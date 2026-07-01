ИОАНН КИННАМ

Византийский историк, секретарь (грамматик) императора Мануила I Комнина .

Иоанн Киннам происходил из знатной семьи, имевшей итальянские корни. В качестве доверенного лица Мануила I он сопровождал василевса в ряде военных экспедиций на Балканах в 1160-е гг.

Перу Киннама принадлежит «История» или «Хроника», посвященная событиям 1118-76 гг. Хронологически продолжающая «Алексиаду» Анны Комниной, «История» создана между 1180-82 гг. Последнее десятилетие, затронутое в сочинении Иоанна Киннама, описано по личным впечатлениям и наблюдениям. Правда, о некоторых эпизодах автор не упоминает, чтобы не бросать тень на своего патрона – Мануила I, чей образ в значительной степени идеализирован. В то же время царствование Иоанна II у Киннама (как и позднее у Никиты Хониата) представляет собой лишь некое краткое введение к эпохе Мануила Комнина. Несмотря на то, что труд Иоанна Киннама неожиданно прерывается на битве при Миреокефалоне (1176 г.), «История», по-видимому, завершалась кончиной Мануила I, или даже является сокращенной версией более обширной работы, не дошедшей до нас.

Сочинения:

Краткое обозрение царствования Иоанна и Мануила Комнинов (1118-1180). Труд Иоанна Киннама / Пер. под ред. проф. В.Н. Карпова. СПб., 1859;

Iohannes Kinnamos. Rerum ab Ioannes et Alexio Comnenis Gestarum / Ed. A. Meineke. Bonn, 1836;

John Kinnamos. The Deeds of John and Manuel Comnenus / Transl. C.M. Brand. New York, 1976.

Автор статьи: А. Н. Слядзь