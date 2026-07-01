ИОАНН ПАРИЖСКИЙ
ИОАНН ПАРИЖСКИЙ Жан Кидор (Johannes Parisiensis, Johannes Surdus; Jean de Paris, Jean Quidort) - французский философ и богослов, монах-доминиканец.
Учился в Парижском университете, в 1284-1286 годах читал лекции по «Сентенциям» Петра Ломбардского. В защиту доктрины Фомы Аквинского написал «Исправление искажения "Circa"» («Correctorium corruptorii "Circa"»), однако 16 его тезисов были осуждены в 1286 году. Его трактовка Евхаристии («Определение, касающееся способа существования тела Христова в таинстве алтаря» - «Determinatio de modo existendi corporis Christi in sacramento altaris», 1304 год), позднее нашедшая сочувствие у М. Лютера, повлекла за собой обвинение в ереси.
В ходе конфликта между Бонифацием VIII и Филиппом IV Красивым Иоанн Парижский написал трактат «О власти королевской и папской» («De potestate regia et papali», 1302/1203 годы) с обоснованием взаимной автономии светской и духовной властей как двух равно необходимых элементов христианского мира, имеющих единое Божественное происхождение, но служащих для достижения разных целей. Существование государства вытекает из природы человека, и королевская власть, опирающаяся на естественное право (lex naturalis), не нуждается в оправдании или руководстве со стороны Церкви. Духовная власть, переданная Христом Церкви, в свою очередь, не может зависеть от какого-либо контроля со стороны государства, и поскольку сверхприродная цель - спасение и блаженство в будущей жизни - едина для всех людей, столь же единой и всеобщей должна быть и христианская Церковь. При этом как король, наделяемый верховной властью народом, может быть низложен, если он не создаёт необходимые для блага общества условия, так же обстоит дело и с папой, избираемым сообществом христиан.