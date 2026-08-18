ИОАНН КСИР

ИОАНН КСИР (греч. ᾿Ιωάννης ὁ Ξηρός) - византийский мелург.

Сведений о личности Иоанна Ксира немного. Определение времени жизни основывается на самом раннем упоминании его имени в Аколуфии (Пападики) 1336 года (Athen. Bibl. Nat. 2458). В византийских и поствизантийских рукописях он упоминается как Иоанн Ксир или Ксир. В некоторых поствизантийских списках, например в Анастасиматарии Хрисафа Нового - Анфологии 1-й половины XVIII века (Ath. Gregor. 25. Fol. 6) и в Пападики 1743 года (Meteor. S. Stephan. 52. Fol. 6v - 7), Иоанн Ксир назван доместиком , однако таких случаев немного, и эти рукописи - поздние, следовательно, можно только предполагать, что Иоанн Ксир занимал эту должность. Писцы и протопсалты поствизантийского периода, например протопсалт Иоанн Трапезундский (смотри рукопись Meteor. S. Stephan. 52), приписывали Иоанну Ксиру должность доместика из-за наличия в рукописях составленных им методов метрофонии, необходимых для обучения певчему искусству и для тренировки учеников. Составление таких песнопений было связано с педагогической деятельностью Иоанна Ксира, а сами методы характеризуют его не только как мелурга, но и как талантливого учителя пения (διδάσκαλος τῆς μουσικῆς), функции которого к XIII веку перешли к доместику (обязанности последнего заключались в управлении хором и в обучении певчих; смотри дополнение к статье «Доместик»: ПЭ. Т. 16. С. 751). Известны 5 методов метрофонии Иоанна Ксира, которые располагаются по 1, 2 или 3 в основной части Протеории Пападики или Анфологии. Включение методов Иоанна Ксира в Протеории свидетельствует о широком признании его педагогических заслуг, а встречающиеся в рукописях при методах ремарки (ὠφέλιμος (полезный) - Ath. Xeropot. 307. Fol. 11, 1767 г.; ὠφελιμώτατος (полезнейший) - Ydra. Iliou. 597 (33). Fol. 6v, конец XVII века) подтверждают практическое значение этих песнопений.

Творческое наследие Иоанна Ксира как мелурга достаточно обширно: ему также принадлежат песнопения в пападическом стиле: стихи 1-й и 2-й «Славы:» 1-й кафизмы, калофоническая стихира Сорока мученикам Севастийским. Его имя упоминается в связи с рядом аллагм (термин, встречающийся в рукописях, где присутствует смена мелоса или внутри одного гласа, или при переходе в др. глас) в рукописи Athen. Bibl. Nat. 2458 (Fol. 11v - 22v), среди имен известных учителей и мелургов - Иоанна Кукузеля , Георгия Панарета, Ксена Корониса, Иоанна Цакнопула и Георгия Контопетриса, а также в рукописи XVIII века (Athen. Bibl. Nat. 2175. Fol. 69v) в качестве автора калофонических стихов Пс 2. Устойчивая фиксация сочинений Иоанна Ксира в рукописях XIV-XVIII веков свидетельствует о его выдающейся роли в истории певчего искусства.

Известны следующие методы метрофонии Иоанна Ксира: «Святая Троица, помогай ми» (῾Αγία Τριὰς βοήθησόν μοι) на 2-й плагальный глас νενανώ (Ath. Iver. 973. Fol. 12v, начало XV века; БАН. РАИК. № 154. Л. 6, 1430 г.; Ath. Philoth. 122. Fol. 11v, 1-я половина XV века; Meteor. Metamorph. 203. Fol. 12, середина XV века; Ath. Doch. 315. Fol. 7v, конец XVII - начало XVIII веков), «Святии вси, помогайте ми» (῞Αγιοι πάντες βοήθησατέ μοι) на 2-й плагальный глас νενανώ (БАН. РАИК. № 154. Л. 6; Ath. Philoth. 122. Fol. 11v; Meteor. Metamorph. 56. Fol. 42, 1580 г.; 203. Fol. 12; Ath. Karakal. 237. Fol. 20, 2-я половина XVII века; Ath. Iver. 970. Fol. 5, 1686 г.; 973. Fol. 12v; Ath. Doch. 315. Fol. 7v; 386. Fol. 10, середина XVII века; 337. Fol. 5, 1764 г.; Lesb. Leim. 238. Fol. 5v, около 1700 года; 279. Fol. 10v - 11, 1725-1740 годы; 459. Fol. 6v, около 1700 года; РНБ. Греч. № 203. Л. 6 об., начало XVIII века; № 711. Л. 8, XVIII век; Ath. Xeropot. 329. Fol. 5, 1-я половина XVIII века; 307. Fol. 12, 1767 г.; Ath. Сutl. 414. Fol. 10, середина XVIII века; Lesb. Leim. 8. Fol. 17, конец XVIII века), «Владычице Богородице, помогай ми» (Δέσποινα Θεοτόκε βοήθησόν μοι) на 2-й плагальный глас νενανώ (Ath. Iver. 973. Fol. 12v; 970. Fol. 5; Meteor. Metamorph. 203. Fol. 13; Ath. Dionys. 570. Fol. 70v, кон. XV в.; Meteor. Varlaam. 208. Fol. 14v, XV-XVI века; Lesb. Leim. 259. Fol. 12v - 13, 1572 г.; 238. Fol. 5v; Ath. Simon. Petr. 1. Fol. 10, нач. XVII в.; Ath. Doch. 315. Fol. 8; 337. Fol. 5; РНБ. Греч. № 203. Л. 6; Ath. Сutl. 414. Fol. 10), «Всезлатый Златоусте, светило вселенней» (̓Ω πάγχρυσε Χρυσόστομε φωστὴρ τῆς οἰκουμένης) на 2-й плагальный глас (БАН. РАИК. № 154. Л. 6; Ath. Philoth. 122. Fol. 11v; Ath. Xeropot. 307. Fol. 12v; РНБ. Греч. № 203. Л. 6; № 132. Л. 8, последняя треть XVIII века), «Господи Иисусе Христе, помилуй нас» на 4-й плагальный глас (Ath. Philoth. 122. Fol. 12; Ydra. Iliou. 597 (33). Fol. 6v; Ath. Gregor. 25. Fol. 6-11v; Meteor. S. Stephan. 19. Fol. 10, 1-я половина XVIII века; 52. Fol. 6v - 7; Ath. Iver. 987. Fol. 9v, середина XVIII века; Sourotis. 22. Fol. 9v, конец XVIII века) и на 2-й плагальный глас (Ath. Xeropot. 307. Fol. 11; Lesb. Leim. 8. Fol. 17, кон. XVIII в.), «Господи Иисусе Христе, Боже наш» на 4-й плагальный глас (БАН. РАИК. № 154. Л. 6 об.; Lesb. Leim. 459. Fol. 5v; РНБ. Греч. № 203. Л. 6 об.; № 711. Л. 7; № 132. Л. 8).

Из пападических сочинений Иоанна Ксира известны стихи 1-й кафизмы «Блажен муж» 4-го плагального гласа (Ath. Iver. 948. Fol. 8-19v, конец XIV века; 974. Fol. 25-42v, 1-я половина XV века; 987. Fol. 44v; 993. Fol. 17v, сер. XVII в.; Meteor. Metamorph. 317. Fol. 64, сер. XV - нач. XVI в.; Ath. Philoth. 122. Fol. 57-67v; Ath. Xeropot. 307. Fol. 47v - 66v, 1767 г.), в т. ч. из 1-й статии (Пс 1) - «И на седалищи губителей» (БАН. РАИК. № 154. Л. 31; Meteor. Metamorph. 192. Fol. 37v et al., сер. XV в.; Lesb. Leim. 259. Fol. 39v), «И в законе Его» (Ath. Iver. 984. Fol. 15-21v, сер. XV в.; Meteor. Metamorph. 192. Fol. 37v; РНБ. Греч. № 126. Л. 20 об., 2-я пол. XV в.), «И будет яко древо» (РНБ. Греч. № 126. Л. 20 об.), «От лица земли» (Там же. Л. 23), «Сего ради не воскреснут нечестивии» (Там же), «Яко весть Господь» (Meteor. S. Stephan. 127. Fol. 10v, 3-я четв. XVIII в.; Lesb. Leim. 8. Fol. 32), «И путь нечестивых погибнет» (Ath. Iver. 973. Fol. 39v; БАН. РАИК. № 154. Л. 34; № 42. Л. 21, сер. XVIII в.; Ydra. Iliou 597 (33). Fol. 34v; Lesb. Leim. 459. Fol. 37v - 38; РНБ. Греч. № 130. Л. 22 об., нач. XVIII в.; № 132. Л. 57 об.; № 711. Л. 31 об.), из 2-й статии (Пс 2) - «И князи собрашася вкупе» (Meteor. S. Stephan. 52. Fol. 426), «Работайте Господеви» (Ibid. 127. Fol. 14v), «И радуйтеся Ему с трепетом» (Ath. Iver. 973. Fol. 45v; Ydra Iliou. 597 (33). Fol. 42v; Lesb. Leim. 238. Fol. 50v - 51; 8. Fol. 35; 459. Fol. 43; БАН. РАИК. № 42. Л. 29 об.; РНБ. Греч. № 132. Л. 63 об.; № 711. Л. 36; РНБ. АНЛ. Ю I2. Л. 104 об., нач. XIX в.; в транскрипции хартофилакса Хурмузия в нотации Нового метода: S. Sepulcri. 703. Fol. 156v - 157v, 1818 г.), «Приимите наказание» (РНБ. Греч. № 132. Л. 63 об.; № 711. Л. 36; РНБ. АНЛ. Ю I2. Л. 105 об.), а также калофоническая стихира «Лик четверодесятосиянный» (Χορὸς τετραδεκαπύρσευτος) 1-го гласа (Athen. Bibl. Nat. 3324. Fol. 1-1v, 1629 г.).