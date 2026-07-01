ИОАНН МАЛАЛА (греч. ’Ιωᾴννης Μαλᾴλας; сир. «оратор», «судья»)

Восточно-римский историк VI в. сирийского происхождения.

И.М. получил образование в риторской школе в Антиохии (Антакья), где, по-видимому, позднее состоял чиновником. В 530-е гг. или вскоре после 540 г. И.М. оказался в Константинополе .

Перу И.М. принадлежит «Хронография» в 18 книгах – всемирная хроника от сотворения мира, обрывающаяся на 563 г. (в некоторых списках рассказ доведен до 565 г., хотя, возможно, существовало продолжение и до 574 г.). Компилятивное сочинение И.М. самостоятельно и наиболее ценно лишь в заключительном разделе (18-я книга), посвященном царствованию Юстиниана I, которое описывается с официально-ортодоксальных позиций. Причудливо соединяя языческую мифологию и христианскую догматику, И.М. старается изложить материал просто и доступно. Стремясь рационализировать предание, И.М. смешивает легендарных и исторических персонажей и допускает грубые ошибки и анахронизмы. Тем не менее, повествовательная ясность и стилистическая безыскусность обеспечили труду И.М. большую популярность: он был переведен на грузинский и славянский языки, причем славянская версия X – XI вв. восходит к более подробному варианту, чем единственная сохранившаяся греческая рукопись «Хронографии», датированная XII в.

Сочинения:

Иоанн Малала. Хронография. Книги XIII – XVIII / Отв. ред. Н.Н. Болгов; cост. Н.Н. Болгов, А.М. Болгова, А.В. Кобзева, К.О. Попков // Мир поздней античности. Документы и материалы. Вып. 2. Белгород, 2014;

The Chronicle of John Malalas / Transl. by E. Jeffreys, M. Jeffreys, R. Scott et al. Melbourne, 1986;

Ioannis Malalae Chronographia / Ed. J. Thurn // Corpus Fontium Historiae Byzantinae. New York, 2000.

Автор статьи: А. Н. Слядзь