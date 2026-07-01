ИОАНН III

ИОАНН III (Юхан, Йохан; швед. Johan; фин. Juhani) - король Швеции в 1568/1569-1592 годах, с 1577 года или 1581 года великий князь Финляндский, церковный реформатор.

Иоанн был сыном короля Густава I Вазы (1523-1560 годы) от 2-го брака (с Маргаретой Лейонхувуд). С 1556 года Иоанн стал герцогом Финляндским, управлял своими владениями практически независимо. 4 октября 1562 года женился в Вильно на Екатерине Ягеллонке, дочери польского короля Сигизмунда I Старого (1506-1548 годы), что стало одной из причин проводившейся впоследствии Иоанном политики сближения с Польшей. Иоанн не получил разрешения на брак от своего сводного брата Эрика XIV, ставшего к тому времени королем Швеции (1560-1568 годы). Попытки Иоанна проводить самостоятельную политику, в частности утвердиться в Ливонии, вызвали недовольство Эрика, войска которого осадили в 1563 году резиденцию Иоанна, замок Або (Турку). 12 августа осажденные капитулировали. Иоанн и его супруга были захвачены в плен и заключены в замок Грипсхольм в Швеции. Они находились там до 1568 года; за это время Екатерина родила Иоанну 3 детей, в том числе будущего шведского и польского короля Сигизмунда III (1566 год).

Эрик XIV страдал прогрессировавшей душевной болезнью и из-за этого не мог проводить последовательную политику; кроме того, он сблизился с русским царем Иоанном IV Васильевичем , что вызывало недовольство в Швеции. Оказавшись на свободе, Иоанн объединил вокруг себя оппозицию, опираясь на поддержку дяди по материнской линии Стена Лейонхувуда. В 1568 году Иоанн сверг Эрика и объявил себя королем. Эрик провел остаток жизни в заключении и скончался в 1577 году в замке Эрбюхус (вероятно, был отравлен). В январе 1569 года Иоанн был признан королем (тем же риксдагом, к-рый низложил Эрика XIV). Для этого Иоанну пришлось подтвердить и расширить права и привилегии дворянства ; в частности, он подтвердил наследственные права на герцогство своего брата Карла.

Иоанн стремился завершить так называемую Северную семилетнюю войну (или Скандинавскую семилетнюю войну; 1563-1570 годы) против коалиции Дании, Польши и г. Любека, начавшуюся в правление Эрика. Война для доминировавшей на море Швеции шла с переменным успехом, однако ее затяжной характер истощил воюющие стороны. 13 декабря 1570 года был заключен Штеттинский мир, согласно которому Иоанн отказывался от притязаний на датские провинции Сконе, Халланд, Блекинге и на остров Готланд, выделенный из Линчёпингской епархии. Дания получала выкуп за шведскую крепость Эльвсборг (150 тыс. риксдалеров). Швеция в обмен на компенсацию передавала императору Священной Римской империи Максимилиану II свои владения в Ливонии. Любек также получал от Швеции 75 тысяч риксдалеров. Кальмарская уния была упразднена, поскольку датский король обещал больше не претендовать на шведскую корону.

Выплата выкупа за Эльвсборг стала тяжелым бременем для населения Швеции. В ходе Ливонской войны (1558-1583 годы) , первоначально успешной для Московского государства, но завершившейся тяжелым поражением, Швеция завоевала ряд территорий. После заключения Плюсского перемирия 1583 года, продленного в 1585 году, Швеция де-факто сохраняла за собой захваченные ранее Ям, Копорье, Ивангород, Корелу (Кексгольм) и др.; юридически территориальные споры урегулированы не были. В 1593 году, во время русско-шведской войны (1590-1595 годы), было заключено перемирие, а 18 мая 1595 года по Тявзинскому мирному договору Московское государство признало права Шведского королевства на княжество Эстляндское. Швеция возвращала царю крепость Корела с уездом и признавала принадлежащими Московскому государству Ивангород, Ям, Копорье, Орешек и Ладогу.

На правление Иоанна пришлась так называемая литургическая битва (liturgiska striden), 20-летний спор (1574-1593 годы) о судьбе Шведской Церкви, вызванный попыткой Иоанна создать новый церковный порядок, который соединял бы черты католицизма и протестантизма. Отец Иоанна Густав Ваза вскоре после прихода к власти в 1523 году обратился к папе Клименту VII с просьбой утвердить Иоанна Магнуса (1488-1544 годы) в качестве архиепископа Уппсальского и примаса Швеции вместо Густава Тролле (1488-1535 годы), низложенного и отправленного риксдагом в изгнание. Однако папа отказался признавать королевского ставленника, требуя восстановить Густава Тролле на его кафедре. В знак разрыва с Римом Густав Ваза приблизил к себе шведских лютеран Лаврентия Андреэ (Ларса Андерссона) и братьев Олауса Петри (Олафа Перссона) и Лаврентия Петри Нериция (Ларса Перссона), способствовал развитию протестантского книгопечатания. В 1526 году на швед. язык был переведен Новый Завет (полный перевод Библии появился в 1541 году). В 1527 году на риксдаге в Вестеросе Лаврентий Андреэ провозгласил короля главой Шведской Церкви. Несмотря на то что Швеция официально стала протестантантской державой, реформационные преобразования на тот момент не носили столь глубинного и всеохватывающего характера, как в немецких лютеранских княжествах: в церквах сохранялись католические реликвии, часть населения праздновало дни памяти католических святых. Наследовавший Густаву Вазе Эрик XIV продолжил религиозную политику отца, сохраняя все католические обычаи, не противоречившие Священному Писанию.

после Тридентского Собора (1545 год) в Европе получили распространение идеи религозного компромисса - возможности существования варианта церковного устройства, который примирил бы сторонников Реформации с Римской Церковью. Во время заключения в замке Грипсхольм Иоанн познакомился с трудами голладского католического теолога Г. Кассандера (1512-1566 годы), считавшего возможным воссоединение католических и протестантантских Церквей, при условии что католическая Церковь, сохраняя свою иерархию, откажется от злоупотреблений. При поддержке теолога Петра Фехта, получившего образование в Виттенберге, и 2-го лютеранского архиепископа Уппсальского Лаврентия Петра Готуса (1575-1579 годы) Иоанн в 1574-1575 годах на 2 Соборах заставил духовенство принять ряд прокатолических нововведений. Первая супруга Иоанна, Екатерина Ягеллонка, окружала себя католическими монахами, что вызывало возмущение среди сторонников Реформации. В 1572 году она обсуждала с кардиналом Станиславом Гозием (1561-1579 годы) возможность возвращения Швеции в лоно католической Церкви. В 1573 году сын низложенного короля Эрика XIV был отослан в Польшу к иезуитам . В 1575 году Иоанн снял для сохранившихся в Швеции католических монастырей запрет на прием новых послушников. Иоанн и Екатерина покровительствовали Вадстенскому бригиттскому женскому аббатству, в 1580 году реформированному папским легатом Антонио Поссевино. Аббатиса Катарина Бенгтсдоттер (умер в 1593 году) пользовалась расположением королевской четы; в 1580 году в аббатстве было 20 сестер.

В 1576 году был издан новый литургический сборник «Красная книга» (Röda boken), созданный по образцу Римского Миссала, но содержавший текст литургии как на латинском, так и на шведском языке. В этом же году Петр Фехт, посланный Иоанном в Рим для переговоров с папой, погиб во время кораблекрушения у острова Борнхольм. Нововведения были приняты на риксдаге 1577 года, несмотря на противодействие со стороны герцога Карла, брата Иоанна, и сторонников крайнего протестантизма; риксдаг 1582 года утвердил использование новой литургии во всех областях королевства. Однако полное воссоединение с Римом так и не произошло, поскольку Иоанн не был намерен возвращать папе полноту власти над церковью. По этой причине результатом миссии Поссевино в Швецию стал лишь рост негодования протестантов. При протекции Екатерины Ягеллонки норвежский иезуит Лаврентий Николаи в 1583 году создал в бывшем францисканском монастыре католическую школу, которую впоследствии закрыли и разрушили протестанты.

В конце жизни даже лояльный к Иоанну архиепископ Лаврентий Готус выступил против появления иезуитов в королевстве. В 1583 году скончалась Екатерина Ягеллонка; 2-я супруга Иоанна, Гунилла Бьельке, была протестанткой, она обладала таким же влиянием на короля, как и ее предшественница. В 1590 году по ее просьбе Иоанн выпустил из тюрьмы нескольких оппозиционеров. После смерти Иоанна Уппсальский Собор, созванный герццогом Карлом 5 мая 1593 года, упразднил новую литургию и принял Аугсбургское исповедание. В 1594 году Вадстенский монастырь был разрушен герцогом Карлом; аббатиса и большинство монахинь вынуждены были в следующем году покинуть Швецию и отправиться в г. Гданьск.

Непрочный баланс сил в религиозной политике был окончательно нарушен при преемниках Иоанна. Сын Иоанна Сигизмунд, также являвшийся правителем католической Речи Посполитой, был убежденным католиком. Его сверг родной дядя Карл, герц. Сёдерманландский, который, придерживаясь кальвинистских взглядов, в династической борьбе с наследником Иоанна пользовался поддержкой лютеранской церкви. В результате в 1595 году риксдаг в Сёдерчёпинге избрал герцога Карла регентом Швеции в отсутствие находившегося в Польше Сигизмунда. В 1599 году, после неудачной попытки Сигизмунда восстановить власть над Швецией, он был низложен, а в 1600 году его дядя был провозглашен королем Карлом IX, что ознаменовало полную победу протестантантской партии.

Иллюстрации:

Иоанн III, кор. Швеции. Портрет. Худож. И. Б. ван Утер. 1582 г. (Национальный музей в Стокгольме, Швеция);

Гробница Иоанна III, кор. Швеции в соборе св. Эрика в Уппсале, Швеция. Кон. XVI — нач. XVII в.