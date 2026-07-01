ИОАНН ЛЮКСЕМБУРГСКИЙ

Иоанн Люксембургский (люксемб. Jang de Blannen. фр. Jean de Luxembourg, чеш. Jan Lucemburský, нем. Johann von Luxemburg, лат. Iohannes Luxemburgensis, также Иоанн Богемский, Иоанн Слепой) (10.08.1296, Люксембург — 26.08.1346, Креси) — граф Люксембургский и король Чешский (с 1310).

Cын императора Генриха VII и Маргариты Брабантской. Воспитание получил при французском дворе, с которым его семья имела тесные связи (сестра И. Л. вышла замуж за короля Карла IV, дочь Бона впоследствии стала женой Иоанна II Доброго ). В августе 1310 в Шпейере был заключен брак И. Л. с наследницей чешского престола Элишкой (Елизаветой); после того как муж ее старшей сестры Анны был смещен знатью, отец объявил И. Л. чешским королем. И. Л. с трудом водворился на чешском троне и был вынужден идти на уступки местной знати, в распри которой оказалась втянутой и его жена. В конце концов И. Л. сделал своим наместником в Чехии старшего сына Вацлава (в будущем императора Карла IV ), сам же находился в основном за ее пределами. В его отношениях с соседями и другими политическими силами чередовались периоды союзов и конфронтации. Первоначально И. Л. поддерживал избранного императором в 1314, после смерти его отца, Людвига Баварского, что позволило ему приобрести Эгер в Венгрии. Он участвовал в походах Тевтонского ордена в Литву и во владения польского короля Владислава Локетка; отношения с Польшей были улажены только в 1335 при сыне Владислава Казимира III , который признал присоединение Силезии к Чехии. В качестве преемника своего отца, Генриха Люксембургского, И. Л. приступил к созданию собственной территориальной базы в Италии, пользуясь противоречиями между Людвигом Баварским, папой и французским королевским домом, а также распрями между итальянскими коммунами и синьориями. В 1330—1333 с помощью сына Карла ему удалось подчинить себе ряд городов в Сев. Италии, но удержать их оказалось невозможно. Отношения с императором Людвигом ухудшились из-за Тирольского вопроса: второй сын И. Л., Иоганн Генрих, заключил брак с наследницей герцогства Тироль Маргаритой, но супружество оказалось неудачным и Маргарита, не получив развода, вышла замуж вторично за сына императора, маркграфа Бранденбургского (1341); этот конфликт разрешился только спустя десятилетия.

Наиболее дружественные связи сохранялись у И. Л. с французскими королями, с которыми в 1332 он вступил в военный союз. На их стороне он участвовал в событиях Столетней войны и даже был губернатором Лангедока в 1339—1341. В памяти современников и потомков И. Л. остался как идеал короля-рыцаря, он был участником многочисленных турниров, в ходе которых лишился одного глаза, а затем и вовсе потерял зрение. В катастрофической для французов битве при Креси 26 августа 1346 И. Л. принял героическую смерть, попросив, чтобы его доставили в гущу боя. В сражении участвовал и сын И. Л. Карл, незадолго до этого избранный римским королем, он был легко ранен и спасся.

Останкам И. Л. была уготована столь же неспокойная судьба, как ему самому при жизни; их неоднократно передавали из рук в руки, только в 1946 они были перенесены в собор Нотр-Дам в Люксембурге.

Лит.: Cazelle R. Jean l’Aveugle, comte de Luxembourg, roi de Bohême. Bourges, 1947 (рус. пер. 2004); Johann der Blinde. Graf von Luxemburg, König von Böhmen. 1296—1346. Tagungsband der 9es Journées lotharingiennes. 22.—26. Oktober 1996/ Hrsg. von M. Pauly. Luxembourg, 1997. Spěvаček J. Jan Lucemburský a jeho doba. Praha, 1994. Sütterlin K. König Johann. Ritter auf dem Schauplatz Europa. Landau-in-der-Pfalz, 2003.