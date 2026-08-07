ИОАНН КУКУЗЕЛЬ
ИОА́НН КУКУЗЕ́ЛЬ (’Ιωάννης Κουϰουζέλης) - византийский и болгарский композитор (мелург) и теоретик музыки.
Биографические подробности известны только по анонимному житию XVI века. Предположительно учился у Иоанна Глики. Пел в Константинополе при императорском дворе, за необычайно красивый голос был прозван современниками «ангелогласным». На вершине карьеры оставил столицу, стал монахом-отшельником в Великой Лавре на Афоне. Сохранилось около 90 музыкальных сочинений для православной церкви, из которых самые известные - «Большой исон» (дидактические назначения), «Болгарский полиелей» (авторство оспаривается), «Херувимская песнь».
Реформатор византийской традиции, Иоанн Кукузель отредактировал ирмологий и другие обиходные книги, в том числе добился лучшей корреляции музыки и молитвословного текста, упорядочил систему музыкальной нотации. Песнопения калофонического стиля (большой протяжённости, со сложной и изысканной мелодической линией), подписанные именем Иоанна Кукузеля, сохранились главным образом в отредактированном им стихираре и «Аколуфиях» (от греч. ἀϰόλουθον - последование) - книге нового типа, введённого Иоанном Кукузелем (сборник неизменяемых песнопений суточного обихода, содержит также введение дидактического характера с изложением теории гласов).
Среди других трудов Иоанна Кукузеля - «Наука о пении и певческие знаки со всем законоположением для руки и со всем устройством пения».