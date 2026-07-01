ИОАНН (МАКСИМОВИЧ, архиепископ)
ИОАНН (Михаил Борисович Максимович) - архиепископ Шанхайский и Сан-Францисский.
Из дворянской семьи. Образование получил в Полтавском кадетском корпусе, а затем на юридическом факультете Харьковского университета. После Гражданской войны 1917-1922 годов оказался в Сербии, где в 1925 году окончил богословский факультет Белградского университета. Пострижен в монахи в 1926 году в мильковском Введенском монастыре в честь своего предка - святого Русской православной церкви cвятого Иоанна (Максимовича), митрополита Сибирского. До 1929 года законоучитель в сербской гимназии в городе Велика-Кикинда (ныне Кикинда). Преподаватель и воспитатель в духовной семинарии Святого апостола Иоанна Богослова Охридской епархии в городе Битола (Сербия).
В 1934 году иеромонах Иоанн рукоположен в епископы и направлен в Шанхай.
С приходом в Китае к власти коммунистов Иоанн добился разрешения на въезд в США и другие страны русских эмигрантов, нашедших времеменное убежище на островах Самар и Тубабао. В 1951 году назначен правящим архиереем Западно-европейского экзархата Русской зарубежной церкви. При его участии в Западной Европе был построен храм-памятник Святого праведного Иова Многострадального (Брюссель). С 14 августа 1963 года архиепископ Сан-Францисский. Здесь при нём осуществилось строительство кафедрального собора в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость», в крипте которого впоследствии похоронен. 2 июля 1994 причислен Русской православной церковью за границей к лику святых.
Сочинения:
Слова иже во святых отца нашего Иоанна, архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского, чудотворца / Сост. прот. П. Перекрестов. Сан-Франциско, 1994.