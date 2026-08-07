ИОАНН КУКУЗЕЛЬ

ИОА́НН КУКУЗЕ́ЛЬ (’Ιωάννης Κουϰουζέλης) - византийский и болгарский ком­по­зи­тор (ме­лург) и тео­ре­тик му­зы­ки.

Био­гра­фические под­роб­но­сти из­вест­ны толь­ко по ано­ним­но­му жи­тию XVI века. Пред­по­ло­жи­тель­но учил­ся у Ио­ан­на Гли­ки. Пел в Кон­стан­ти­но­по­ле при императорском дво­ре, за не­обы­чай­но кра­си­вый го­лос был про­зван со­вре­мен­ни­ка­ми «ан­ге­ло­глас­ным». На вер­ши­не карь­е­ры ос­та­вил сто­ли­цу, стал мо­на­хом-от­шель­ни­ком в Ве­ли­кой Лав­ре на Афо­не . Со­хра­ни­лось около 90 музыкальных со­чи­не­ний для пра­во­слав­ной церк­ви, из ко­то­рых са­мые из­вест­ные - «Боль­шой исон» (ди­дак­тические на­зна­че­ния), «Бол­гар­ский по­ли­елей» (ав­тор­ст­во ос­па­ри­ва­ет­ся), «Хе­ру­вим­ская песнь».

Ре­фор­ма­тор ви­зантийской тра­ди­ции, Иоанн Кукузель от­ре­дак­ти­ро­вал ир­мо­ло­гий и другие оби­ход­ные кни­ги, в том числе до­бил­ся луч­шей кор­ре­ля­ции му­зы­ки и мо­лит­во­слов­но­го тек­ста, упо­ря­до­чил сис­те­му музыкальной но­та­ции. Пес­но­пе­ния ка­ло­фо­ни­че­ско­го сти­ля (боль­шой про­тя­жён­но­сти, со слож­ной и изы­скан­ной ме­ло­дической ли­ни­ей), под­пи­сан­ные име­нем Иоанна Кукузеля, со­хра­ни­лись главным образом в от­ре­дак­ти­ро­ван­ном им сти­хи­ра­ре и «Ако­лу­фи­ях» (от греч. ἀϰόλουθον - по­сле­до­ва­ние) - кни­ге но­во­го ти­па, вве­дён­но­го Иоанном Кукузелем (сбор­ник не­из­ме­няе­мых пес­но­пе­ний су­точ­но­го оби­хо­да, со­дер­жит так­же вве­де­ние ди­дак­тического ха­рак­те­ра с из­ло­же­ни­ем тео­рии гла­сов).

Сре­ди других тру­дов Иоанна Кукузеля - «Нау­ка о пе­нии и пев­че­ские зна­ки со всем за­ко­но­по­ло­же­ни­ем для ру­ки и со всем уст­рой­ст­вом пе­ния».