ИОАНН IV

ИОАНН IV - император Эфиопии (с 21 января 1872 года), 2-й в череде правителей, восстановивших единство Эфиопии после феодальной раздробленности.

Сохранилось 7 хроник царствования Иоанна, но пока не удалось установить, есть ли среди них официальная; три из них опубликованы (пространная на геэзе и 2 краткие - на геэзе и на амхарском). Иоанн происходил из семьи Мэрэчча (Мэрча), шума (местного правителя) земли Тэмбэн, и вейзаро (принцессы) Сэллас (полное имя - Амата Сэлласе). Эфиопские хронисты ведут род Иоанна от династии Соломонидов по женской линии. Согласно их изысканиям, достоверность которых спорна, прабабка его отца Валатта Микаэль оказалась правнучкой эфиопского царя Иоанна I (1667-1682 годы), а прадед его матери Тасфайе, возводивший свой род к царю Амда Сиону (1314-1344 годы), сочетался браком с ее прабабкой Валатта Сион, среди отдаленных предков которой числился царь Наод. При крещении будущий император был наречен Вальда Микаэль, однако в семье его называли Каса ( ; от амхарского «возмещение»); согласно эфиопской традиции, это прозвище давали младенцу, если погибал предыдущий ребенок. Его «лошадиное имя» (давалось представителю знати по его любимому скакуну) было Абба Базбэз.

В 1864-1865 годах Каса с 2 братьями находился при дворе эфиопского императора Феодора II, был удостоен титула «баламбараса» (9-го по значимости в военно-феодальной иерархии) и получил в управление ряд земель в области Тигре. 29 ноября 1865 года, во время храмового праздника Аксумского собора Богоматери Сионской, он тяжело заболел и после выздоровления собирался уйти в монастырь. Его с трудом отговорили, и тогда Каса принял обет не мстить врагам и отказаться от личного обогащения.

Обращение заключенного в темницу митрополита Саламы IV, в котором обличались бесчинства императора, стало поводом для Касы и ряда других могущественных эфиопских феодалов выйти из повиновения Феодору II. К 1866 году Касе удалось подчинить значительную часть области Тигре и заключить союз с прибывшим к нему правителем Ласты и Амхары уаг-шумом Гобэзе, который женился на его сестре Динкинеш. Сразу после этого Каса принял титул «дедж-азмача» (2-й по значимости после раса). В 1866 году и 1867 году Феодор II посылал в Тигре войска, но из-за эпидемий оба похода не имели успеха. После того как в августе 1867 года Каса занял Аксум и Адуа, которую сделал своей основной резиденцией, императорское войско вновь двинулось в наступление, но потерпело поражение, причем все, кто уцелели в битве, были помилованы и отпущены.

Каса, как и многие эфиопские феодалы, оказывал содействие карательной экспедиции британского генерал-лейтенанта Р. Нейпира против императора Феодора II и 25 мая 1868 года, после успешного завершения экспедиции, получил от британцев большое количество современного оружия (6 мортир, 6 гаубиц, 130 винтовок). В качестве инструктора при нем был оставлен сержант Дж. Кёркем.

После устранения Феодора II основными претендентами на императорский престол оказались Каса, Гобэзе и царь (негус) Шоа Менелик (будущий император Менелик II). В условиях соперничества Гобэзе поспешил короноваться в Гондаре в апреле 1868 года под именем Такла Гийоргис II. После кончины Саламы IV престол митрополита оставался вакантным, и Гобэзе пришлось принять помазание от эччеге, из-за чего законность его восшествия на престол вызывала сомнения. Каса не признал его императором. 21 июня и 11 июля 1871 года в сражениях при Май-Зулаву и Адуа войска Таклы Гийоргиса II были разбиты Касой, а он сам пленен и ослеплен.

В июле 1869 году по настоянию Касы из Египта в Тигре прибыл новый митрополит Афанасий, который короновал его в Аксуме 21 января 1872 года с именем Иоанн IV. Однако Иоанну подчинились не все эфиопские области. Широкую автономию сохранил Годжам, правитель которого рас Адаль принял царский титул и тронное имя Такла Хайманот, а также Шоа, царь которой Менелик признал Иоанна императором только в 1878 году Этот компромисс был скреплен в 1882 году династическим браком между малолетней дочерью Менелика Заудиту и 12-летним сыном Иоанна расом Аръая Сэлласе.

Наиболее серьезными внешнеполитическими вызовами, с которыми столкнулся Иоанн, стали война с Египтом, экспансия Италии на Африканский Рог и столкновение с махдистами. Еще в мае 1868 года важнейший эфиопский порт Массауа был передан Османской империей Египту. В 1874 году швейцарец на египетской службе паша Вернер Мунцингер занял область Богос на границе с Суданом, а в 1875 году египетский хедив Исмаил приступил к полномасштабной экспансии в Эфиопию, захватив порты Зейла и Бербера, а также Харэр. Однако 16 ноября 1875 года египетское войско под командованием датского полковника С. Арендрапа было разбито Иоанном на границе с Тигре. Исмаил послал против Иоанна новую многочисленную армию. В ответ на это Иоанн объявил крестовый поход против египетских захватчиков. 7-9 марта 1876 года в битве при Гуре они потерпели поражение от более чем 70 тысяч эфиопов.

В 1875 году под предлогом войны с Египтом Иоанн издал указ о том, что все мусульмане в его владениях должны в течение 3 лет принять христианство или покинуть страну (язычникам для этого был установлен 5-летний срок). Значительная часть мусульман, особенно среди племен галла, чьи предки были исламизированы сравнительно недавно, выполнила это повеление, по крайней мере номинально; большинство мусульман Гондара предпочли эмигрировать. По оценке греческого консула Мицакиса, к 1880 году в христианство обратились от 10 до 20 тысяч мусульман.

За время правления Иоанн скрепил печатью 2 международных договора, заключенные с британским адмиралом У. Хьюиттом при участии египетского представителя Мейсон-бея 3 июня 1884 года, вскоре после начала махдистского восстания в Судане. Один из этих договоров предусматривал свободный транзит через Эфиопию любых товаров, включая оружие и боеприпасы, под британским покровительством. В обмен на помощь в борьбе с махдистами Иоанн передавалась область Богос, а также все вооружение и боеприпасы египетских войск, которые должны были эвакуироваться оттуда. Однако уже 3 февраля 1885 года итальянцы заняли порт Массауа с согласия Великобритании, которая стремилась таким образом помешать расширению французских владений на Африканском Роге. В конце 1885 года в послании к королеве Виктории Иоанн был вынужден констатировать, что «договор Хьюитта» фактически разорван, поскольку Италия приостановила импорт оружия в Эфиопию через занятый ею порт. В то же время итальянцы стали усиленно поставлять оружие самому серьезному сопернику императора - царю Шоа Менелику. Переговоры британского дипломата Дж. Портала, которому было поручено добиться от Иоанна согласия на оккупацию итальянцами прибрежных областей Эфиопии, закончились безрезультатно.

Второй договор с Великобританией касался работорговли. Иоанн принял на себя обязательство запретить куплю-продажу рабов в своих владениях, а также импорт рабов. Этому решению способствовал тот факт, что работорговля в Эфиопии находилась почти исключительно в руках мусульман. Договор не привел к ликвидации работорговли, только на некоторое время уменьшился ее объем. Декларация Иоанна об освобождении всех рабов на территории Эфиопии на практике не исполнялась.

Чтобы отразить натиск итальянцев, Иоанн перебросил войска с суданской границы. Этим воспользовались махдисты, занявшие г. Мэтэма. Под его стенами 9 марта 1889 года 100-тысячная эфиопская армия почти победила, но Иоанн был тяжело ранен пулей снайпера, и это переломило ход сражения. На следующий день Иоанн скончался, успев объявить о передаче трона своему сыну расу Мэнгэше. Тело Иоанн махдисты захватили и обезглавили; его голову отправили в Омдурман, где ее привязали к горбу верблюда и возили в знак триумфа по всему Судану. Только голод в Махдистском государстве спас Эфиопию от мусульманского нашествия.

При Иоанне казна пополнялась значительно активнее, чем ранее. В 1868 году, будучи правителем Тигре, он собрал налогов на 20 тысяч талеров Марии Терезии (быров) из расчета 2 талера на каждого подданного, облагаемого налогом. Став императором, он увеличил доходы в несколько раз, в том числе за счет ежегодной дани с автономных провинций Годжам и Шоа, часть которой выплачивалась натурой. Только от торговли солью Иоанн получал 40 тысяч быров чистой прибыли в год. Значительные суммы он выделял на церковные нужды, на ремонт старых и строительство новых храмов; существенно поддержал бедствовавшую эфиопскую общину в Иерусалиме. В 1869-1888 годах в Иерусалим были отправлены 64,5 тысячи талеров и 4 ящика золота. На эти средства в 1876 году был приобретен участок земли около 8-й стоянки Крестного пути (Via Dolorosa), где построили резиденцию эфиопского архиепископа с часовней, базиликой и жилыми корпусами.

Иоанн стремился контролировать внутрицерковные дела. На Соборе в Бору-Меда (29 мая 1878 года) император выступил арбитром в давнем богословском споре о соединении и помазании. При его поддержке господствовавшая в Тигре крайняя монофизитская партия «двух рождений» взяла верх над партией «трех рождений» из Шоа, самым ярым сторонникам которой по приказу Иоанна отрезали языки. Тем самым господство области Тигре было закреплено и в религиозно-идеологической сфере.

Ключевое значение для дальнейшей судьбы Эфиопской Церкви имело принятое 8 июля 1881 года по настоянию Иоанна беспрецедентное решение Синода Коптской Церкви об отправке в Эфиопию взамен умершего в 1876 году Афанасия 4 митрополитов, каждому из которых были выделены епархии: Петр, оставленный при императорском дворе, получил престол Тигре; Марк - Бегамедра (Бэгемдыра) и Самена (Сымена); Лука - Годжама; Матфей - Шоа. Тем самым был сделан важнейший шаг на пути к учреждению в Эфиопии Патриаршества.

Убежденный консерватор, Иоанн выступал против деятельности иностранных миссионеров в своих владениях и против распространения печатных книг, составленных ими преимущественно на амхарском языке. В 1880 году он поручил расу Алуле и расу Вальда Микаэлю сжечь все амхарские книги, которые они смогут найти, однако значительное их число владельцам удалось скрыть. Правда, уже в 1881 году император пошел на уступки и предоставил миссионерам мулов для перевозки религиозной литературы.

Иоанн считал нужным поддерживать некоторые средневековые традиции. Например, он настаивал на том, что его подданные должны ходить босыми, и однажды прогнал 2 молодых эфиопов, вернувшихся из Европы после учебы у миссионеров и осмелившихся явиться к нему в обуви. В то же время он проявлял интерес к европейской медицине. В 1885-1886 годах его придворным врачом был грек, доктор Парисис, который способствовал распространению в стране вакцинации от оспы. Во время эпидемии оспы в 1886 году впервые в истории Эфиопии прививки были сделаны значительному числу людей, начиная с императора и представителей высшей знати.

Иоанн не имел постоянной резиденции, его ставка перемещалась вместе с войском. В 1871 году, 1874 году, 1875 году и 1884 году он некоторое время жил в Адуа и ее окрестностях; любил останавливаться также в селении Мэкэле в Тигре, где итальянский архитектор Дж. Наретти построил ему дворец. Во время частых визитов в область Бегамедр Иоанн неоднократно останавливался в поселении Дэбрэ-Табор. Там для него был возведен дворцовый комплекс, много раз перестраивавшийся за годы его правления при участии итальянских архитекторов. Как выходец из Тигре Иоанн испытывал личную неприязнь к Гондару, который пришел в упадок после того, как Иоанн обязал митрополита и эччеге оставить бывшую столицу и находиться при нем в ставке.

В историографии Иоанну иногда ставится в вину сотрудничество с британцами. Однако он сознательно принял такое решение, желая преодолеть отсталость Эфиопии в военно-технической области, но не поступился интересами своей страны.

Исторические источники:

Rohlfs G. L'Abissinia: Opera riccamente illustrata con carta geografica. Mil.;

Napoli, [1885]; Chaine M. Histoire du règne de Iohannes IV, roi d'Éthiopie (1868-1889) // Revue sémitique. P., 1913. Vol. 21. P. 178-191;

Ricci L. Una cronaca breve in amarico sul regno du Yohannes IV, re d'Etiopia // RStO. 1947. T. 22. P. 47-59; A Chronicle of Emperor Yohannes IV (1872-1889) / Ed. Bairu Tafla. Wiesbaden, 1977;

Pankhurst, Rita. Observations on a Letter from Emperor Yohannes IV to the Protestant Missionary Martin Flad // Proc. of the XIth Intern. Conf. of Ethiopian Studies / Ed. Bahru Zewde, Richard Pankhurst, Taddese Beyene. Addis Ababa, 1994. Vol. 2. P. 233-242.

Дополнительная литература:

Болотов В. В. Богословские споры в эфиопской церкви // ХЧ. 1888. № 7/8. С. 40; № 11/12. С. 814-822;

Вобликов Д. Р. Эфиопия в борьбе за сохранение независимости: 1860-1960. М., 1961. С. 12-15;

Pankhurst, Richard. Economic History of Ethiopia: 1800-1935. Addis Ababa, 1968. Passim; idem. History of Ethiopian Towns. Stuttg., 1985. Vol. 2: From the Mid-Nineteenth Century to 1935. Passim;

Zewde Gabre-Sellassie. Yohannes IV of Ethiopia: A Political Biography. Oxf., 1975;

Бартницкий А., Мантель-Нечко И. История Эфиопии / Пер. с польск.: К.В. Большакова, Н.М. Рукина, М.Н. Черных; предисл. и ред.: Ю.М. Кобищанов, М. В. Райт. М., 1976. С. 290-311;

Цыпкин Г. В. Эфиопия: от раздробленности к политической централизации (2-я пол. XIX - нач. XX в.). М., 1980. С. 88-90, 98-132; он же. Эфиопия в антиколониальных войнах. М., 1988. С. 107, 123-151.

Иллюстрации:

Иоанн IV, имп. Эфиопии. Иллюстрация из кн.: Rohlfs G. L’Abissina. Ediz-ione italiana dedicata dall’illustre auctore S. M. Umberto I. 1885;

Оттиск печати эфиоп. имп. Иоанна IV из кн.: Rohlfs G. L’Abissina. Ediz-ione italiana dedicata dall’illustre auctore S. M. Umberto I. 1885;

Надпись с упоминанием эфиоп. имп. Иоанна IV на языке геэз над входом в часовню на Via Dolorosa в Иерусалиме. Фотография. 1994 г.