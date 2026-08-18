ИОАНН МАВРОПОД
ИОА́НН МАВРОПО́Д (греч. ’Ιωάννης Μαυρόπους) - византийский писатель, ритор, общественный деятель.
Из знатной семьи в Пафлагонии; большую часть жизни провёл в Константинополе. Преподавал в основанной им частной школе, затем в Константинопольском университете, восстановленном в 1045 году при участии Иоанна Мавропода. Благодаря ученику и другу Михаилу Пселлу стал приближённым императора Константина IX Мономаха. Был митрополитом Евхаитским (около 1050-1075 годов); в конце жизни вновь вернулся в Константинополь.
Литературное творчество Иоанна Мавропода включает как церковные (каноны, проповеди, жития), так и светские сочинения (эпиграммы, ораторская и эпистолярная проза, учебная литература). Литературный стиль отличает сочетание живой образности и учёности. Иоанн Мавропод возродил жанр политической речи. В своей литературной и преподавательской деятельности Иоанн Мавропод был последовательным пропагандистом античного наследия. Знаменитой стала эпиграмма, в которой Иоанн Мавропод обращается к Христу с просьбой помиловать «язычников» Платона и Плутарха.
Сочинения:
The Letters / Ed. A. Karpozilos. Thessalonike, 1990.