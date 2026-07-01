ИОАНН (МАКСИМОВИЧ, митрополит)

ИОАНН (Мак­си­мо­вич) - ми­тро­по­лит Си­бир­ский (1711-1715 года), ду­хов­ный пи­са­тель, про­све­ти­тель, цер­ков­ный дея­тель, свя­той Русской пра­во­слав­ной церк­ви.

Из се­мьи украинского шлях­ти­ча Мак­си­ма Ва­силь­ков­ско­го. По­сле окон­ча­ния Кие­во-Мо­ги­лян­ской ака­де­мии пре­по­да­вал в ней по­эти­ку и ри­то­ри­ку в латинских клас­сах. По­стри­жен в мо­на­хи кие­во-пе­чер­ским ар­химандритом Ин­но­кен­ти­ем (Ги­зе­лем), в сан ие­ро­мо­на­ха ру­ко­по­ло­жен чер­ни­гов­ским ар­хи­епископом Ла­за­рем (Ба­ра­но­ви­чем). В 1677 году в со­ста­ве украинской де­ле­га­ции по­се­тил Мо­ск­ву, вхо­дил в со­став по­соль­ст­ва к ца­рю Фё­до­ру Алек­се­е­ви­чу с прось­бой о по­мощи в борь­бе с ос­ман­ской аг­рес­си­ей. В 1681 году на­зна­чен на­ме­ст­ни­ком брян­ско­го Свен­ско­го монастыря; с середины 1690-х годов ар­хи­ман­д­рит чер­ни­гов­ско­го Елец­ко­го монастыря; в 1697 году ру­ко­по­ло­жен в ар­хи­епископы Чер­ни­гов­ско­го. В 1708 году, во вре­мя за­го­во­ра гет­ма­на И.С. Ма­зе­пы , при­нял сто­ро­ну Пет­ра I, пре­дал из­мен­ни­ка ана­фе­ме, уча­ст­во­вал в вы­бо­рах но­во­го гет­ма­на - И.И. Ско­ро­пад­ско­го. Хо­тя Ма­зе­па пы­тал­ся пред­ста­вить Иоанна сво­им тай­ным сто­рон­ни­ком, Пётр I при­знал его не­при­ча­ст­ным к за­го­во­ру, од­на­ко вско­ре от­пра­вил в по­чёт­ную ссыл­ку в То­больск, сде­лав ми­тро­по­ли­том Си­бир­ским (1711 год). В Си­би­ри Иоанн вёл мис­сио­нер­скую дея­тель­ность сре­ди ос­тя­ков, во­гу­лов, си­бир­ских та­тар; при­ни­мал уча­стие в ор­га­ни­за­ции пра­во­слав­ной мис­сии в Пе­ки­не (1715 год).

Иоанн из­вес­тен как рев­но­ст­ный по­бор­ник про­све­ще­ния: ос­но­вал Чер­ни­гов­скую ду­хов­ную се­ми­на­рию (1700 год), за­бо­тил­ся о дея­тель­но­сти шко­лы в То­боль­ске и ти­по­гра­фии в Чер­ни­го­ве. На­хо­дил­ся в дру­же­ских и твор­че­ских свя­зях с митрополитом Ки­ев­ским Вар­лаамом Ясин­ским, писателем иеро­мо­на­хом Ип­по­ли­том Ви­шен­ским, Ди­мит­ри­ем Рос­тов­ским, Сте­фа­ном Явор­ским и др. Со­сто­ял в пе­ре­пис­ке с Пет­ром I, молдавским гос­по­да­рем Ми­ха­ем Ра­ко­ви­цей, ва­лаш­ским гос­по­да­рем Кон­стан­ти­ном Брын­ко­вя­ну, пат­ри­ар­ха­ми Ки­приа­ном Кон­стан­ти­но­поль­ским, Хри­сан­фом Ие­ру­са­лим­ским, Ге­ра­си­мом II Алек­сан­д­рий­ским, Ио­а­ки­мом Мо­с­ков­ским. Иоанн - один из наи­бо­лее из­вест­ных пи­са­те­лей начала XVIII века, раз­ви­вав­ших тра­ди­ции украинского и московского ба­рок­ко. Его пе­ру при­над­ле­жит 10 книг жи­тий, про­по­ве­дей , по­хваль­ных слов, по­уче­ний, бо­го­слов­ских трак­та­тов и пе­ре­вод­ных про­из­ве­де­ний. Наи­бо­лее из­вест­ны: «Ал­фа­вит» (1705 год) - сти­хотворный сбор­ник жи­тий свя­тых; «Бо­го­ро­ди­це Де­во» (1707 год) - тол­ко­ва­ние ка­но­на и опи­са­ние чу­дес Бо­го­ро­ди­цы; «Си­нак­сарь» (1710 год), по­свя­щён­ный Пол­тав­ской по­бе­де; пе­ре­вод кни­ги Ио­ан­на Гер­гар­да «Бо­го­мыс­лие» (1710 год).

В 1916 году со­стоя­лась ка­но­ни­за­ция Иоанна. День па­мя­ти – 10(23) ию­ня.