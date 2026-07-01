ИОАНН ОРФАНОТРОФ

Иоанн Орфанотроф (греч. Ἰωάννης ὁ Ὀρφανοτρόφος) (? — 13.05.1043, Лесбос) — политический деятель Византии XI в., евнух при константинопольском дворе нескольких императоров.

Старший из пяти сыновей из незнатной семьи землевладельцев Пафлагонии. По другой версии, из семьи трапезидов — менял и ростовщиков, а возможно и фальшивомонетчиков. Вероятно, родители в юношеском возрасте сделали его евнухом и отправили в Константинополь, что в то время было одной из немногих возможностей для незнатного провинциала получить придворную должность. При Василии II Болгаробойце (976—1025) И. О. занимал должность протонотария — главы дворцовой канцелярии. Способствовал восхождению на трон Романа III Аргира (1028—1034), который сделал его сенатором и назначил на высшую для евнуха должность — препозита священной опочивальни, т. е. смотрителя личных покоев императора. Благодаря близости к императору укрепил свое влияние и пристроил при дворе младшего брата Михаила, ставшего фаворитом императрицы Зои Порфирородной . Возможно, И. О. был в числе организаторов убийства Романа II, он же убедил овдовевшую Зою немедленно объявить Михаила своим мужем и короновать его как Михаила IV Пафлагона (1034—1041). Здоровье Михаила, страдавшего эпилепсией, ухудшалось, и постепенно И. О. сосредоточил в своих руках бразды правления империей, хотя официально занимал при брате невысокую должность орфанотрофа (дословно «питающий сирот») — попечителя сиротских учреждений. И. О. назначал многочисленных родственников на высшие духовные и светские должности. И сам в 1037 безуспешно пытался занять место Константинопольского патриарха. Находясь на вершине власти, он ужесточил сбор налогов, добился увеличения поступлений в казну, но этим вызвал недовольство населения, вылившееся в вооруженное восстание в Болгарии.

Видя ухудшение здоровья императора, И. О. подыскал ему приемника — своего племянника Михаила Калафата и убедил бездетную императрицу усыновить его и возвести в звание кесаря. После смерти Михаила IV Михаил Калафат был провозглашен императором. Отношения с племянником у И. О. не сложились. Вскоре он был отстранен от власти и сослан на о. Лесбос, где 2 мая 1043 по приказу уже нового императора Константина IX Мономаха был ослеплен и вскоре умер.

Лит.: Литаврин Г. Г. Восстание в Константинополе в апреле 1042 г. // Византийский временник. Т. 33. 1972. С. 33—46. Brand Ch. M., Kahzdan A., Cutler A. John the Orphanotrophos // Oxford Dictionary of Byzantium. Vol. 2. New York, 1991. P. 1070. Ringrose K. M. The Perfect Servant: Eunuchs and the Social Construction of Gender in Byzantium. Chicago, 2003.