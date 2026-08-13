ИОАНН III ВЕЛИКИЙ КОМНИН

ИОА́НН III ВЕЛИ́КИЙ КОМНИ́Н - тра­пе­зунд­ский им­пе­ра­тор (4 сентября 1342 года - 3 марта 1344 года).

Внук императора Ио­ан­на II Ве­ли­ко­го Ком­ни­на . Жил в из­гна­нии в Кон­стан­ти­но­по­ле. На тра­пе­зунд­ском пре­сто­ле ут­вер­дил­ся в ре­зуль­та­те вос­ста­ния в Тра­пе­зун­де и ди­на­стического пе­ре­во­ро­та, ор­га­ни­зо­ван­но­го ди­нат­ской груп­пи­ров­кой Схо­ла­ри­ев при под­держ­ке ви­зантийской императрицей Ан­ны Са­вой­ской и с по­мо­щью на­ём­но­го ге­ну­эз­ско­го фло­та. Сверг­ну­тая императрица Ан­на Ана­хут­лу и ряд её сто­рон­ни­ков бы­ли каз­не­ны.

Во внеш­ней по­ли­ти­ке ока­зы­вал пред­поч­те­ние Ге­нуе (в про­ти­во­вес Ве­не­ции), от­ра­зил на­па­де­ние тюркских ко­чев­ни­ков на Тра­пе­зунд в ию­не 1343 года. Пре­да­вал­ся мо­тов­ст­ву, ку­те­жам и рас­пут­ст­ву и был от­стра­нён от тро­на Схо­ла­рия­ми, воз­вед­ши­ми на пре­стол его от­ца Ми­хаи­ла. Был за­точён в пе­щер­ном мо­на­сты­ре Святого Сав­вы, а в но­ябре 1345 года вы­слан в Кон­стан­тино­поль .

В 1362 году году вновь по­пы­тал­ся ов­ла­деть тро­ном. За­ру­чив­шись под­держ­кой ге­ну­эз­цев, от­пра­вил­ся в Си­ноп, от­ку­да пла­ни­ро­вал вы­сад­ку в Тра­пе­зун­де, но скон­чал­ся от чу­мы.