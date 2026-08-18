ИОАНН МАВРОПОД

ИОА́НН МАВРОПО́Д (греч. ’Ιωάννης Μαυρόπους) - ви­зантийский пи­са­тель, ри­тор, об­щественный дея­тель.

Из знат­ной се­мьи в Паф­ла­го­нии ; большую часть жиз­ни про­вёл в Кон­стан­ти­но­по­ле. Пре­по­да­вал в ос­но­ван­ной им ча­ст­ной шко­ле, за­тем в Кон­стан­ти­но­поль­ском университете, вос­ста­нов­лен­ном в 1045 году при уча­стии Иоанна Мавропода. Бла­го­да­ря уче­ни­ку и дру­гу Ми­хаи­лу Псел­лу стал при­бли­жён­ным императора Кон­стан­ти­на IX Мо­но­ма­ха . Был ми­тро­по­ли­том Ев­ха­ит­ским (около 1050-1075 годов); в кон­це жиз­ни вновь вер­нул­ся в Кон­стан­ти­но­поль.

Литературное твор­че­ст­во Иоанна Мавропода вклю­ча­ет как цер­ков­ные (ка­но­ны, про­по­ве­ди, жи­тия), так и свет­ские со­чи­не­ния (эпи­грам­мы, ора­тор­ская и эпи­сто­ляр­ная про­за, учеб­ная ли­те­ра­ту­ра). Литературный стиль от­ли­ча­ет со­че­та­ние жи­вой об­раз­но­сти и учё­но­сти. Иоанн Мавропод воз­ро­дил жанр по­ли­тической ре­чи. В сво­ей ли­те­ра­тур­ной и пре­по­да­ва­тель­ской дея­тель­но­сти Иоанн Мавропод был по­сле­до­ва­тель­ным про­па­ган­ди­стом ан­тич­но­го на­сле­дия. Зна­ме­ни­той ста­ла эпи­грам­ма, в ко­то­рой Иоанн Мавропод об­ра­ща­ет­ся к Хри­сту с прось­бой по­ми­ло­вать «языч­ни­ков» Пла­то­на и Плу­тар­ха .

Сочинения:

The Letters / Ed. A. Karpozilos. Thessa­lonike, 1990.