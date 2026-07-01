ИОАНН (МАКСИМОВИЧ, архиепископ)

ИОАНН (Михаил Борисович Мак­си­мо­вич) - ар­хи­епи­скоп Шан­хай­ский и Сан-Фран­цис­ский.

Из дво­рян­ской се­мьи. Об­ра­зо­вание по­лу­чил в Пол­тав­ском ка­дет­ском кор­пу­се, а за­тем на юри­дическом факультете Харь­ков­ско­го университета. По­сле Гражданской вой­ны 1917-1922 годов ока­зал­ся в Сер­бии, где в 1925 году окон­чил бо­го­слов­ский факультет Бел­град­ско­го университета. По­стри­жен в мо­на­хи в 1926 году в миль­ков­ском Вве­ден­ском монастыре в честь сво­его пред­ка - свя­то­го Русской пра­во­слав­ной церк­ви cвятого Ио­ан­на (Мак­си­мо­ви­ча), митрополита Си­бир­ско­го. До 1929 года за­ко­но­учи­тель в сербской гим­на­зии в городе Ве­ли­ка-Ки­кин­да (ны­не Ки­кин­да). Пре­по­да­ва­тель и вос­пи­та­тель в ду­хов­ной се­ми­на­рии Святого апостола Ио­ан­на Бо­го­сло­ва Ох­рид­ской епар­хии в городе Би­тола (Сер­бия).

В 1934 году ие­ро­мо­нах Иоанн ру­ко­по­ло­жен в епи­ско­пы и на­прав­лен в Шан­хай.

С при­хо­дом в Ки­тае к вла­сти ком­му­ни­стов Иоанн до­бил­ся раз­ре­ше­ния на въезд в США и другие стра­ны русских эмиг­ран­тов, на­шед­ших времеменное убе­жи­ще на ост­ро­вах Са­мар и Ту­ба­бао. В 1951 году на­зна­чен пра­вя­щим ар­хие­ре­ем Западно-ев­ропейского эк­зар­ха­та Русской за­ру­беж­ной церк­ви. При его уча­стии в Западной Ев­ро­пе был по­стро­ен храм-па­мят­ник Святого пра­вед­но­го Ио­ва Мно­го­стра­даль­но­го (Брюс­сель). С 14 августа 1963 года ар­хиепи­скоп Сан-Фран­цис­ский. Здесь при нём осу­ще­ст­ви­лось строи­тель­ст­во ка­фед­раль­но­го со­бо­ра в честь ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Всех Скор­бя­щих Ра­дость», в крип­те ко­то­ро­го впо­след­ст­вии по­хо­ро­нен. 2 июля 1994 при­чис­лен Русской пра­во­слав­ной цер­ко­вью за гра­ни­цей к ли­ку свя­тых.

Сочинения:

Сло­ва иже во свя­тых от­ца на­ше­го Ио­ан­на, ар­хи­епи­ско­па Шан­хай­ско­го и Сан-Фран­цис­ско­го, чу­до­твор­ца / Сост. прот. П. Пе­ре­кре­стов. Сан-Фран­ци­ско, 1994.