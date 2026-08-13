ИОАНН III ВЕЛИКИЙ КОМНИН
ИОА́НН III ВЕЛИ́КИЙ КОМНИ́Н - трапезундский император (4 сентября 1342 года - 3 марта 1344 года).
Внук императора Иоанна II Великого Комнина. Жил в изгнании в Константинополе. На трапезундском престоле утвердился в результате восстания в Трапезунде и династического переворота, организованного динатской группировкой Схолариев при поддержке византийской императрицей Анны Савойской и с помощью наёмного генуэзского флота. Свергнутая императрица Анна Анахутлу и ряд её сторонников были казнены.
Во внешней политике оказывал предпочтение Генуе (в противовес Венеции), отразил нападение тюркских кочевников на Трапезунд в июне 1343 года. Предавался мотовству, кутежам и распутству и был отстранён от трона Схолариями, возведшими на престол его отца Михаила. Был заточён в пещерном монастыре Святого Саввы, а в ноябре 1345 года выслан в Константинополь.
В 1362 году году вновь попытался овладеть троном. Заручившись поддержкой генуэзцев, отправился в Синоп, откуда планировал высадку в Трапезунде, но скончался от чумы.