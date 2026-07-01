ИОАНН IV ЛАСКАРИС

ИОАНН IV ЛАСКАРИС - им­пе­ра­тор Ни­кей­ской им­пе­рии (с августа 1258 года по 25 декабря 1261 года).

Един­ст­вен­ный сын императора Фео­до­ра II Лас­ка­ри­са и Еле­ны, до­че­ри болгарского ца­ря Ива­на Асе­ня II. Унас­ле­до­вав власть в ма­лолет­нем воз­рас­те, Иоанн IV Ласкарис пра­вил под опе­кой ре­ген­та, а с 1259 года - им­пе­ра­то­ра-со­пра­ви­те­ля Ми­хаи­ла VIII Па­лео­ло­га . По­сле от­вое­ва­ния Кон­стан­ти­но­по­ля у ла­ти­нян Ми­ха­ил Па­лео­лог за­хва­тил всю пол­но­ту вла­сти в им­пе­рии; Иоанн IV Ласкарис был ос­ле­п­лён и за­клю­чён в кре­пость в Ви­фи­нии.

От­стра­не­ние от вла­сти по­пу­ляр­ной в на­ро­де ди­на­стии Лас­ка­рей вы­звало вол­не­ния. За на­ру­ше­ние клят­вы пат­ри­арх Ар­се­ний Ав­то­ри­ан под­верг Ми­хаи­ла цер­ков­но­му от­лу­че­нию. В 1284 году Ан­д­ро­ник II Па­лео­лог по­се­тил Иоанна IV Ласкариса и про­сил про­ще­ние за зло­дея­ние, со­вер­шён­ное его от­цом. Чти­мые ос­тан­ки Иоанна IV Ласкариса (в мо­на­ше­ст­ве Ио­а­са­фа) хра­ни­лись в монастыр Святого Ди­мит­рия в Кон­стан­ти­но­по­ле, где в 1349 году их ви­дел русский па­лом­ник Сте­фан Нов­го­род­ский.