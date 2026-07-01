ИОАНН ПАРИЖСКИЙ

ИОАНН ПАРИЖСКИЙ Жан Кидор (Johan­nes Parisiensis, Johannes Surdus; Jean de Paris, Jean Quidort) - французский философ и богослов, монах-доминиканец.

Учил­ся в Па­риж­ском университете, в 1284-1286 годах чи­тал лек­ции по «Сен­тен­ци­ям» Пет­ра Лом­бард­ско­го. В за­щи­ту док­три­ны Фо­мы Ак­вин­ско­го на­пи­сал «Ис­прав­ле­ние ис­ка­же­ния "Circa"» («Correcto­ri­um corruptorii "Circa"»), од­на­ко 16 его те­зи­сов бы­ли осу­ж­де­ны в 1286 году. Его трак­тов­ка Ев­ха­ри­стии («Оп­ре­де­ле­ние, ка­саю­щее­ся спо­со­ба су­ще­ст­во­ва­ния те­ла Хри­сто­ва в та­ин­ст­ве ал­та­ря» - «Determinatio de modo existendi corporis Christi in sacramento altaris», 1304 год), позд­нее на­шед­шая со­чув­ст­вие у М. Лю­те­ра , по­влек­ла за со­бой об­ви­не­ние в ере­си.

В хо­де кон­флик­та ме­ж­ду Бо­ни­фа­ци­ем VIII и Фи­лип­пом IV Кра­си­вым Иоанн Парижский на­пи­сал трак­тат «О вла­сти ко­ро­лев­ской и пап­ской» («De potestate regia et papali», 1302/1203 годы) с обос­но­ва­ни­ем вза­им­ной ав­то­но­мии свет­ской и ду­хов­ной вла­стей как двух рав­но не­об­хо­ди­мых эле­мен­тов хри­сти­ан­ско­го ми­ра, имею­щих еди­ное Бо­же­ст­вен­ное про­ис­хо­ж­де­ние, но слу­жа­щих для дос­ти­же­ния раз­ных це­лей. Су­ще­ст­во­ва­ние го­су­дар­ст­ва вы­те­ка­ет из при­ро­ды че­ло­ве­ка, и ко­ро­лев­ская власть, опи­раю­щая­ся на ес­те­ст­вен­ное пра­во (lex naturalis), не ну­ж­да­ет­ся в оп­рав­да­нии или ру­ко­водстве со сто­ро­ны Церк­ви. Ду­хов­ная власть, пе­ре­дан­ная Хри­стом Церк­ви, в свою оче­редь, не мо­жет за­ви­сеть от какого-либо кон­тро­ля со сто­ро­ны го­су­дар­ст­ва, и по­сколь­ку сверх­при­род­ная цель - спа­се­ние и бла­жен­ст­во в бу­ду­щей жиз­ни - еди­на для всех лю­дей, столь же еди­ной и все­об­щей долж­на быть и хри­сти­ан­ская Цер­ковь. При этом как ко­роль, на­де­ляе­мый вер­хов­ной вла­стью на­ро­дом, мо­жет быть низ­ло­жен, ес­ли он не соз­да­ёт не­об­хо­ди­мые для бла­га об­ще­ст­ва ус­ло­вия, так же об­сто­ит де­ло и с па­пой, из­би­рае­мым со­об­ще­ст­вом хри­сти­ан.