османского завоевания Тырнова) является изменение молитвенного обращения в заключительной части проложного Жития, куда наряду с болгарами включаются и сербы (см.: Трифуновић Ђ. Сръбска средновековна «слава» на балкански и южнослав. светци // Старобългарска лит-ра. София, 1983. Кн. 14. С. 88-89). Вероятно, в это же время в сербескую книжность проникает и пространное Житие Иоанна Рильского в редакции патриарха Евфимия. Старший список находится в составе минейного Торжественника, переписанного по повелению патриарха Сербского Никона дьяком Андреем в 1425 году (София. ЦИАМ. № 182). В 20-х годах XVII века это Житие было включено в состав октябрьского тома (Ath. Chil. 440. Fol. 156-173) единственного южнославянского комплекта Миней-Четьих, переписанного в Хиландарском монастыре сербским книгописцем-каллиграфом Аверкием. Списки службы Иоанна Рильского в сербеских Праздничных Минеях достаточно редки и датируются не ранее XVI века (Суботин-Голубовић. 2002); старший список начала XV века (София. Библиотека Болгарской АН. Слав. 23. Л. 31 об.- 36; см.: Ангелов. 1957) находится в архаичной по составу Праздничной Минее и относится, по всей видимости, к сербской традиции в Македонии (в современной болгарской литературе языковой извод рукописи определяется как западноболгарский). В XVII-XVIII веках служба Иоанна Рильского получила распространение в сербских землях. Под влиянием русских печатных Миней (например: Минеи служебной на октябрь (Венгрия. Сентендре. Б-ка Сербской Православной Будимской епархии. СА 8) в 10-х годах XVIII века была переписана Гавриилом (Стефановичем Венцеловичем) (см.: Синдик Н. Р., Гроздановић-Паjић М., Мано-Зиси К. Опис рукописа и старих штампаних књига Б-ке Српске православне епархиjе Будимске у Сентандреjи. Београд; Нови Сад, 1991. С. 107-108. № 70). Неоднократно имя Иоанна Рильского (наряду с другими южнославянскими святыми) включалось сербскими книжниками XIV-XVII веков в состав литургических «слав», исполнение которых было приурочено к Неделе после Пятидесятницы (Трифуновић Ђ. Сръбска средновековна «слава» // Старобългарска литература. 1983. Кн. 14. С. 86-90; Он же. «Слава» са поменима jужнослов. и балканских светаца // Там же. 2005. Кн. 33/34. С. 106). Иоанну Рильскому в Сербии посвящены церкви в селении Синец близ Пирота (Павловић. 1965. С. 24) и в селении Паралово близ города Босилевград.

В греческой книжности имя Иоанна Рильского появляется в XIX веке. Перевод на греческий язык Жития, составленного патриархом Евфимием, впервые был опубликован в 1819 году в Синаксаре преподобного Никодима Святогорца под 19 октября (Νικόδημος. Συναξαριστής. Τ. 1. Σ. 383-389). В 1895 году он был включен в Великий Синаксарион монастыря Константина Дукакиса (Δουκάκης. ΜΣ. Τ. 10), а в 1950 году - в Великий Синаксарион В. Матеуса (Ματθαίο. ΜΣ). В 1851 году в богословской школе на острове Халки иеромомах Дамаскин Рильский сделал перевод на греческий язык Жития Иоанна Рильского, опубликованного архимонахом Неофитом Рильским (Неофит Рилски. 1836), рукопись с переводом хранится ныне в Болгарии (НБКМ. № 142).

Почитание Иоанна Рильского в Румынии (Молдавии и Валахии)

недостаточно изучено, хотя славянская литературная традиция княжеств в XV-XVII веков является непосредственным продолжением тырновской XIV века. В месяцесловах память святого встречается только под 19 октября. Пространное Житие Иоанна Рильского представлено значительным числом списков XV-XVI веков редакции патриарха Евфимия в составе «новоизводных» минейных Торжественников (Mircea I. R. Repertoire de manuscrits slaves en Roumanie: Auteurs byzantines et slaves. Sofia, 2005. P. 62. N 250; Томова. 2008. С. 151). Минеи служебные, во всяком случае ранние (XV век), службы в честь святого не содержат, но включают проложное Житие (см., напр., октябрьский том из комплекта, переписанного в 1467 по повелению молдав. господаря (воеводы) Стефана Великого: РГАДА. Фон. 188. № 1379; см.: Каталог славяно-рус. рукописных книг XV в., хранящихся в РГАДА. М., 2000. С. 143-144). В месяцесловной части тропарника при Псалтирях с восследованием под 19 октября помещаются тропарь и кондак Иоанна Рильского

Почитание Иоанна Рильского на Руси, Украине и в Белоруссии

В ранней истории почитания Иоанна Рильского на Руси много неясного. Древнейшее его упоминание здесь представляет память в месяцеслове конца XIII - начала XIV веков (Лосева О. В. Рус. месяцесловы XI-XIV вв. М., 2001. С. 124; СКСРК XIV. Вып. 1. Прил. 1. С. 562), прибавленном к Галицкому Евангелию - тетр 1144 года (ГИМ. Син. № 404. Л. 245). Однако этот факт является лишь локальным эпизодом болгаро-галицких книжных связей и не отражает реального почитания святого на юго-западе Руси, поскольку весь месяцеслов был скопирован с болгарского, сходного с месяцесловом Тырновского Евангелия 1273 года. Широкую известность память Иоанна Рильского получила на Руси (прежде всего на северо-востоке) с конца XIV - начала XV веков (в эпоху «второго южнославянского влияния») в минейных тропарниках при Псалтирях с восследованием и (реже) в Уставах Иерусалимских; древнейший пример представляет среднеболгалская Псалтирь с восследованием рубежа XIV и XV веков (РГБ. Троиц. Фунд. № 309). Память содержится также в месяцеслове так называемого Псалтири митрополита Киевского Киприана (РГБ. МДА. Фунд. № 142), русской рукописи 1-й трети XV века, списанной, по всей вероятности, с оригинала, принадлежавшего этому святителю (Чешко Е.В., Князевская О.А. Рукописи митр. Киприана и отражение в них орфографической реформы Евфимия Тырновского // Търновска книжовна школа. София, 1980. Т. 2. С. 282-292). Вероятно, одновременно на Русь пришло и проложное Житие Иоанна Рильского в составе стишного Пролога, древнейший русский список датируется 1429 годом (РГБ. Троиц. Фунд. № 717. Л. 394-397). Встречающееся в литературе мнение (Дылевский. 1999. С. 32-43; ср.: Добрев. 2007. С. 531. Примеч. 341), что Житие Иоанна Рильского находится уже в списках древнейшей (нестишной) редакции Пролога (напр., в ркп. рубежа XII и XIII вв.: РНБ. Соф. № 1324), является следствием недоразумения. Текст проложного Жития Иоанна Рильского пришел на Русь несомненно через сербское посредство, поскольку во всех списках памятника, включая древнейший (Троицкий № 717), в заключительной части содержится моление не только за болгар, но и за сербов (Турилов А.А. К вопросу о серб. компоненте во «втором южнославянском влиянии» // Russica Romana, 2007. Pisa; Roma, 2008. Vol. 14. P. 35). При этом не позднее 3-й четверти XV века в русских списках появляется устойчивое искажение молитвенной формулы: «Единородный же ти язык Болгары же истребляй» (вместо «...Болгары же и Сръбле»). Эта явно невольная ошибка возникла в результате прочтения русским книжником, непривычным к южнославянским правописным нормам и графике письма, 2-го из этнонимов лигатуры, состоящей из Р и высокого Ъ, как -ТРЪ- (-ТРЕ-). Вопреки высказанному в болгарской литературе мнению (Добрев. 2007. С. 542-543), это чисто русская особенность, которая не имеет отношения ни к Сербии (в сербских списках искажение отсутствует), ни к факту воссоздания в 1557 году Печской Патриархии. Житие Иоанна Рильского присутствует во всех ветвях восточнославянской традиции XV века: помимо Троицкого (то есть в сущности московского) списка 1429 года можно указать точно датированные списки, сделанные в 1478 году в Вологде для Спасо-Каменного монастыря (РГИА. Ф. 834. Оп. 1. № 1261. Л. 199-203), в 1478/1479 году в Новгороде для Спасо-Хутынского монастыря (Там же. Оп. 3. № 3933; см.: Турилов. 1978. С. 40-42) и в 1496 году для Супрасльского монастыря в Западной Белоруссии (ГИМ. Увар. 56-F. Л. 149 об.- 152, см.: Турилов. 2001. С. 256; датировка и локализация рукописей в последнее время были уточнены). В силу специфики бытования стишного Пролога на Руси, где в конце XIV - 1-й трети XVI веков он использовался исключительно в монастырском богослужении, распространение проложного Жития Иоанна Рильского долгое время ограничивалось также монашеской средой. На протяжении 2-й половины XV-XVII веков в русской традиции возник ряд локальных вариантов проложного Жития (в большинстве своем представляющих искаженный первоначальный текст), которые стали известны благодаря многолетним разысканиям Томовой (см.: Томова. 2008. С. 162-163). Однако до последней четверти XV века нет оснований говорить о заметном почитании Иоанна Рильского на Руси, поскольку здесь все сводилось к переписке Жития в составе стишного Пролога и тропаря и кондака в месяцесловах. На рубеже XV и XVI веков проложное Житие Иоанна Рильского было включено вместе с Житиями преподобного Параскевы-Петки Тырновской и святого Саввы Сербского в Торжественник минейный (РГБ. Ф. 173. III (собр. МДА «по временному каталогу»). № 86) и в Сборник житий и слов (РНБ. Погод. № 852; см.: Томова. 2008. С. 145). В древнейшем Софийском комплекте ВМЧ это Житие помещено дважды: в составе статей стишного Пролога и отдельно в качестве заместителя пространного Жития.

В то же время явным указанием на особый статус почитания Иоанна Рильского в Московской Руси (в украинско-белорусской традиции памятник остался неизвестен) к последней четверти XV века служит включение его Жития в редакции Георгия Скилицы (с сообщением в заглавии о пребывании мощей на Трапезице) в состав не сборников (подобно Житиям других южнославянских святых, получивших известность на Руси к 1-й четверти XVI века), а Миней-Четьих (наиболее полные сведения о русской рукописной традиции текста см.: Томова. 2001. С. 156-157; Она же. 2008. С. 150-151). Поэтому нельзя исключить, хотя вопрос нуждается в дополнительном исследовании, что памятник попал в русскую традицию еще на рубеже XIV и XV веков, до широкого распространения у южных славян Евфимиевой редакции Жития. Старший список содержится в октябрьской Минее-Четье 80-х годов XV века из библиотеки подмосковного Иосифова Волоколамского монастыря (РГБ. Ф. 113. № 591. Л. 128-140; см.: Сергий (Спасский). Месяцеслов. Т. 1. С. 501). Ряд ранних списков этого Жития вместе со службой находится в приложении к февральским Минеям-Четьим домакариевского состава 2-й четверти XVI века (РГБ ОР. № 144; ЯИАМЗ. № 15244). Другие версии пространного Жития Иоанна Рильского, бытовавшие у южных славян и в славяно-румынской книжности, известности на Руси не получили.

Возможно, что определенное влияние на рост почитания Иоанна Рильского в Москве в конце XV - начале XVI века сыграл приезд посольств из афонского Пантелеимонова монастыря в 1497, 1499, 1506 и 1509 годах (см.: Boškov M. Ruski letopisi o dolasku staraca iz atoskog Sv. Pantelejmona u Moskvu krajem XV v. // Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. 1999. Knj. 17. S. 119-128; Она же (Бошков М.). О односима святаго Пантелеjмона са Русиjом (до средине XVI в.) // Зб. Матице Српске за славистику. Нови Сад, 2000. Бр. 58/59. С. 46-47, 52). С последней трети XV века этот святогорский монастырь, братия которого уже полтора века была сербской, был связан договором с Рильским монастырем (Дылевский Н.М. Договор 1466 г. между болг. Рыльским мон-рем и обителью Пантелеймона-Русиком на Афоне // Études balcaniques. Sofia, 1969. Vol. 2. Р. 81-98); договор был заключен по инициативе Марии Бранкович, покровительством которой пользовались обе обители.

В 1-й четверти XVI века (между 1516 и 1522 годами) проложное Житие Иоанна Рильского было использовано в Иосифовом Волоколамском монастыре при создании Русского Хронографа в качестве источника по истории Болгарии XII-XIII веков (Турилов. 1984. С. 21-23). Через посредство стишного Пролога краткое Житие Иоанна Рильского вошло в древнейший Софийский комплект ВМЧ, составление которого было завершено в Новгороде к 1538/1539 году. В середине XVI века в Москве при дополнении Успенского и Царского комплектов ВМЧ в них было включено под 19 октября также пространное Житие, составленное Георгием Скилицей. Вошло это Житие и во все позднейшие комплекты Миней-Четьих: Чудовский (1600 год), Тулуповский (1629 год), Милютинский (середина XVII века) и др.

В связи с Московскими канонизационными Соборами 1547 и 1549 годов служба (в ряде случаев и проложное Житие) Иоанна Рильского были включены в так называемую Минею новым чудотворцам, в составе которой она далее и распространялась (например: ГИМ. Син. № 317. Л. 60-66; № 677. Л. 110-120; № 885. Л. 76 об.- 84, и др. (все XVI в.); старший (дефектный) список конца 40-х годов XVI века (РГБ. Егор. № 938; см.: Калиганов И. И. Георгий Новый у вост. славян. М., 2000. С. 460); в Минеи служебные на этом этапе она, по всей видимости, не вошла.

Служба Иоанну Рильскому приурочена в русской рукописной традиции к 19 октября (единственная известная здесь дата почитания святого). Она может включать 1 или 2 канона 1-го гласа («Крепкыа с высоты помощь и просвещени ми пошли разума…» с указанием на перевод акростиха «Песнь приимете недостойную Георгия», что, однако, не соответствует действительности (Добрев. 2002; Он же. 2007. С. 38-58, 171-184)), 6-го гласа («Божественным светом осиян…) или 8-го гласа (Ангелов. 1977. С. 59-71); особенности распространения канонов на восточнославянской территории остаются неизученными. С середине XVI века в составе нотированных крюковых Обиходов, стихирарей и певчих сборников встречаются вместе с песнопениями в честь других южнославянских святых и стихиры в честь Иоанна Рильского знаменного распева (Димитрова М. Проникване на старобълг. химнография в рус. певчески сборници (XVI-XVII в.) // Литературна мисъл. София, 1984. Кн. 12. С. 44-55; Калиганов И. И. Георгий Новый у вост. славян. С. 535, 559, 565, 574, 577, 585, 590, 594, 600). В XVIII - 1-й трети XX веков. эта традиция сохранялась в старообрядческих рукописях, гектографах и литографических изданиях.

Со 2-й четверти XVII века краткое Житие Иоанна Рильского регулярно издается в Москве в составе Пролога (1-е издание в 1641 году), служба (с каноном 6-го гласа; см.: Спасский. 2008. С. 28) - в составе октябрьского тома Миней служебных (1-е издание 1645 года; см.: Дылевский. 1974. С. 91).

На рубеже 10-х и 20-х годов XVII века сведения о мощах Иоанна Рильского были включены в антиуниатский полемический трактат Захарии (Копыстенского) «Палинодия»: «Недалеко от Дуная реки, пять дни ходу за местом великим Софиею есть у горах великих, которые ся зовуть Рыльскими, монастырь преподобнаго отца нашего Иоанна Рильскаго, котораго память обходит Церковь месяца октобрия 19 дня. Того святого тело есть целое в раце в монастыру том и чинит чуда, и многим уздравления и по нынешний день, а родом был Болгарин и постился в тых горах за царя Никифора Болгарина» (Lev Krevza's «Obrona iednosci cerkiewney» and Zaxarija Kopystens'kyj's «Palinodija» / Introd. O. Pritsak, B. Struminsky. Cambridge, 1987. Р. 399. (Harvard Library of Early Ukrainian Literatur: Texts; 3).

В 1671 году в типографии Киево-Печерской лавры иеромонах Антоний (Радивиловский) включил в сборник, изданный по желанию и на средства переяславского казачьего полковника Родиона Думитрашку Раича (Рачи), Житие Иоанна Рильского и службу ему. Непривычный для восточнославянской традиции набор текстов можно объяснить происхождением заказчика из Молдавии и его связями с Зографским монастырем на Афоне. Житие Иоанна Рильского здесь представлено в особой редакции, созданной на основе Евфимиевой с дополнениями по проложной редакции и по повести Владислава Грамматика о перенесении мощей из Тырнова в Рильский мон-рь (Дылевский. 1974. С. 98-107). Служба (с каноном 6-го гласа «Божественным светом осиян от ангелы») представляет один из вариантов, известных в восточнославянской рукописной традиции (Ангелов. 1977. С. 68-69). Издание украшено 2 гравюрами с изображениями святого.

В 1689 году в той же типографии был издан 1-й том Миней-Четьих («Книги житий святых»), составленных святым Димитрием (Савичем (Туптало)), где под 19 октября помещено Житие Иоанна Рильского, составленное на основе проложного. Книга неоднократно переиздавалась до 1917 года и получила известность как в России, так и у южных славян, на Афоне и в румынских землях.

Посвящения Иоанну Рильскому храмов в России относятся ко 2-й половине XIX - началу XXI веков и отражают русско-болгарские связи Нового и Новейшего времени, наиболее ранние - придел храма во имя Рождества Иоанна Предтечи в Малоярославце Калужской губернии (XVIII век). Развитию почитания Иоанна Рильского в России в конце XIX века способствовала деятельность святого православного Иоанна Кронштадтского, крещенного в честь болгарского святого. По его инициативе во имя Иоанна Рильского был освящен престол в соборе женского монастыря в Санкт-Петебурге (смотри Санкт-Петербургский во имя преподобного Иоанна Рильского женский монастырь на Карповке). Также во имя Иоанна Рильского были освящены престолы в архимандричьих палатах Новоиерусалимского в честь Воскресения Господня монастыря, в храме во имя Иоанна Рильского и Льва Катанского в Иоанна Предтечи скиту Оптиной в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы пустыни, в надвратной церкви (1892 год) в Никифоровом Важеозерском в честь Преображения Господня монастыре, в приделе Успенского храма (XIX век) Муромского в честь Успения Пресвятой Богородицы монастыря, в приделах Благовещенского собора (XIX век) Бежецкого в честь Благовещения Пресвятой Богородицы монастыря, Андрониковского собора (начало ХХ века) Вышневолоцкого в честь Казанской иконы Божией Матери мон-ря, Введенского собора (XIX век) Паданского в честь Введения во храм Пресв. Богородицы монастыря Олонецкой губернии. Также во имя святого были освящены храмы: при Городской клинической психиатрической больнице № 1 имени Н.А. Алексеева в Москве, в Архангельске (XIX век, разрушен в 30-х годах ХХ века), на архиерейском подворье в селе Леснолесье (Симферопольский район, Крым), Домовая церковь в Минске (XXI век); приделы в Никольском «Морском» соборе в Кронштадте (начало XX века), в Знаменском храме села Броды Старицкого района Тверской области (1905 год), в Успенском храме села Белый Берег Сафоновского района Смоленской области (1885 год); в часовнях (конец XIX века) при Александро-Невском храме в городе Троицке Оренбургской области, в храме Рыльского во имя святого Николая Чудотворца (XIX век).

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Дополнительная литература:

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Ковачев М. Описание на св. мощи и други скъпоценни старини, намиращи се в бълг. Рилски ман-р. Пловдив, 1911; он же. Хилендарският параклис на св. Иван Рилски // Родина. 1938. Год. 1. Кн. 1. С. 213-215;

Иванов Й.Св. Иван Рилски и неговият ман-р. София, 1917; он же. Владислав Граматик: Пренасяне тялото на св. Ивана Рилски от Търново в Рила 1469 г. // ДК. 1920. № 1;

Варлаам, еп. Левкийски. Св. Иван велик рилски чудотворец и неговия ман-р. София, 1925;

Сланкаменац П. Легенде о jужнослов. анахоретима // ГСНД. 1925. Кн. 1. Св. 1. С. 215-232;

Ников П. Владислав Граматик - пренасяне мощите на св. Ивана Рилски от Търново до Рилския ман-р // Българска ист. б-ка. София, 1928. Год. 1. Т. 2. С. 165-187;

Смирнов С.Н. Сербские святые в рус. рукописях // Юбил. сб. Рус. Археол. об-ва в Королевстве Югославии. Белград, 1936. С. 161-261;

Трифонов Ю. Бележки върху известията за св. Ивана Рилски // Македонски преглед. София, 1939. Год. 11. Кн. 3/4. С. 77-112; он же. В кой Никопол са били внесени мощите на св. Ивана Рилски в 1469 г. при връщането им от Търново в мънастира // ИИД: Сб. в памет на проф. П. Ников. София, 1940. Кн. 16/18. С. 476-482;

Снегаров И. «Завет» на св. Ивана Рилски // Там же. С. 462-475;

Дуйчев И. Рилският светец и неговата обител. София, 1947

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Иконография

Самое раннее изображение Иоанна Рильского сохранилось на фреске в южной аркосолии притвора Боянской церкви (1259 год), напротив образа преподобного Пахомия Великого: святой представлен как преподобный в монашеских одеждах (мантии, аналаве), старцем с высоким лбом, густыми седыми волосами и недлинной заостренной бородой; правая рука сложена в молитвенном жесте перед грудью с ладонью развернутой вовне, в левой - раскрытый свиток. Возможно, на иконографию этого изображения оказал влияние образ преподобного Иоанна Лествичника, которому Иоанн Рильский уподоблен (Пенкова Б. Образът на св. Йоан Рилски в Боянската църква // Старобългарска лит-ра. София, 2009. Кн. 39/40. С. 163-183).

С крестом и свитком святой изображен на фреске 3-й четверти XIV века в церкви апостола Иоанна Богослова Земенского монастыря (на южной стороне юго-западного столба); во фрагментарно сохранившейся росписи конца ХIV - начала ХV веков в монастыре пророка Илии (Илиенском) близ Софии (на северной стене наоса); на фреске XV века в центре Петра и Павла в Велико-Тырнове.

Большинство икон и фресок с образом Иоанна Рильского и сценами Жития находятся в Рильском монастыре. Фрагмент самого раннего житийного цикла дошел до нас во фресках Хрельевой башни (1335-1343 годы). Фрески иллюстрируют 3 эпизода Жития святого, посвященные его отношениям с царем Петром (927-969 годы): царь посещает отшельника и подносит ему дары; Иоанн Рильский отвергает дары и отказывается видеть царя; Иоанн Рильский передает через послов царя указания, как им увидеть друг друга (царь должен установить палатку на вершине горы, а святой сотворит туман - царь увидит туман, а Иоанн Рильский - палатку).

К ХV веку относится образ Иоанна Рильского из церкви архангела Михаила в селении Сапарево близ города Кюстендил, где он впервые изображен вместе с 2 западно-болгарскими анахоретами. В церкви святого Иоанна Богослова в Погановском монастыре (около 1500 года) святой представлен на северной стене наоса в ряду святых монахов: в рост, с непокрытой головой, с длинной раздвоенной на конце бородой. Сходное по иконографии изображение находится в южной певнице (капелле) церкви святого Николая в селении Вуково близ Кюстендила (ХVI век). В 1559-1560 годах был создан фресковый образ Иоанна Рильского в нартексе церкви святого апостола Андрея на реке Треске (Македония). В церкви святого Феодора Тирона и Феодора Стратилата в селении Добырско близ Самокова (1614 год) сохранились 2 изображения Иоанна Рильского: на фасаде и в южном нефе он представлен в числе преподобных; на голове куколь, в руке свиток. В церкви Сеславского монастыря (1616 год) Иоанн Рильский изображен на южной стене притвора, в ряду святых, в рост, с седыми волосами и длинной раздвоенной бородой, на голове куколь. Также с длинной раздвоенной бородой, но непокрытой головой Иоанн Рильский изображен на южной стене Спасской церкви Алинского монастыря (1626 год). Возможно, тем же мастером выполнен и образ святого в церкви святого Петки в селении Селник в Македонии (20-е годы ХVII века) на южной стене справа от окна. В 1-й половине ХVII века был создан образ Иоанна Рильского на фасаде «старой» Успенской церкви Драгалевского монастыря - седовласый монах с раздвоенной бородой, с крестом в правой руке. В церкви святого Афанасия в селении Журче близ города Дебар в Македонии (1622 год) святой изображен в притворе, на западной стороне северной арки. XVII-XVIII веках датируются близкие по стилю и иконографической схеме, но с разным расположением 10 клейм иконы Иоанна Рильского, хранящиеся в Национальном археологическом музее в Софии и в Музее Рильского монастыря (см.: Болгарская живопись. 1976. С. 70-71. № 93, 94; об иконографии клейм, по сюжетам совпадающих преимущественно с позднейшими гравюрами, см.: Прашков Л. Икони от Рилския ман-р. София, 1974).

Образ Иоанна Рильского представлен в ряде сербских храмов: среди отшельников на западной стене притвора церкви Печской Патриархии (1565 год); в церкви Богородицы Eвергетиды в монастыре Студеница (1568 год); в монастыре Ораховица в Хорватии (1594 год); на северо-западном пилястре притвора в Троицкой церкви Плевлянского монастыря (1592 год); в церкви монастыря Благовещения Кабларского монастыря (1632 год), и в др. Появление этих изображений обычно связывают с восстановлением Печской Патриархии (1557 год). Несколько изображений Иоанна Рильского сохранилось в Румынии: в церкви великомученника Георгия в селении Воронец (1550 год) - на северной стене нартекса; в монастыре Тисмана (1564 год) - в нижнем регистре на южной стене нартекса. Его изображения есть также в митрополии в Сучаве, в монастырской церкви в Молдовице, и др.

В иконописи одно из наиболее ранних изображений Иоанна Рильского датируется 1-й половине XIV века. Икона с поясным образом святого, держащего в правой руке крест, а в левой свернутый свиток, по мнению Г. Парпулова, была написана в 1335-1343 годах для церкви во имя Иоанна Рильского, располагавшейся на верхнем этаже Хрельевой башни (Музей Рильского монастыря; см.: Byzantium: Faith and Power (1261-1557) / Ed. H. С. Evans. N. Y.; New Haven, 2004. P. 194-195. Cat. 114). С крестом и свитком Иоанн Рильский представлен и на житийных иконах из СНХГ и из Рильского монастыря. Его изображали также с Т-образным (игуменским) посохом как главу монашеской общины, например: на иконе конца XVII века (Музей Рильского мон-ря) - необычной чертой этой иконы является изображение Иоанна Рильского в клобуке; на иконе XVIII века (Музей Рильского монастыря) - на кисть руки и посох сделана вотивная накладка из серебра; аналогичная икона работы несомненно того же мастера, но без серебряных накладок находится в местном ряду главного храма скита Пресвятой Богородицы (Ксилургу) на Афоне. Образ Иоанна Рильского с крестом и четками в руках (в числе других святых, рядом со святым Афанасием Александрийским) представлен на правом поле иконы «Богоматерь Умиление» происходящей из церкви Пресвятой Богородицы в Софии (XVIII век, СНХГ). Вместе с юным племянником Лукой Иоанн Рильский изображен на иконах XVII века (София. Национальный археологический музей) и XVIII в. (Музей Рильского мон-ря; см. ниже про гравюры киевского издания 1671 г.).

Древнейший русский единоличный образ Иоанна Рильского происходит из суздальского Спасо-Евфимиева монастыря и датируется 2-й половиной (концом?) XVI века (ЦМИАР; см.: Попов. 1994). Неисследованным остается вопрос об изображениях Иоанна Рильского на русских минейных иконах 2-й половины XVI-XVII веков. Икона XVII (?) века, изображающая Иоанна Рильского в рост в схимническом облачении, подобно преподобному Антонию Печерскому, молящимся Спасителю, с тропарем и кондаком на нижнем поле, а также датами кончины и перенесения мощей из Средеца в Тырново («Трапезон»), стояла у левого клироса московкой ц. Воскресения в Кадашах (Воскресенский Н.А. Прп. Иоанн Рыльский, чудотворец болгарский: Рыльский монастырь в древнее и новое время. М., 1898. С. 12; Дылевский Н. М. Рыльский мон-рь и Россия в XVI-XVII вв.: София, 19742. С. 117. Примеч. 51). Святой упоминается в Азбучной (1678/1679 год) и в Сводной (XVIII век) редакциях русских толковых иконописных подлинников XVIII века (под 19 октября): «…сед, брада доле Иларионовы (прп. Илариона Великого.- Ред.), ризы преподобническия, испод вохра с белилом, рука молебна» (Большаков. Подлинник иконописный. С. 40) с вариантами: «писати с благословенною рукою»; «ризы манатья темнобагрова»; «персты вверх»; «подобен Сергию Радонежскому» (Иванова К. Български, сръбски и молдо-влахийски кирилски ръкописи в сбирката на М. П. Погодин. София, 1981. С. 448-490, 492-494. № 1927-1931, 1942, 2007). Образ Иоанна Рильского (не сохранился) имелся в Новоиерусалимском монастыре (1656 год).

На позднюю (конец XVII - XIX века) иконографию Иоанна Рильского оказала заметное воздействие украинская (киевская) книжная гравюра. В киевском издании 1671 года имеются 2 гравюры с образом Иоанна Рильского, никак не связанные с более ранней (как балканской, так и древнерусской) иконографической традицией изображения этого святого. Первая из них, помещенная перед службой святому, как установил Д. Кенанов, является повторением (с заменой имени) гравюры издания Киево-Печерского патерика 1661 года работы мастера монастыря Илии, изображающей преподобного Нестора Летописца (см.: Украинские книги кирилловской печати XVI-XVIII вв.: Кат. изд., хранящихся в ОР ГБЛ. М., 1981. Вып. 2. Т. 1: Киевские изд. 2-й пол. XVII в. С. 161. № 1162). Вторая гравюра (перед Житием), изображающая Иоанна Рильского с его племянником Лукой, представляет зеркальный вариант (с заменой ряда второстепенных деталей и имен) гравюры «Прпеподобный авва Дорофей и ученик его Досифей» из киевского издания Поучений аввы Дорофея 1628 года (Там же. 1976. Вып. 1. С. 235. № 516); она послужила оригиналом для болгарской храмовой иконы Иоанна Рильского конца XVIII века, хранящейся в музее Рильского монастыря (Болгарская живопись. 1976. С. 84. № 127).

В период болгарского национального возрождения (конец XVIII - XIX века) образ Иоанна Рильского получил известность в искусстве Афона. Изображения святого появились как в болгарском монастыре Зограф и в его скитах, так и в монастырях Хиландар и русском великомученника Пантелеимона. Во 2-й половине XVIII - XIX веках на территории Болгарии и современной Македонии были очень популярны гравюры с образом святого и изображением Рильского (реже Германского) монастыря в окружении клейм из жития Иоанна Рилского или со сценой перенесения его мощей (см.: Томов Е. Българска възражденска щампа. София, 1975. № 138-151; Пандурски. 1977. С. 301); эти иконы на средства монастыря печатались также и в Вене (напр., гравюра 1844 г. с 10 сценами из жития, перенесением мощей и видами обители, см.: Гравюра греч. мира в моск. собраниях: Кат. выст. М., 1997. № 15). В 1-й половине XIX века многочисленные сцены из жизни святого (в том числе успение и перенесение мощей) были помещены в соборе Рильского монастыря.

Изображения Иоанна Рильского сохранились также на предметах прикладного искусства. Так, на лицевой стороне кованого оклада Крупнишского Евангелия 1577 года (Библиотека Рильского монастыря. № 8) Иоанн Рильский представлен с непокрытой головой с короткими волосами, рука лежит на груди. Его образ можно видеть на потире из Врацы (ХVIII век) и на 2 мощехранительницах из Рильского монастыря (ХIХ век). Иоанна Рильского изображали и на различных шитых предметах церковного обихода: хоругвях, поручах и др.

Дополнительная литература:

Грабар А. Боянската църква. София, 1924, 1978р;

Прашков Л. Един стенописен цикъл от житието на Иван Рилски от ХIV в. // Търновска книжовна школа, 1371-1971: Симп., 11-14 окт. 1971 г. София, 1974. С. 429-442; он же. Стенописите в параклиса «св. Иван Рилски» от 1757 г. в Хилендарския ман-р // КМС. 1986. Кн. 3. С. 146-153;

Болгарская живопись IX-XIX вв.: Кат. выст. М., 1976;

Пандурски В. Църковнен историко-археологически музей: (Паметници на изкуството). София, 1977;

Матакиева Т. Образът на св. Иван Рилски в бълг. изобразително изкуство // Изв. на Българска патриаршия. София, 1978. Т. 1. С. 87-116; она же. За някои образи на Иван Рилски в Русия // ДК. 1979. Год. 59. Кн. 12. С. 9-29; она же. Иван Рилски и търновските културни традиции // Векове. София, 1980. Год. 9. Кн. 1. С. 5-15; она же. Българският национален светец в средновек. изобразително изкуство на XIII-XIV в. // История, изкуство и култура на средновек. България. София, 1981. С. 196-210; она же (Матакиева-Лилкова Т.). Житието на Иван Рилски в бълг. изобразително изкуство // Векове. София, 1983. Год. 12. № 6. С. 8-21; Мавродинова Л. Земенската църква: [Св. Йоан Богослов]: История, архитектура, живопись. София, 1980;

Panayotova-Piguet D. La chapelle dans la tour de Krhreliu au monastère de Rila // Byz. 1979. Vol. 49. P. 363-384;

Паскалева-Кабадаева К. Иконы Болгарии. София, 1981. С. 72-73, 166-167, 232-233;

Бакалова Е. Към интерпретацията на най-ранния житиен цикъл за Иван Рилски в изобразителното изкуство // КМС. 1986. Кн. 3. С. 146-154;

Lecaque P. Représentations de Saint Jean de Rila dans les peintures de la Tour de Hrel'o au Monastére de Rila (XIVe siècle) // RES. 1988. Vol. 60. P. 513-517;

Попов Г. В. Древнейшая икона Иоанна Рыльского в России и Дионисий Суздальский: Опыт интерпретации документа кон. XVI в. // Искусство Древней Руси: Проблема иконографии. М., 1994. С. 117-135;

Treasures of Christian Art in Bulgaria / Ed. V. Pace. Sofia, 2001. P. 89, 96-100, 222-223;

Гергова И. Стенописите в Хилендарския параклис св. Йоан Рилски // Светогорска обител Зограф. София, 1999. Т. 3. С. 338-352;

Тодић Б. Српски и балкански светитељи на фрескама XVI в. у Студеници // Словенско средњовек. наслеђе: Зб. посвећен проф. Ђ. Трифуновићу. Београд, 2001. С. 653-664;

Byzantium: Faith and Power (1261-1557) / Ed. H. С. Evans. N. Y.; New Haven, 2004. P. 194-195. Cat. 114; Old Bulgarian Monasteries / Ed. S. Stamov. Sofia, 2008. P. 47-64, 90, 115.

Иллюстрации:

Прп. Иоанн Рильский. Икона. 1335-1343 гг. (Музей Рильского мон-ря);

Прп. Иоанн Рильский. Роспись юж. части галереи Рильского мон-ря. 1847 г.;

Перенесение мощей прп. Иоанна Рильского. Роспись мон-ря. Мастер Н. Образописов. 1863 г.;

Прп. Иоанн Рильский. Роспись нартекса церкви Троянского мон-ря в честь Успения Пресв. Богородицы, Болгария. Мастер Захарий Зограф. 1847;

Прп. Иоанн Рильский, с житием. Икона. XIX (?) (Дряновский мон-рь, Болгария);

Прп. Иоанн Рильский. Роспись придела церкви Благовещения Богородицы Капиновского во имя свт. Николая Чудотворца мон-ря, Болгария. 1864 г.;

Прп. Иоанн Рильский. Икона. 1764 г. (Музей Центра славяно-визант. исследований им. И. Дуйчева);

Прп. Иоанн Рильский. Икона. XVIII в. (Музей Рильского мон-ря);

Прп. Иоанн Рильский. Роспись ц. ап. Иоанна Богослова Земенского мон-ря, Болгария 3-я четв. XIV в.