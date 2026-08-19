ИОАНН ИОАННОВИЧ

ИОАНН ИОАННОВИЧ - царевич, 2-й сын царя Иоанна IV Васильевича в браке с 1-й женой, царицей Анастасией Романовной, агиограф.

Крестным отцом Иоанна Иоанновича был митрополит всея Руси святой Макарий. Сразу после рождения Иоанна Иоанновича была организована присяга ему как наследнику (1-й сын Иоанна IV и Анастасии Романовны младенец Дмитрий погиб в 1553 году), сохранились 2 крестоцеловальные записи князя Владимира Андреевича Старицкого: от апреля и мая 1554 года (СГГД. Ч. 1. № 168, 169). В 1558 году Иоанн Иоаннович упоминается в связи со встречей в Москве чудотворных икон, принесенных из Ругодива (современная Нарва), в 1560 году - в связи с участием в поездках царя в Троице-Сергиев монастырь и в Можайск, а также в связи с освящением новых церквей и Фроловского моста возле Кремля. В 1560 году царь повелел «делати двор особной» царевичам Иоанну Иоанновичу и Феодору Иоанновичу (ПСРЛ. Т. 13. С. 328-329). В 1561 году, покидая Москву, Иоанн IV повелел наследнику «о всяких делех, о воинских и о земских... писати грамоты от себя», а в мае 1562 года, уезжая в Можайск, приказал Иоанну Иоанновичу ведать «всякие свои земъские дела» (ПСРЛ. Т. 13. С. 339, 341). 14 июня 1561 года наследник в отсутствие отца принимал ногайских послов (Посольские книги по связям России с Ногайской Ордой, 1551-1561 гг. Каз., 2006. С. 335; см. также: С. 338). Это первые свидетельства причастности Иоанна Иоанновича к государственным делам (несомненно, формальной, поскольку он был еще ребенком).

В дальнейшем Иоанн Иоаннович неоднократно упоминается в качестве наследника, действующего вместе с отцом, в летописных записях о богомольных поездках, об избрании и о поставлении митрополитов, о дипломатических приемах, о военных действиях в 70-х годов XVI века, в ходе Ливонской войны . Поскольку двор Иоанна Иоанновича был включен в опричнину, царевич сопровождал Иоанна IV в походе на Новгород в 1569-1570 годах, который завершился разгромом города, казнями тысяч человек, грабежом церквей и мон-рей. Иоанн Иоаннович руководил казнями «изменников» в Москве 25 июля 1570 года.

4 ноября 1571 года состоялся брак Иоанна Иоанновича с Евдокией Богдановной Сабуровой, выбранной для него Иоанном IV на смотринах невест. Через год жена Иоанна Иоанновича была пострижена в монашество с именем Александра в суздальском в честь Покрова Пресвятой Богородицы монастыре. Вторым браком царевич был женат (с 1574 года) на дочери рязанского сына боярского Феодосии Михайловне Петрово-Соловово, после 12 ноября 1579 года постриженной в монашество с именем Параскева в Горицком в честь Воскресения Господня монастыре на реке Шексне (вероятно, из-за того, что брак был бездетным). Третьей женой Иоанна Иоанновича в 1581 году стала Елена Ивановна Шереметева (выбранная на смотринах невест из боярских и дворянских семей, привезенных, по сообщению Дж. Горсея, со всей страны). После смерти мужа она приняла постриг в московском Новодевичьем в честь Смоленской иконы Божией Матери монастыре с именем Леонида. Детей у Иоанна Иоанновича не было.

Отношения между царем и наследником стали ухудшаться в начале 70-х годов. 3 января 1571 г. папский нунций Винченцо дель Портико писал, что «между отцом и старшим сыном возникло величайшее разногласие и разрыв» (цит. по: Шмурло Е. Ф. Россия и Италия. СПб., 1913. Т. 2. Вып. 2. С. 230). По-видимому, царь подозревал Иоанна Иоанновича в заговоре. Временное отречение Иоанна IV осенью 1575 года от престола в пользу Симеона Бекбулатовича в том числе демонстрировало старшему сыну, что его статус наследника может быть изменен. Однако в духовной грамоте Иоанна IV, составленной, по предположению С.Б. Веселовского, в 1572 году, Иоанн Иоаннович упоминается в качестве наследника (ДДГ. № 104).

14 (по другим сведениям, 9) ноября 1581 года Иоанн Иоаннович был смертельно ранен отцом во время ссоры в Александровой слободе (весной того же года перебежавший в Литву князь Давид Бельский говорил, что царь «не любит старшего сына и часто бьет его палкой»). Причины ссоры неизвестны, источники приводят несколько версий. Согласно сообщению А. Поссевино, царь застал беременную жену царевича в одной рубашке, избил ее посохом, после чего у нее случился выкидыш, а затем смертельно ранил ударом посоха по голове Иоанна Иоанновича, якобы укорившего отца за желание погубить его будущего ребенка. Данная версия косвенно подтверждается «Временником» дьяка Иоанна Тимофеева, где говорится, что царевич умер, поскольку желал удержать царя от какого-то «неподобного» поступка. Другую версию приводит Горсей: гнев царя был вызван тем, что царевич без его ведома распорядился послать по делам некоего дворянина, выделив ему ямских лошадей. Согласно Псковской 3-й летописи, царевич пострадал за то, что «учал говорити о выручении града Пскова» (осажденного в то время армией польским королём Стефана Батория; Псковские летописи. М., 1955. Вып. 2. С. 263). Схожая версия изложена придворным польским хронистом Рейнгольдом Гейденштейном, а также немецким пастором Паулем Одерборном в памфлете об Иоанне Грозном (1585 год). Через несколько дней Иоанн Иоаннович скончался. Согласно вкладной книге Троице-Сергиева монастыря, 6 января 1583 года Иоанн IV просил устроить в обители ежегодное поминовение сына, на помин его души ряд монастырей, как в России, так и на Афоне, в Иерусалиме и на Синае, получил большие вклады. Иоанн Иоаннович был погребен в Архангельском соборе Московского Кремля.

Сочинения Известны несколько агиографических произведений Иоанна Иоанновича, посвященных преподобному Антонию Сийскому: служба и Житие, Похвальное слово преподобному, а также «Исповедание», в котором царевич описал историю создания своих сочинений.

В 1579 году, спустя 23 года после преставления преподобного Антония (умер в 1556 году), игумен Антониева Сийского во имя Святой Троицы монастыря Питирим и ученики святого Новгородский архиепископ Александр и инок Филофей пришли в Москву и просили Иоанна IV о канонизации преподобного Антония. Они принесли с собой Житие преподобного, составленное годом раньше иеромонахом Сийского монастыря Ионой. Архиепископ Александр обратился за помощью к Иоанну Иоанновичу (в 1569-1570 годах находившемуся вместе с отцом в Новгороде), и тот, любовью «распаляем ко святому», написал службу преподобному Антонию, которая вместе с Житием в редакции иеромонаха Ионы была представлена на утверждение Собору в 1579 году (после смерти Иоанна Иоанновича царь отправил рукопись в Сийский монастырь).

Через полгода Иоанн Иоаннович, не удовлетворенный безыскусностью повествования Ионы, составил свою редакцию Жития преподобного Антония («Списано бысть сие многогрешным Иоанном русином, родом от племени варяжска, колена Августова, кесаря Римскаго, в лето 7087»), затем Похвальное слово преподобному Антонию и русским святым, начиная с равноапостолького князя Владимира (Василия) Святославича («Восписание и сказание предписанное о похвале святаго; и зде мало нечто имат к похвале святому, и о преподобьных и богоносных отец наших, иже в Росийстем острове просиавше. Списано же бысть сие мною же, многогрешным Иоанном, русина родом» - БЛДР. С. 668; единственный список памятника - РНБ. ОСРК. Q.1.22. Л. 369-385 об., сер. 80-х гг. XVI в.). Похвальное слово изобилует цитатами из Священного Писания и творений отцов Церкви, риторическими фигурами, центральная часть имеет акафистную форму. В отличие от отца, в своих произведениях часто нарушавшего принятые на Руси литературные нормы, Иоанн Иоаннович им следует с особой старательностью. Важное место в творчестве Иоанна Иоанновича занимает появляющееся в Житии преподобного Антония и присутствующее в Похвальном слове осмысление Руси - православные земли в окружении мусульманских стран - как «острова святых».

Издания:

Похвальное слово Антонию Сийскому и русским святым царевича Иоанна Иоанновича // БЛДР. 2005. Т. 13. С. 668-677;

Житие Антония Сийского: Текст и словоуказатель / Ред.: А. С. Герд. СПб., 2003.

Исторические источники:

ПСРЛ. Т. 13; Т. 14 (по указ.);

Лихачёв Н. П. Дело о приезде в Москву Антония Поссевина. СПб., 1903;

Государственный архив России XVI ст.: Опыт реконструкции / Подгот. текста, коммент.: А. А. Зимин. М., 1978 (по указ.).

Дополнительная литература:

Ключевский. Древнерус. жития. С. 301-302;

Барсуков. Источники агиографии. Стб. 51-54;

Строев. Словарь. С. 137;

Филарет (Гумилевский). Обзор. 1884. Т. 1. С. 163-164;

Тупиков Н. М. Лит. деятельность царевича Ивана Ивановича // ЖМНП. 1894. Ч. 296. Дек. С. 358-374;

Дмитриев Л. А. Иван Иванович // СККДР. Вып. 2. Ч. 1. С. 384-386 [Библиогр.].