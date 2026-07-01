ИОАНН IV ЛАСКАРИС
ИОАНН IV ЛАСКАРИС - император Никейской империи (с августа 1258 года по 25 декабря 1261 года).
Единственный сын императора Феодора II Ласкариса и Елены, дочери болгарского царя Ивана Асеня II. Унаследовав власть в малолетнем возрасте, Иоанн IV Ласкарис правил под опекой регента, а с 1259 года - императора-соправителя Михаила VIII Палеолога. После отвоевания Константинополя у латинян Михаил Палеолог захватил всю полноту власти в империи; Иоанн IV Ласкарис был ослеплён и заключён в крепость в Вифинии.
Отстранение от власти популярной в народе династии Ласкарей вызвало волнения. За нарушение клятвы патриарх Арсений Авториан подверг Михаила церковному отлучению. В 1284 году Андроник II Палеолог посетил Иоанна IV Ласкариса и просил прощение за злодеяние, совершённое его отцом. Чтимые останки Иоанна IV Ласкариса (в монашестве Иоасафа) хранились в монастыр Святого Димитрия в Константинополе, где в 1349 году их видел русский паломник Стефан Новгородский.