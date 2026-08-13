ИОАНН КАМЕНИАТА

ИОАНН КАМЕНИАТА (’Ιωᾴννης Καμινιάτης) - византийский пи­са­тель.

Ав­тор сочинения «О взя­тии Фес­са­ло­ни­ки», в ко­то­ром опи­сал взя­тие арабскими пи­ра­та­ми (во гла­ве с ре­не­га­том Львом Три­по­лий­ским) од­но­го из круп­ней­ших го­ро­дов Ви­зан­тии (июль 904 года).

Ав­тор - кли­рик (чтец) и ку­вук­ли­сий (при­двор­ный сан в ми­тро­по­лии) - рас­ска­зы­ва­ет об оса­де и взя­тии Фес­са­ло­ник как оче­ви­дец, по­пав­ший со сво­ей семь­ёй в плен к ара­бам и жи­ву­щий в Тар­се в ожи­да­нии воз­вра­ще­ния на ро­ди­ну по об­ме­ну плен­ны­ми. Пер­вая часть - сво­его ро­да по­хваль­ное сло­во Фес­са­ло­ни­кам, в ней из­ла­га­ют­ся дос­то­ин­ст­ва го­рода и его жи­те­лей; упо­ми­на­ют­ся жи­ву­щие по со­сед­ст­ву по­лу­не­за­ви­си­мые славянские пле­ме­на. Во вто­рой час­ти яр­ки­ми крас­ка­ми опи­сы­ва­ют­ся оса­да и штурм, зло­клю­че­ния уг­нан­ных в плен жи­те­лей и са­мо­го ав­то­ра (вы­ку­пив­ше­го жизнь се­бе и близ­ким за ог­ром­ную сум­му). Жи­вой, не ли­шён­ный са­мо­иро­нии стиль Иоанна Камениата вы­де­ля­ет его со­чи­не­ние на фо­не литературы IX-X веков. Про­из­ве­де­ние со­хра­ни­лось лишь в позд­них ру­ко­пи­сях (XV-XVI веков).

Не­ко­то­рые фак­ти­че­ские не­точ­но­сти и хро­но­ло­гические про­ти­во­ре­чия за­ста­ви­ли А.П. Каж­да­на усом­нить­ся в ау­тен­тич­но­сти со­чи­не­ния и пред­по­ло­жить, что его под­лин­ный ав­тор жил в XV веке, но это мне­ние встре­ти­ло воз­ра­же­ния.

Сочинения:

Взя­тие Фес­са­ло­ники / Пер. С. В. По­ля­ко­вой, И. В. Фе­лен­ков­ской, пре­дисл. и ком­мент. Р. А. На­сле­до­вой // Две ви­зан­тий­ские хро­ни­ки. М., 1959;

De expugnatione Thessa­lonicae / Ed. G. Böhlig. Berolini, 1973;

Στην ᾴλωση της Θεσσαλονίϰης: Εισαγωγῄ, μετάφραση, σχόλια. Θεσσαλονίϰη, 1987.