ИОАНН ИТАЛ

ИОАНН ИТАЛ - ви­зантийский фи­ло­соф.

Уче­ник Ми­хаи­ла Псел­ла и его пре­ем­ник в ка­че­ст­ве ипа­та фи­ло­со­фов (1055 год), то есть гла­вы фи­лософского «фа­куль­те­та» выс­шей шко­лы в Кон­стан­ти­но­по­ле . Вос­при­ня­тое им от учи­те­ля тя­го­те­ние к пла­то­низ­му при­ве­ло к пря­мо­му кон­флик­ту с хри­сти­ан­ст­вом и цер­ков­ной ор­то­док­си­ей. Его уче­ние бы­ло по при­ка­зу императора Алек­сея I Ком­ни­на рас­смот­ре­но на цер­ков­ном со­бо­ре 1082 года и пре­да­но ана­фе­ме. Ока­зал влия­ние на грузинских мыс­ли­те­ля Ио­а­нэ Пет­ри­ци.

Сочинения:

Opuscula selecta. Tphilisiis, 1924–1926. Fasc. 1–2; Opera. Tbilisi, 1966.