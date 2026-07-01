ИОАНН (МАКСИМОВИЧ, митрополит)
ИОАНН (Максимович) - митрополит Сибирский (1711-1715 года), духовный писатель, просветитель, церковный деятель, святой Русской православной церкви.
Из семьи украинского шляхтича Максима Васильковского. После окончания Киево-Могилянской академии преподавал в ней поэтику и риторику в латинских классах. Пострижен в монахи киево-печерским архимандритом Иннокентием (Гизелем), в сан иеромонаха рукоположен черниговским архиепископом Лазарем (Барановичем). В 1677 году в составе украинской делегации посетил Москву, входил в состав посольства к царю Фёдору Алексеевичу с просьбой о помощи в борьбе с османской агрессией. В 1681 году назначен наместником брянского Свенского монастыря; с середины 1690-х годов архимандрит черниговского Елецкого монастыря; в 1697 году рукоположен в архиепископы Черниговского. В 1708 году, во время заговора гетмана И.С. Мазепы, принял сторону Петра I, предал изменника анафеме, участвовал в выборах нового гетмана - И.И. Скоропадского. Хотя Мазепа пытался представить Иоанна своим тайным сторонником, Пётр I признал его непричастным к заговору, однако вскоре отправил в почётную ссылку в Тобольск, сделав митрополитом Сибирским (1711 год). В Сибири Иоанн вёл миссионерскую деятельность среди остяков, вогулов, сибирских татар; принимал участие в организации православной миссии в Пекине (1715 год).
Иоанн известен как ревностный поборник просвещения: основал Черниговскую духовную семинарию (1700 год), заботился о деятельности школы в Тобольске и типографии в Чернигове. Находился в дружеских и творческих связях с митрополитом Киевским Варлаамом Ясинским, писателем иеромонахом Ипполитом Вишенским, Димитрием Ростовским, Стефаном Яворским и др. Состоял в переписке с Петром I, молдавским господарем Михаем Раковицей, валашским господарем Константином Брынковяну, патриархами Киприаном Константинопольским, Хрисанфом Иерусалимским, Герасимом II Александрийским, Иоакимом Московским. Иоанн - один из наиболее известных писателей начала XVIII века, развивавших традиции украинского и московского барокко. Его перу принадлежит 10 книг житий, проповедей, похвальных слов, поучений, богословских трактатов и переводных произведений. Наиболее известны: «Алфавит» (1705 год) - стихотворный сборник житий святых; «Богородице Дево» (1707 год) - толкование канона и описание чудес Богородицы; «Синаксарь» (1710 год), посвящённый Полтавской победе; перевод книги Иоанна Гергарда «Богомыслие» (1710 год).
В 1916 году состоялась канонизация Иоанна. День памяти – 10(23) июня.