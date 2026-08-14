ИОАНН III ДУКА ВАТАЦ

Никейский император с 15.12.1221 г., зять императора Феодора I Ласкариса .

Отец И. III Д. В. – крупный военачальник и дука фемы Фракия Василий Ватац, – погиб в сражении с болгарами в 1193 г., когда сыну едва исполнился год. Мать И. III Д. В. была дочерью стратига Киликии Исаака Ангела и приходилась двоюродной сестрой василевсам Исааку II и Алексею III. В 1211 г. дочь Феодора I Ласкариса Ирина еще ребенком вышла замуж за военачальника Андроника Палеолога: после свадьбы он получил титул деспота и право на престолонаследие, но через год неожиданно умер. Овдовевшую Ирину выдали за И. III Д. В., которой по смерти Феодора I, согласно завещанию, унаследовал никейский престол. Однако братья Феодора I Алексей и Исаак не признали воли почившего василевса и бежали к латинянам с малолетней племянницей, еще одной дочерью Феодора I, которую тот собирался выдать за латинского императора Роберта I. Вероятно, вместе с ними должна была уйти и вдова Феодора I, младшая сестра Роберта I, но И. III Д. В. сумел этому помешать. Вскоре в Никейской империи фактически началась гражданская война: весной 1224 г. в Вифинии И. III Д. В. одержал победу над армией латинских наемников во главе с изменниками Алексеем и Исааком Ласкарисами, которые попали в плен и были ослеплены.

Внутренняя политика И. III Д. В. ознаменовалась дальнейшим политическим и экономическим укреплением Никейской империи, которая к нач. 1250-х гг. превратилась в лидера греческих государств, образовавшихся на развалинах Византии. Намереваясь укрепить тыл и надежно оградить малоазийские рубежи, никейское правительство организовало эффективную приграничную оборону за счет воссоздания стратиотского землевладения, а также благодаря половцам. Они были вытеснены монголами из азово-причерноморских степей, а затем по предложению Никеи расселились на Востоке – в долине Меандра и Фригии, и на Западе – во Фракии и Македонии. Поощряя развитие военной пронии среди мелких и средних вотчинников – основных поставщиков тяжелой кавалерии (катафрактариев), – И. III Д. В. также способствовал подъему императорских доменов и стимулировал интенсификацию и модернизацию аграрного и ремесленного производств. Активно внедряя передовой экономический опыт, василевс преследовал генеральную цель – достижение полной хозяйственной самостоятельности Никеи, сильно зависевшей от венецианско-генуэзского импорта. Империю, правда, подпитывал не только протекционизм, но и разорение многих ее соседей, особенно Болгарии и Иконийского султаната, в нач. 1240-х сильно пострадавших от монгольского нашествия, которого Никее удалось счастливо избежать.

Вдохновленные успехами никейцев, греки Адрианополя (Эдирне) в нач. 1225 г. изгнали латинский гарнизон и призвали И. III Д. В. Василевс без сопротивления занял город, который представлял собой удобный плацдарм для завоевания остатков латинских владений в Европе. Однако этот удар нарушил далеко идущие планы правителя Эпира Феодора Комнина Дуки, стремившегося к завоеванию Фракии. Прибыв к воротам Адрианополя, Феодор склонил горожан изгнать никейские войска и принять его власть. Вместе с тем после скорого заключения перемирия с Никеей за Латинской империей в Малой Азии оставались лишь пригороды столицы и район Никомедии (Измит), в то время как Феодор Комнин Дука подошел с запада к самым стенам Константинополя. Под контроль Никеи, обзаведшийся собственными военно-морскими силами, перешли также крупные острова Эгейского моря.

В к. 1234 г. И. III Д. В. вступил в союз с царем Болгарии Иваном Асенем II, дочь которого, ранее обрученная с латинским императором Болдуином II, теперь была помолвлена с наследником никейского престола Феодором II. Весной 1235 г. И. III Д. В. высадился в Европе и занял полуостров Галлиполи, где встретился с Иваном Асенем II. На состоявшемся в Лампсаке церковном соборе И. III Д. В. и никейское духовенство посвятили в сан автокефального патриарха Болгарии митрополита Тырновского Иоакима I. Из Лампсака союзники через Южную Фракию направились к Константинополю, который дважды безуспешно пытались взять. Впрочем, считая себя единственным законным претендентом на старую византийскую столицу, И. III Д. В. был противником ее открытого штурма. Отказавшись от немедленного овладения Константинополем, василевс в 1236 г. захватил стратегически важную латинскую крепость Цурул в Восточной Фракии, потерянную, правда, в 1240 г.

Тем временем, под предлогом терпимости к еретикам-богомилам папа Григорий IX отлучил Ивана Асеня II, а И. III Д. В. объявил врагом Бога и церкви. Тогда же германский император Фридрих II Штауфен, в 1238 г. возобновивший борьбу с Римом, наоборот, заключил союз с И. III Д. В. По этому соглашению Никея обязалась оказать Штауфену вооруженную помощь в Италии, а Фридрих II обещал содействие в захвате Константинополя в обмен на принесение И. III Д. В. вассальной присяги Штауфену и церковную унию. Никейско-германский альянс еще более укрепился после того как овдовевший василевс ок. 1244 г. женился на внебрачной дочери Фридриха II Констанции (Анне).

В 1237 г. Иван Асень II вновь заключил союз с латинянами и получил также поддержку от половцев, бежавших от наступавших монгольских армий и переправившихся через Дунай на Балканы. Объединенная латинско-половецко-болгарская армия во главе с Иваном Асенем подошла к Цурулу, удерживаемому никейцами. Однако Иван Асень II вскоре снял осаду, когда пришли известия о смерти от вспыхнувшей в Тырново эпидемии чумы жены и сына: царь Болгарии посчитал это карой за измену никейцам. Оставшись один на один с защитниками Цурула, отступили и латиняне, а к концу года был восстановлен мир с болгарами, которые, правда, отказались от совместных действий с никейцами. Причиной очередного изменения позиции Ивана Асеня II стало нежелание Рима способствовать притязаниям Болгарии на Константинополь. Весной 1243 г. И. III Д. В. высадился в Европе и подошел к Фессалонике, но, узнав о вторжении монголов на территорию Иконийского султаната и опасаясь за восточные рубежи, снял осаду.

На развитие событий в Малой Азии и на Балканах оказали влияние монгольские завоевания. После того как весной 1242 г. монголы, возвращаясь из похода в Европу, опустошили Болгарию, союз болгар и никейцев окончательно распался. Летом 1243 г. монголы нанесли сокрушительное поражение иконийской армии, что заставило И. III Д. В. вплотную заняться проблемами Анатолии. Поздней осенью 1243 г. василевс заключил оборонительный союз с разбитым монголами султаном Кей-Хюсревом II. Хотя, разгромив иконийцев, монголы ушли из Малой Азии и повернули на Багдад, И. III Д. В. был вынужден на несколько лет оставить Константинополь в покое. В то же время появление монголов на Балканах и поражение сельджуков резко изменили восточную политику Никеи: в 1254 г. посольство И. III Д. В. явилось в Каракорум на прием к великому хану Мункэ.

В нач. 09.1246 г. И. III Д. В., находившийся во Фракии с небольшим отрядом с целью осмотра владений, воспользовался малолетством сына и преемника Ивана Асеня II Михаила Асеня I и сумел бескровно аннексировать Сере, а затем Родопские горы и большую часть Македонии. Данные территориальные приобретения позволили И. III Д. В. сплести интригу в Фессалонике, где возник заговор, участникам которого василевс обещал восстановить древние привилегии и свободы. 12.1246 г. крайне непопулярный деспот Дмитрий Ангел был низложен и арестован, а Фессалоника вошла в состав Никейской империи.

Весной – летом 1247 г., когда истек срок перемирия с Константинополем, заключенного при посредничестве Фридриха II, И. III Д. В. вновь осадил латинян в Цуруле и взял крепость. Тем не менее, овладеть полностью блокированным Константинополем снова не удалось, поскольку нападению Генуи подвергся о. Родос, и никейцам пришлось срочно переключить внимание на юг. Осенью 1248 г. генуэзцы внезапной атакой захватили на северо-восточной оконечности Родоса одноименную крепость, которая была освобождена никейским флотом лишь весной 1250 г.

Безнадежность положения Константинополя проявилась, в частности, в изменении позиции папы Иннокентия IV. В нач. 1247 г. он перестал требовать от духовенства собирать деньги для латинян, втянувшись в переговоры о восстановлении церковного единства непосредственно с И. III Д. В. Хотя соглашение достигнуто не было, сама дискуссия о нем дала латинянам передышку: рассчитывая получить Константинополь мирным путем, И. III Д. В. не стал предпринимать полномасштабной операции. Смещение силового баланса в Европе после смерти Фридриха II (1250) в пользу папства отразилось и на отношении Рима к Никее: в 1252 г. Иннокентий IV призвал латинских баронов, Венецию и Ахею к крестовому походу против И. III Д. В., что в очередной раз вынудило василевса отложить осаду Константинополя. Теперь уже И. III Д. В. выступил инициатором начала переговоров о заключении церковной унии и в 1254 г. в Рим прибыла никейская делегация, которая предложила признать верховенство папы в вопросах веры и созвать церковный собор для обсуждения основных догматов. Взамен василевс настаивал на передаче ему Константинополя, а византийской кафедры – никейскому патриарху. Хотя ранее подобные требования папа всегда отвергал, но теперь предложил свое посредничество, подчеркнув, что плата за греческий контроль над Константинополем – полное церковное подчинение Никеи Риму. Однако последовавшая в 1254 г. смерть И. III Д. В. (3.11) и Иннокентия IV (7.12) нарушила достижение соглашения. Сын и преемник И. III Д. В. Феодор II Ласкарис отказался от исполнения намеченного плана, а новый папа Александр IV вскоре после избрания выразил заинтересованность в сохранении Латинской империи и франкских государств Мореи.

Исторические источники:

Георгий Акрополит. История / Пер., вступ. ст., комм., прил. П.И. Жаворонкова; отв. ред. Г.Г. Литаврин. СПб., 2005;

Никифор Григора. История ромеев. В 3 т. / Пер. с греч. Р.В. Яшунского, вступ. ст. Л.А. Герд. СПб., 2013-2014.

Иллюстрации:

Император Иоанн III Дука Ватац (XV в. Библиотека университета д’Эсте. Модена).

Автор статьи: А. Н. Слядзь