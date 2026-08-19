ИОАНН ИОАННОВИЧ МОЛОДОЙ

ИОАНН ИОАННОВИЧ МОЛОДОЙ - старший сын и соправитель Московского великого князя Иоанна III Васильевича , рожден в 1-м браке великого князя с Марией Борисовной - дочерью Тверского великого князя Бориса Александровича.

Не позднее 1471 года отец объявил Иоанна Иоанновича соправителем, наиболее ранний документ, фиксирующий титул великого князя у Иоанна Иоанновича - договор Иоанна III с Великим Новгородом, заключенный в августе 1471 года. В 1472 году Иоанн Иоаннович участвовал в закладке нового здания Успенского собора Московского Кремля и в перенесении мощей митрополита святого Петра, в 1479 году присутствовал на освящении Успенского собора. Во время похода на Москву в 1472 году хана Большой Орды Ахмата, остановленного в конце июля на Оке, Иоанн Иоаннович был отправлен отцом в Ростов. 12 ноября 1472 года Иоанн Иоаннович присутствовал на свадьбе Иоанна III с Софией (Зоей) Палеолог . От имени младшего великого князя были отправлены дары Римскому папе и братьям великой княгини Софии. В заключенном 12 января 1474 года договоре Великого Новгорода и Пскова с Дерптом Иоанн Иоаннович назван, как и отец, «царем всея Руси»; это 1-й случай использования царского титула в отношении русских князей в официальном документе . А. Контарини , побывавший в Москве в 1476 году, писал, что Иоанн Иоаннович состоит в «немилости» у отца, так как «нехорошо ведет себя с деспиной», то есть с Софией Палеолог. Однако эта «немилость» (факт не подтверждается отечественными источниками) не повлияла на статус Иоанна Иоанновича Во время поездок Иоанна III в Новгород в 1476 и в 1479 годах, а также во время похода русских войск в конце 1477 - начале 1478 годов, положившего конец новгородской самостоятельности, Москвой управлял Иоанн Иоаннович. В конце 1479 года, когда Иоанн III вновь находился в Новгороде, на службу в русскую столицу приехали братья крымского хана Менгли-Гирея Нурдовлат (Нур-Даулят) и Хайдар. В январе 1480 года Иоанн Иоаннович послал отцу в Новгород известие о мятеже братьев Иоанна III князей Андрея Угличского и Бориса Волоцкого.

Когда на Москву летом 1480 года двинулся хан Большой Орды Ахмат, Иоанн III направил Иоанна Иоанновича к «Берегу», то есть к Оке. Ахмат обошел окский рубеж и вышел по территории Великого княжества Литовского к реке Угре. Иоанн Иоаннович вместе со служилым князем Даниилом Холмским и дядей Андреем Васильевичем Меньшим возглавил русские войска, противостоявшие Ахмату на Угре в течение осени. Согласно другому летописному своду, Иоанн III, находившийся под влиянием некоторых лиц из его окружения, сомневался в возможности противостоять Орде. Он приказал сыну вернуться в Москву, но Иоанн Иоаннович отказался. Когда княз Даниил Холмский, получивший от Иоанна III поручение привезти сына силой, начал просить Иоанна Иоанновича ехать в Москву, князь ответил: «Леть ми зде умерети, нежели к отцу ехати».

12 января 1483 года Иоанн Иоаннович женился на дочери молдавского господаря Стефана III Елене. 17 июня того же года он участвовал в избрании Новгородского архиепископа, когда из 3 кандидатов по жребию был избран Сергий. В 1485 году Иоанн Иоаннович вместе с отцом совершил поход на Тверь, после чего Тверское княжество вошло в состав Московского государства. Иоанн Иоаннович, как внук правителя Твери, был провозглашен в сентябре 1485 года великим князем Тверским.

Иоанн Иоаннович умер от «камчюга (ломоты.- А.Г.) в ногах». Для лечения сына Иоанн III нанял венецианского врача «мистра Леона Жидовина». Через 40 дней по смерти Иоанна Иоанновича Леон, обвиненный в том, что его методы лечения привели к ухудшению состояния больного, был казнен. Иоанн Иоаннович был похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля. У великого князя было 2 сына - великий князь Димитрий Иоаннович, родившийся 10 октября 1483 года, и Иван, появившийся на свет в 1485 году и умерший в младенчестве.

Сохранились 11 жалованных грамот Иоанна Иоанновича монастырям: 3 грамоты Троице-Сергиеву монастырю на земли в бывшем Тверском княжестве и грамота обители на «дворовое место» в Твери; 2 грамоты Евфимиеву суздальскому в честь Преображения Господня монастырю на угодья под Суздалем и документ, подтверждающий более раннее пожалование местного князя; грамота митрополичьему Благовещенскому монастырю, подтверждающая его права на земли в Галичском и Костромском уездах; грамота Макариеву калязинскому во имя Святой Троицы монастырю, подтверждающая судебный иммунитет; грамота чухломскому Покровскому монастырю, подтверждающая его права на солеварню; грамота Зосимовой пустырь на деревню под Клином. Также известны 10 судебных («правых») грамот, составленных от имени Иоанна Иоанновича в связи с тяжбами монастырей (Троице-Сергиева, Спасо-Евфимиева, Благовещенского митрополичьего) с крестьянами или (1 случай) со служилыми землевладельцами. Во всех случаях судебные решения были в пользу монастырей.

Исторические источники:

ПСРЛ. Т. 6, 25;

ГВНиП. № 25-27, 78;

ДДГ. № 65-76, 78-82;

АСЭИ. Т. 1. № 517-519, 521, 523-525, 535, 537-539;

Т. 2. № 444, 477, 478, 481, 483; Т. 3. № 62, 161, 237; АФЗХ. Ч. 1. № 248, 253;

Барбаро и Контарини о России. М., 1971.

Дополнительная литература:

Экземплярский А. В. Великие и удельные князья Сев. Руси в татарский период с 1238 по 1505 г. СПб., 1889. Т. 1 (по указ.);

Каштанов С. М. Социально-полит. история России кон. XV - 1-й пол. XVI в. М., 1967;

Зимин А. А. Россия на рубеже XV-XVI ст. М., 1982

Иконография

Изображение Иоанна Иоанновича находится в Архангельском соборе Московского Кремля, традиционной усыпальнице русских князей, около южного входа, на стене, над гробницей. Иоанн Иоаннович представлен рядом со своим сыном князем Димитрием Иоанновичем. Росписи созданы в 1652-1666 годах, их иконография восходит ко времени царя Иоанна IV Грозного (1564-1565 годы; план захоронений смотри: Сизов Е.С. К атрибуции княжеского цикла в росписях Архангельского собора // ГММК: Мат-лы и исслед. М., 1976. Вып. 2. С. 66).

В Голицынском и Шумиловском томах Лицевого летописного свода 70-х годах XVI века (РНБ. F.IV.225; F.IV.232) имеются миниатюры, иллюстрирующие основные события жизни Иоанна Иоанновича. На нем, как правило, княжеские одежды разных цветов: кафтан, шуба с меховым воротником, шапка с меховым отворотом; иногда он представлен в воинском облачении, в сцене погребения - в схиме (или саване). Индивидуальных отличий его иконография в летописном своде не имеет.

В Голицынском томе Иоан Иоаннович изображен всего на 2 миниатюрах: в сцене рождения Иоанна Иоанновича (Л. 874) и с князем Андреем Меньшим в сцене встречи великого князя Иоанна III, вернувшегося в Москву из Новгорода (Л. 1024). Основное повествование о жизни и деятельности Иоанна Иоанновича содержится в Шумиловском томе Лицевого летописного свода. Иоанн Иоаннович вместе с отцом великим князем Иоанном III запечатлен на большинстве миниатюр, посвященных обретению останков церковных и светских деятелей святого Петра, митрополита Московского (Л. 295 об.- 303), митрополитов Киприана, Фотия, Ионы, Феогноста и великого князя Юрия Даниловича (Л. 30 об., 304 об.- 309), митр. Филиппа (Л. 313 об.), перенесению их мощей в Успенский собор Московского Кремля. Хотя в тексте упоминается, что Иоанн Иоаннович присутствовал при венчании великого князя Иоанна III с Софией Палеолог (Л. 80), идентифицировать его на миниатюре не представляется возможным. Проиллюстрированы события, происшедшие в период правления Иоанна Иоанновича в Москве во время похода великого князя Иоанна III в Новгород (Л. 117 об., 315 об., 317 об.), брак с Еленой Волошанкой (Л. 372 об.), рождение сына Димитрия (Л. 380 об.), взятие Твери (Л. 395 об.- 399 об.), погребение князя Михаила Верейского (Л. 401).

Несколько миниатюр посвящено «стоянию на Угре» (Л. 325 об.- 334, 341), на одной из них во главе направляющегося к Боровску войска показан великий князь Иоанн III на коне, за ним также верхом Иоанн Иоаннович в воинских латах, княжеской зеленой шубе и красной шапке (Л. 342 об.). На миниатюре, иллюстрирующей «конец посланию» Ростовского архиепископа святого Вассиана I (Рыло) «на Югру» (Л. 343), оба князя представлены слева на двойном троне. Иоанн Иоаннович, вероятно, на 1-м плане, он меньшего роста, в коричневом кафтане, зеленой шубе и шапке. Обе его руки вытянуты вперед, в сторону стоящих перед ним людей. Завершает историю Иоанна Иоанновичча цикл миниатюр, посвященный его болезни, лечению и смерти (Л. 427-429).

Дополнительная литература:

Лицевой летописный свод: Факс. изд. ркп. XVI в. М., 2006. Кн. 4: Голицынский т.: В 2 ч.; Кн. 8: Шумиловский т.: В 2 ч.