ИОАНН IV ВЕЛИКИЙ КОМНИН
ИОАНН IV ВЕЛИКИЙ КОМНИН - трапезундский император (1429-1460 годы).
Старший сын Алексея IV Василия Великого Комнина и Феодоры Кантакузины. За попытку отстранения родителей от власти около 1426 года был изгнан из Трапезунда. Вступил в брак с дочерью имеретинского царя Александра I. В Каффе вёл переговоры с генуэзцами о свержении отца. При помощи генуэзского капитана и его команды высадился в апреле 1429 года близ Трапезунда. В результате измены архонтов Каваситов и Схолариев Алексей IV был убит в своём лагере и престол перешёл к Иоанну IV.
Претендуя на легитимность, Иоанн IV расправился с убийцами отца, торжественно перенёс его прах в специальную усыпальницу и воздавал ему всяческие почести. Младший брат Иоанна IV и соправитель Алексея IV - Александр (Скантарий) безуспешно пытался отнять трон, опираясь на поддержку тестя, генуэзского правителя Лесбоса Дорино I Гаттилузи.
Стремясь упрочить свою власть, Иоанн IV заключил союз с османским султаном Мурадом II. Традиционными были его союз с Палеологами и денежная поддержка трапезундского монастыря Дионисиат на Афоне. Трапезундский митрополит и представители Иоанна IV присутствовали вместе с византийской делегацией при заключении Флорентийской унии в 1439 года, но после возвращения их в Трапезунд Иоанн IV решительно отверг условия унии. Не имея возможности выплатить большой государственный долг генуэзцам и стремясь избежать столкновения с ними, вёл длительные дипломатические переговоры с Каффой и Генуей, привлекал знатных генуэзцев на службу.Важным фактором внешней политики был династический союз с княжеством Феодоро (Мангуп) в Крыму. Опираясь на него, Иоанн IV оказывал давление на генуэзскую Каффу.
Был деятельным полководцем, укрепил флот и войско империи. В 1456 году отразил турецкие атаки на Трапезунд. Осознав османскую угрозу, с 1458 года сблизился с султаном Ак-Коюнлу Узун-Хасаном, признал его сюзеренитет и выдал за него дочь Феодору. Одновременно вёл переговоры с Синопским эмиратом, государствами Запада и папством о создании антиосманской коалиции. В 1454 году и 1458 году заключил также вассальные договоры с Мехмедом II Фатихом и выплачивал ему дань. После смерти Иоанна IV престол наследовал не его малолетний сын, а брат и соправитель Давид.